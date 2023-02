Hindernisfreier ÖV: Luzerner Gemeinden müssen Prioritäten setzen

Behindertengleichstellungsgesetz Hindernisfreie Haltestellen: Jetzt müssen Luzerner Gemeinden Prioritäten setzen Bis Ende Jahr sollten alle Bushaltestellen hindernisfrei gestaltet sein. Das schaffen weder der Kanton noch die Luzerner Gemeinden. Die Behindertenverbände pochen auf ihr Recht. Was bedeutet das für 2024? Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch längst nicht alle Haltekanten sind hindernisfrei gestaltet. Diese hier in Ebikon schon. Bild: Manuela Jans-Koch (18. Dezember 2020)

Die Schweiz ist für Menschen im Rollstuhl ein Schwellenland – im wörtlichen und übertragenen Sinn. Noch immer müssen vielerorts Hindernisse überwunden werden, um in einen Zug zu gelangen oder aus dem Bus auszusteigen. Und das, obwohl das Behindertengleichstellungsgesetz seit 2004 vorschreibt, dass bestehende Bauten und Anlagen sowie Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr spätestens nach 20 Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes behindertengerecht sein müssen.

Diese Frist läuft Ende dieses Jahres ab. Im Bahnverkehr werden die SBB im Kanton Luzern 30 von 42 Bahnhöfen hindernisfrei gestaltet haben, die BLS 5 von 6, die Zentralbahn alle 3. Bei den Bushaltestellen sind die Schwellen noch länger nicht abgebaut.

Von den 671 Haltestellen, die an Kantonsstrassen liegen und damit in die Zuständigkeit des Kantons fallen, werden bis Ende 2023 gerade einmal 129 hindernisfrei sein, wie unsere Zeitung im letzten November berichtete. Von den rund 400 Bushaltestellen auf Gemeindegebiet dürften es nur rund 90 sein, wie der Kanton schätzt.

«Ausnahmslos» anpassen

Die Fachstelle Hindernisfrei Bauen Luzern berät Private wie auch die öffentliche Hand bei Bauprojekten, die barrierefrei sein müssen. Bauberater Beat Husmann betont: «Das Behindertengleichstellungsgesetz gilt für alle Haltestellen auf den Gemeindestrassen gleichermassen wie für jene auf den Kantonsstrassen. Alle Gemeinden müssen ausnahmslos ihre auf Gemeindestrassen liegenden Haltestellen bis Ende 2023 dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechend anpassen.»

Sollten Gemeinden einzelne Haltestellen nicht umbauen und dies mit unverhältnismässig hohen Kosten begründen, verweist Husmann auf ein Urteil des Freiburger Obergerichts. Dieses stellte in seinem Entscheid 2020 fest, dass bei der im Behindertengleichstellungsgesetz verankerten 20-jährigen Übergangsfrist Wirtschaftlichkeitsüberlegungen für das Unterlassen von Anpassungen hindernisfreier Bushaltestellen kaum mehr ins Feld geführt werden können.

Ziel erreichen längst nicht alle

Die Stadt Luzern wie auch neustens die kantonale Dienststelle für Verkehr und Infrastruktur arbeiten mit der Fachstelle bereits intensiv zusammen. Auch habe Husmanns Team mehrere Bushaltestellen in Emmen und Rothenburg im Rahmen von Baugesuchen geprüft. Zwar dürfte es viele Luzerner Gemeinden geben, in denen die Haltestellen nur an den Kantonsstrassen liegen. Trotzdem macht sich Beat Husmann keine Illusionen: «Das Ziel erreichen dieses Jahr längst nicht alle Gemeinden.»

Eine genaue Übersicht gebe es nicht. Dass gerade einmal 90 von 400 Haltestellen auf Gemeindestrassen rechtzeitig fertig würden, wie der Kanton schätzt, könne stimmen. Diese sehr grosse Anzahl fehlender hindernisfreier Bushaltestellen sei für Menschen mit Behinderung inakzeptabel und verletze deren Teilhabe in der Gemeinschaft. Denn Gemeinden, die erst jetzt beginnen, würden es nicht mehr rechtzeitig schaffen.

Die Fachstelle Hindernisfrei Bauen Luzern hat laut Beat Husmann seit 2004 versucht, alle Projektbeteiligten zu sensibilisieren und zu beraten. Beschwerdeberechtigt seien auf Verbandsseite nur zwölf nationale Organisationen, zum Beispiel Inclusion Handicap (siehe Box). Sorgen bereiten der Fachstelle die vielen fehlenden hindernisfreien Bushöfe und Umsteigeknoten, zum Beispiel in Horw, Ebikon, Beromünster, Ettiswil, Willisau, Buttisholz und Ruswil oder auch in Reiden, Dagmersellen und Schenkon.

