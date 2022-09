Bei Kapitalbezug Kanton Luzern will für Pensionierte attraktiver werden Wer seine Rente oder einen Teil davon als Kapital bezieht, muss dieses einmalig besteuern. Weil immer mehr Babyboomer pensioniert werden, will sich der Kanton Luzern nun in eine bessere Position bringen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Für Ausflüge ist der Kanton Luzern bei Pensionierten schon attraktiv. Das soll auch für das Leben hier bei einem Kapitalbezug von Rente und Vorsorge gelten.

Nach den Unternehmen rücken zunehmend auch die angehenden Rentnerinnen und Rentner in den Fokus des kantonalen Steuerwettbewerbs. Aus der Babyboomer-Generation erreichen in den nächsten Jahren Tausende das Pensionsalter. Allein im Kanton Luzern lebten gemäss Lustat Statistik 2021 fast 32’000 Menschen zwischen 55 und 59 Jahren. Zum Vergleich: Gut 20’000 waren es bei den 15- bis 19-Jährigen. Das Bruttovermögen einer jeder Rentnerin, eines jeden Rentners, liegt gemäss Handelszeitung im Median bei 317’000 Franken.

Einnahmen und Vermögen bedeuten für den Staat Steuererträge. Im vorliegenden Fall aber nur, wenn die Rentnerinnen und Rentner nicht wegziehen. Wer im Kanton Luzern sein Altersvorsorge-Guthaben teilweise oder ganz als Kapital statt als Rente bezieht, muss tief in die Tasche greifen. Die Steuerbelastung auf Kantons- und Gemeindeebene für einen Kapitalbezug einer ledigen Person von 250’000 Franken beträgt in der Stadt Luzern 5,76 Prozent. Das bedeutet im Vergleich mit allen Kantonshauptorten der 19. Platz, wie der Kanton Luzern in der Antwort auf eine Motion des Surseer GLP-Kantonsrats Mario Cozzio schrieb. In Chur müssen bei diesem Betrag nur 2,82 Prozent an Steuern bezahlt werden.

«Attraktivere Besteuerung durchaus prüfenswert»

GLP-Kantonsrat Mario Cozzio.

Cozzio verlangte mit seinem Vorstoss, die Steuern bei Kapitalleistungen aus Versicherung und Vorsorge für natürliche Personen attraktiver zu gestalten. Der Regierungsrat erachtet «eine attraktivere Besteuerung und Positionierung des Kantons Luzern durchaus für prüfenswert». Gerade bei Beträgen zwischen 50’000 und 250’000 befinde sich Luzern im hinteren Mittelfeld. Gleichzeitig würden immer mehr Pensionskassen überobligatorische Vorsorgegelder nicht mehr als Rente, sondern nur noch als Kapitalleistung auszahlen. «Künftig werden daher noch mehr Vorsorgegelder in Form von Kapitalleistungen bezogen.» Es seien verschiedene Entlastungsmodelle denkbar, wie die Halbierung des bisherigen Tarifs, ein eigener, zivilstandsunabhängiger Stufentarif oder eine Flat-Tax.

2021 sind im Kanton Luzern steuerbare Kapitalleistungen aus Versicherung und Vorsorge in der Höhe von über 1,2 Milliarden Franken bezogen worden – Tendenz steigend. Bei 13’647 Veranlagungen betrugen die bezogenen Kapitalleistungen im Durchschnitt 93’669 Franken. Die entsprechenden Einnahmen an Staats- und Gemeindesteuern betrugen insgesamt rund 60 Millionen Franken. Je nach künftigem Modell dürften diese Einnahmen bis auf die Hälfte sinken. Die Regierung empfahl aber nicht deswegen die Umwandlung von Cozzios Motion als Postulat. Sondern weil derzeit das Finanzleitbild 2022 erarbeitet wird und die Kapitalleistungen dort einfliessen sollen. Der Kantonsrat folgte an der vergangenen Septembersession der Empfehlung und überwies den Vorstoss als Postulat mit 74 zu 31 Stimmen. Dagegen waren SP und Grüne.

Thema gewinnt laut Ökonom an Brisanz

Ökonom Christoph Schaltegger.

Christoph Schaltegger, Professor für politische Ökonomie an der Universität Luzern und an dieser auch Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik, bestätigt auf Anfrage:

«Die Babyboomer-Generation geht in Pension und die Rente oder einen Teil davon als Kapital zu beziehen, ist attraktiv.»

Dennoch sei die Besteuerung solcher Kapitalbezüge bei den meisten Kantonen noch nicht auf dem Radar. Das dürfte sich bald ändern. Denn: «Vor Beginn des dritten Lebensabschnitts stellt sich vielen die Frage, ob die Wohnsituation und mit ihr der Wohnort noch stimmt. Wie viel Steuern für einen allfälligen Kapitalbezug am bisherigen Wohnort bezahlt werden müssen, kann in die Überlegungen einfliessen.»

Sprich: Je nach individueller Lebenssituation könnten frisch Pensionierte den Wohnkanton wechseln. Bei einer restlichen Lebenserwartung von rund 20 Jahren könnte dem bisherigen Wohnkanton einiges an Einnahmen aus Vermögenssteuern entgehen. Wie Finanzdirektor Reto Wyss an der Kantonsratssession erklärte, kenne auch er Personen, die sich wegen der Steuerbelastung bei Kapitalleistungen einen Umzug überlegen. Mit welchem Modell die Kantone den Bezug von Vorsorgekapital am besten regeln, ist laut Schaltegger nicht einfach zu beantworten. Das hänge von zu vielen Faktoren ab.

Bis jetzt hat unter anderem Nidwalden die Kapitalbezüge neu geregelt; und zwar rückwirkend auf den 1. Januar 2021. Im vom Luzerner Regierungsrat angeführten Vergleich der Kantonshauptorte ist in Stans die Steuerbelastung je nach Höhe des Kapitalbezugs deutlich tiefer als im Schnitt. Im Beispiel der 250’000 Franken sind es 3,41 Prozent oder 5875 Franken weniger als in Luzern.

