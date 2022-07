Weggefährten erinnern sich an den verstorbenen Ludwig Suter

Beromünster «Der Nachtwächter wird fehlen» – Weggefährten erinnern sich an den verstorbenen Künstler Ludwig Suter Der Illustrator, Grafiker und Nachtwächter Ludwig Suter ist am Montag verstorben. Ein herber Verlust für Beromünster, wo der Verstorbene viele Spuren hinterlässt. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 15.07.2022, 19.00 Uhr

Mit Ludwig Suter hat Beromünster diese Woche ein Stück seines Gedächtnisses verloren. Der Illustrator, Grafiker und als Nachtwächter mit seinen Führungen auch im historischen Metier aktive Künstler ist am Montag im Alter von 73 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Am Donnerstag wurde er in Beromünster beerdigt.

Als Nachtwächter bot Ludwig Suter historische Führungen in Beromünster und Luzern an. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2016. Bild: Manuela Jans-Koch

Ludwig Suter war eine prägende Figur für das Michelsamt, wirkte aber auch darüber hinaus. So hat er 31 Ausgaben der «Seetaler Brattig» gestaltet. Die erste 1992, die letzte vor einem Jahr, als die Schlosskapelle der Heidegg im Nachtlicht das Titelbild zierte. Der Hochdorfer Dominik Thali war langjähriger Chefredaktor der «Seetaler Brattig» und sagt, für ihn sei Suter ein genialer Illustrator gewesen.

«Er hat die Beiträge mit Pinsel und Griffel erst recht zum Leben erweckt. Ludwigs Illustrationen waren bunt, lebendig und detailgetreu. Gezeichnete Geschichte sozusagen.»

«Oft als Original verniedlicht»

Einer, der Suter ebenfalls gut kannte, ist Pirmin Meier, ehemaliger Lehrer an der Kantonsschule Beromünster, Publizist und Autor historischer Bücher. Er betont den familiären Hintergrund des Verstorbenen: «Ludwig Suter war der bis vor Monatsfrist tätige letzte Kulturaktivist seiner Familie.» Hervorzuheben seien Suters Onkel Robert Suter, «der hervorragendste Kenner geistlicher Textilien», wie Meier sagt, sowie der Vater Anton, ein «Pionier der Volkshochschule, der die besten Mitarbeiter von Radio Beromünster in den Flecken brachte».

Ludwig Suter sei Repräsentant der Kultur des 1000-jährigen Stiftsflecken Beromünster. «Für mich, aber auch für die heimische Kantonsschule, hat er in den letzten Jahrzehnten eine mindestens vierstellige Zahl von Fragen, banale und tiefsinnige, zu Beromünster beantwortet, auch gratis Bildmaterial zu meiner Schulgeschichte geliefert», erzählt Meier.

Suter sei ein Weggefährte von «selbstloser Hilfsbereitschaft» gewesen, so der 75-Jährige.

«Man hat ihn in der Öffentlichkeit oft als Original verniedlicht, wegen seiner gelegentlichen Neigung zur Show. Bei Nachhaken kam aber Substanz zum Vorschein.»

Ludwig Suter 2020 in seinem Atelier in Beromünster. Bild: Eveline Beerkircher

Meier erinnert sich an sein letztes Zusammentreffen mit dem Verstorbenen: «Ich begleitete Ludwig Suter, den Chronisten und Detailkenner des Auffahrtsumrittes, am diesjährigen Umritt von der Chommlen bis Rickenbach, mit vielfältigen Pausen für den Schwerkranken und einem letzten Gespräch tiefster Verbundenheit. Der Umritt war das Zentrum seiner kulturellen Existenz, die Mitte seines Lebens.»

Als «Populärgrafiker», wie Meier ihn nennt, habe Suter im Feuilleton nicht stattgefunden. «Als Kulturrepräsentant, vielfach idealistisch, gab es bei ihm aber ein wohl unübertreffliches Preis-Leistungs-Verhältnis.»

Beromünsters wirksamster Botschafter

Hans-Peter Arnold, Gemeindepräsident von Beromünster, sagt:

«Ludwig Suter hatte eine sehr grosse Bedeutung für Beromünster. Er war unser wirksamster Botschafter.»

Suter sei ein «Ur-Möischterer» gewesen, «ein wandelndes Lexikon». Er habe aber auch provozieren können, mit Schalk und Biss. «Dass ich aus Neudorf stamme und nicht aus dem Flecken, liess er mich dann und wann spüren», so Arnold.

Suter habe sich auch in die Politik eingemischt, erzählt der Gemeindepräsident. So hat er sich für den Erhalt von zwei Häusern in der Badgass eingesetzt. Von dieser Nebengasse im Flecken handelt das kürzlich veröffentlichte letzte Werk des Künstlers. Ein grosses Thema für Suter sei die Umfahrung des Fleckens gewesen, sagt Arnold. «Das war ihm ein grosses Anliegen.» Im nächsten Jahr stimmt die Kantonsbevölkerung über das Projekt ab.

Ludwig Suter wird es nicht mehr erleben, wenn sein Flecken vom Durchgangsverkehr befreit wird. Dass es mit der Umfahrung aber gut kommt, dafür soll nun auch der liebe Gott sorgen. Hans-Peter Arnold erzählt:

«Die Umfahrung war ein Thema bei den Fürbitten an Ludwigs Beerdigung.»

Die Stiftskirche sei am Donnerstag «übervoll» gewesen. «Die Stimmung war nicht traurig, das wollte Ludwig so.» Dennoch sagt Arnold: «Man spürte den Schock. Es ist alles sehr schnell gegangen.»

Der Gemeindepräsident ist sicher:

«Ludwig Suters Spuren werden noch lange im Flecken sichtbar sein.»

Arnold sagt aber auch: «Der Nachtwächter wird fehlen.»