Verband priorisiert Beschwerden Einer der Verbände, die beschwerdeberechtigt sind, ist Inclusion Handicap. Der Dachverband der Behindertenorganisationen vertritt 1,8 Millionen Menschen mit Behinderung in der Schweiz. Caroline Hess-Klein, stellvertretende Geschäftsleiterin und Leiterin der Abteilung Gleichstellung, sagt: «Ich gehe davon aus, dass schweizweit über 70 Prozent der Haltestellen bis Ende 2023 nicht so ausgestaltet sind, dass autonomes Ein- und Aussteigen für Menschen mit Behinderung möglich ist.» Trotzdem werde es nicht zu einer Beschwerdeflut kommen. «Auch wird es uns nicht möglich sein, jede Haltestelle vor Ort anzuschauen.» Stattdessen nehme der Verband eine Abwägung vor, welche Fälle vor Gericht gezogen würden. So sei die Wahrscheinlichkeit gross, dass ein Gericht eine Bahnhofhaltestelle in einer Stadt als dringlicher einstuft als eine Haltestelle auf dem Land, weshalb es strategisch Sinn ergebe, eine solche für einen Musterprozess auszuwählen. Das entbinde aber keine Gemeinde davor, ihre Hausaufgaben zu erledigen. «Leider wurde der Umbau vielerorts verschlafen, weshalb es jetzt ein gestaffeltes Vorgehen braucht», sagt Hess-Klein. Und bei dem die Verbände nun umso mehr darauf schauen, dass es vorwärts gehe. Jeder betroffene Mensch mit Behinderung sei beschwerdeberechtigt – und das bereits seit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes 2004. Ebenfalls so lange böten die Verbände Unterstützung an, was im Fall des Kantons Freiburg bereits erfolgversprechend war. (avd)

Stadt und Agglomeration besonders betroffen

Abgesehen von den Bushöfen sind vor allem die grossen Gemeinden mit dem Umbau von Haltestellen konfrontiert. In der Stadt Luzern haben die Stimmberechtigten 2019 einen 40-Millionen-Franken-Kredit für den Umbau von 73 Bushaltestellen bewilligt. Allerdings wird das Projekt erst 2029 abgeschlossen und 43 Haltestellen werden nicht angetastet. Eine Haltestelle weist mindestens zwei Haltekanten auf. Auf dem Gemeindegebiet von Emmen befinden sich 116 Haltekanten, davon sind 67 in der Zuständigkeit der Gemeinde und 49 in jener des Kantons Luzern. Bereits hindernisfrei gestaltet sind 21 Haltekanten. Die Stadt Kriens wird bis 2026 nur 6 bis 7 von 64 Haltekanten umgerüstet haben.

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) sagt auf Anfrage: «Wir sind auf Kurs und haben letztes Jahr mit den zwei Haltekanten begonnen.» Dieses Jahr gehe es beim Parkbad weiter. Gleichzeitig würden Machbarkeit, Bedarf und Verhältnismässigkeiten von anderen Bushaltestellen abgeklärt.

Dabei würden unter anderem die Ein- und Aussteiger-Frequenz, die Lage und umliegende Nutzungen in die Priorisierung miteinbezogen. «Das Ziel ist klar: Wir wollen und müssen möglichst vielen Menschen möglichst schnell einen selbstständigen und selbstbestimmten Zugang und damit eine ungehinderte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.»

Konkurrenz mit anderen Projekten

Frey ist nicht nur Krienser Stadtrat, sondern auch Verantwortlicher des Bereichs Bau, Umwelt und Infrastruktur im Verband der Luzerner Gemeinden. Eine systematische Erhebung des Fortschritts bei den behindertengerechten Haltestellen gebe es im Verband zwar nicht. Aber: «Der Fortschritt ist in direkten Gesprächen mit den Gemeindevertreterinnen immer wieder ein Thema.»

Erfahrung und Effort in der Anpassung der Infrastruktur hätten bei den Gemeinden rasant zugenommen. Das sei durchaus anspruchsvoll, da auch andere Projekte umgesetzt werden müssten; etwa die Lärmsanierung der Strassen oder die Ausscheidung von Gewässerräumen. Letztlich sei die Umsetzung auch eine Kostenfrage: Pro Haltekante müsse mit 200’000 Franken gerechnet werden.

Eine Offensive, um die Umrüstung der Haltestellen voranzutreiben, plane der Gemeindeverband nicht – auch wenn die 20 Jahre für die Umsetzung eigentlich hätten reichen müssen, wie Frey anmerkt. «Die Planungs- und Erneuerungszyklen der Strasseninfrastruktur sind jedoch lang.» Es bringe jetzt nichts, zu jammern und mit dem Finger auf Vergangenes zu zeigen.

«Luzern war kein Pionier-Kanton, was die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes betrifft.» Man sei quasi erst in der zweiten Halbzeit ins Rennen um die Fristerfüllung eingestiegen. «So werden wir sicher nicht Erste, wir wollen und können aber das Ziel – die grösstmögliche selbstständige Beteiligung aller Menschen – erreichen.»

Mangel an Platz und Ressourcen

Die Stadt Sursee ist für dreizehn Haltestellen verantwortlich, wovon zwei behindertengerecht umgebaut sind und zwei weitere unmittelbar vor der Umsetzung stehen. Bau- und Umweltvorsteher Romeo Venetz ist erst seit 2020 Stadtrat und kann nur vermuten, warum das Ziel trotz langer Frist verfehlt wird: «Wahrscheinlich sind der Platzbedarf mit allfälligem Landerwerb, Synergien mit Strassensanierungen sowie mangelnde personelle und finanzielle Ressourcen die Gründe.»

Seit der Mitte-Politiker im Amt sei, gehe man aber das Thema gewissenhaft an. So setze die Stadt Prioritäten, an welchen Haltestellen der Umbau besonders dringend ist. So seien mit dem Migrospark bereits jene zwei Haltestellen mit den höchsten Frequenzen umgebaut worden. Derzeit werde am Oberen Graben bei der Altstadt gearbeitet, wo sich auch das Alters- und Pflegeheim befinde.

Schon beschlossen seien der behindertengerechte Umbau der Haltekanten beim neuen Bushof. Auch Haltestellen in Spitalnähe hätten Priorität – allerdings erfolge der Umbau erst, wenn der Standort des neuen Spitals klar sei. «Wir nehmen die Aufgabe ernst und nehmen sie entsprechenden unseren Prioritäten und Ressourcen wahr.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen