Beromünster: Gemeindeinitiative ist gültig

Beromünster Initiative ist gültig 13.10.2022, 17.58 Uhr

Der Gemeinderat hat die Gemeindeinitiative «Ja zur Freihalte- und Grünzone Schlössli Höchi», welche am 20. September mit 790 Unterschriften eingereicht wurde, als formell und materiell gültig erklärt. Das schreibt er in einer Mitteilung. Lanciert hatte die Initiative die IG Baukultur, weil sie den Schlösslihang unbebaut lassen will. Die Stimmberechtigten können am 12. März 2023 darüber befinden. (red)