Beromünster Maishäcksler vollständig ausgebrannt Im Gebiet Buholz in Beromünster geriet am Dienstagnachmittag ein abgestellter Maishäcksler in Brand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. 24.08.2022, 10.07 Uhr

Im Gebiet Buholz in Beromünster ist ein abgestellter Maishäcksler auf einer Wiese vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr Michelsamt konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei der Maishäcksler bereits in Vollbrand gestanden.