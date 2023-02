Kanton lässt sich bei den Zahlungen Zeit

Bauwesen Geld kommt drei Monate später: FDP-Politiker kritisiert lange Zahlungsfristen des Kantons Luzern Bis zu 90 Tagen müssen Kleinunternehmen, die einen Auftrag für den Kanton Luzern ausgeführt haben, warten, bis sie ihr Geld dafür erhalten. FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp fordert nun kürzere Fristen. Susanne Balli Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

20 bis 30 Tage: So viel Zeit steht in der Regel in der Privatwirtschaft zur Verfügung, um Rechnungen zu begleichen. Deutlich mehr Zeit nimmt sich dafür der Kanton Luzern. In Verträgen mit Lieferanten sieht das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement eine Rechnungs-Prüffrist von 30 Tagen und zusätzlich eine Zahlungsfrist von 60 Tagen vor. Bis also Rechnungen bezahlt werden, verstreichen total 90 Tage.

Dieser Umstand stört FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp (St. Niklausen). «Die ungleiche Regelung stellt Unternehmerinnen und Unternehmer insbesondere bei kleineren Projekten vor eine Herausforderung», sagt er. Als Beispiel nennt Zemp eine kleinere Firma, die im Rahmen eines Bauprojekts des Kantons ein Vordach erstellt. Das Dach werde in einer Werkstatt hergestellt, diese müsse dafür Materialien einkaufen und die Löhne ihrer Angestellten bezahlen. «Es entstehen Auslagen, die dann vom Kanton erst nach drei Monaten beglichen werden. Das ist nicht in Ordnung.»

Klein- und Mittelunternehmen benachteiligt

So komme es regelmässig zur Situation, dass Kleinunternehmen drei Monate auf 10’000 oder 20’000 Franken vom Kanton warten. Zemp: «Die derzeitigen Zahlungsbedingungen benachteiligen Klein- und Mittelunternehmen ohne sachliche Begründung.»

In einem Postulat fordert er den Regierungsrat daher auf, die aktuelle Situation zu prüfen und zu klären, wie die Zahlungs- und Prüfungsfrist zugunsten der Luzerner KMU-Wirtschaft verkürzt werden könne. Zwar sehe der Kanton Luzern für Einzelfälle Ausnahmen vor. Diese müssen aber laut Zemp vom Lieferanten verhandelt werden, was für diesen unangenehm sei und im Rahmen einer Offertphase den Auftrag gefährden könne.

Bei grossen Projekten sieht Gaudenz Zemp weniger Probleme, da Akonto-rechnungen bis zu 90 Prozent des Auftragsvolumens stellen könnten. So könne die Liquidität sichergestellt werden. Zudem würden diese Aufträge von grösseren Firmen ausgeführt. Bei kleineren Projekten sie dies jedoch nicht möglich.

Forderung: Maximal 30 Tage als Standard festlegen

Die Verwaltung des Kantons Luzern habe in den letzten Jahren effiziente und IT-unterstützte Prozesse aufgebaut, die eine so lange Prüf- und Zahlungsfrist nicht erforderlich machen, argumentiert Zemp. «Die längeren Zahlungsfristen würden höchstens dank längerer Zinserträge finanzpolitisch Sinn machen, was aber gegenüber unseren KMU sicher nicht angebracht wäre.» Zemp verlangt vom Regierungsrat, zu prüfen, ob beim Kanton eine Zahlungsfrist inklusive Prüfungsfrist von maximal 30 Tagen der Standard sein soll, dass aber der Kanton «in begründeten Fällen eine längere Frist vereinbaren kann».

In der Regel werden Verträge zwischen Bauherrschaft und Unternehmern auf der Basis der «Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten», der SIA-Norm 118, abgeschlossen. Die SIA-Norm 118 sieht in Art. 190 eine 30-tägige Zahlungsfrist vor. In den meisten Fällen geht dem Beginn der Zahlungsfrist eine 30-tägige Prüffrist durch die Bauherrschaft voraus. Dies hat zur Folge, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin bei normalem Ablauf mindestens 60 Tage bis zur Begleichung der Rechnung warten muss.

Allerdings wird in den Verträgen zwischen Bauherrschaft und Unternehmer häufig abweichend von den Bestimmungen in der SIA-Norm 118 eine Zahlungsfrist von 60 Tagen vereinbart und Unternehmen müssen 90 Tage warten, bis die Rechnung bezahlt wird.

