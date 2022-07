Kinderspital und Frauenklinik am LUKS: Baueingabe eingereicht

Luzerner Kantonsspital Das Kinderspital und die Frauenklinik ziehen zusammen: Baueingabe eingereicht Auf dem Areal des Luzerner Kantonsspitals in Luzern sind bereits seit Anfang 2021 Aushubarbeiten für einen neuen Gebäudekomplex im Gange. Diesen Montag nun wurde bei der Stadt Luzern die Baueingabe eingereicht. 11.07.2022, 15.03 Uhr

Am Montag hat das Luzerner Kantonsspital (Luks) die Baueingabe für einen Neubau am Standort Luzern vermeldet. Realisiert wird ein Gebäudekomplex, in welchem sowohl das neue Kinderspital als auch die neue Frauenklinik Platz finden werden.

Der geplante Neubau des Architektenteams Bollhalder Eberle + Burkhard Meyer AG. Visualisierung: Luzerner Kantonsspital

Das jetzige Kinderspital wurde im Jahr 1971 erbaut, ist in die Jahre gekommen und bietet laut dem Luks trotz Provisorien und Umbauten nicht mehr genügend Platz.

Im Neubau soll auch in Zukunft ein modernes Perinatalzentrum betrieben werden, bestehend aus Geburtshilfe, Neonatologie und Neugeborenen-Intensivstation. Künftig sollen deshalb das Kinderspital und die Frauenklinik im gleichen Gebäudekomplex Tür an Tür zusammenarbeiten, wie es in der Mitteilung des Luks weiter heisst. Dies ermögliche eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Kindermedizin, der Geburtshilfe und der Gynäkologie auf höchstem Niveau.

Die Baukosten für die beiden Klinikgebäude belaufen sich auf rund 190 Millionen Franken. Investitionsbeiträge des Kantons gibt es keine, die Kosten werden durch das Luzerner Kantonsspital selbst getragen.

Breit abgestützte Planung

Im Neubau werden die Wege kurz sein und so gestaltet, dass sich Mitarbeitende und Patienten möglichst nicht in die Quere kommen. Man habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Planung einbezogen, wie Luks-CEO Benno Fuchs in der Mitteilung zitiert wird:

«Ein besonderer Dank gilt allen, die sich mit viel Herzblut am Projekt beteiligen. Es wurde hervorragende Arbeit geleistet und jetzt dürfen wir entsprechend stolz auf das Projekt sein.»

Der Zeitplan sieht vor, dass die bereits seit Anfang 2021 laufenden Aushubarbeiten im September 2022 abgeschlossen sein werden. Die Fertigstellung des gesamtem Projekts ist auf Ende 2025 geplant, der Neubau soll Mitte 2026 in Betrieb genommen werden. (sig)