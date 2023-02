Beromünster Schlössli-Höchi-Initiative: Wäre die Entschädigung für die Enteignung noch viel höher? Am 12. März stimmt Beromünster darüber ab, ob der Schlösslihang weiter überbaut werden darf. Im Raum stehen Millionen, die für eine allfällige Enteignung bezahlt werden müssten. Die Grundeigentümerin doppelt nun nach. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Sollen auf dem Schlösslihang in Beromünster elf neue Einfamilienhäuser entstehen? Darüber stimmt die Gemeinde am 12. März an der Urne ab. Die Schlössli-Höchi-Initiative verlangt nämlich, dass ein Teil des fraglichen Landes als Freihalte- und Grünzone definiert wird.

Das Baugespann steht bereits: Auf der Schlössli Höchi sollen elf neue Häuser entstehen. Bild: Dominik Weingartner (Beromünster, 15. Februar 2023)

Die Diskussion über das Bauprojekt wirft hohe Wellen im Dorf. Der Gemeinderat hat vor der Abstimmung eigens ein Gutachten erstellen lassen, das besagt: Die Gemeinde wäre bei einem Ja entschädigungspflichtig, weil es sich bei der Auszonung um eine materielle Enteignung handeln würde. 2,2 Millionen Franken stehen als Summe im Raum.

«Mindestens das Doppelte»

Doch die Besitzerin des Landes, die Schenker + Schenker AG aus Oberkirch, geht noch weiter. «Man kann heute nicht genau sagen, wie hoch die Entschädigung sein würde», sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Claudine Schenker. Man habe die Angelegenheit von Banken prüfen lassen. «Sie gehen bei vorsichtiger Einschätzung von mindestens dem doppelten Betrag aus.» Auch die im Gutachten genannte Summe von 400’000 Franken für die Planungskosten ist für Schenker zu tief angesetzt. «Wir haben in den vergangenen zehn Jahren allein für Gebühren um die 100’000 Franken bezahlt.»

Zudem beantworte das Gutachten andere Fragen nicht, etwa, wie die geforderte Grünzone zu entschädigen sei. Bisher war zu hören, bei einem Ja zur Initiative könnten im nördlichen Teil des Landes fünf statt elf Häuser gebaut werden. Dem widerspricht Schenker nun: «Die geplante Grünzone wirft weitere Fragen auf, etwa nach Abständen. Wir gehen davon aus, dass wir bei einer Auszonung nur noch drei Häuser bauen könnten.» Das würde auch bedeuten, dass die Generalunternehmung sämtliche Planungen neu aufgleisen müsste. «Die Kosten für die ganze nutzlos gewordene Planung müssten wir der Gemeinde natürlich in Rechnung stellen», sagt Schenker.

«Wir haben im November 2021 einen bewilligten Gestaltungsplan erhalten und vor- und nachher viel investiert. Was wir in gutem Glauben investiert haben, möchten wir irgendwann zurückbekommen.» Ebenfalls nicht geklärt ist laut Schenker, inwiefern bei einer möglichen Entschädigung der entgangene potenzielle Gewinn berücksichtigt werden würde. «Solche Bauflächen für neue Einfamilienhäuser gibt es in der Region sonst gar nicht mehr.»

Beschwerde der Initianten abgewiesen

Klar ist: Bei einem Ja steht Beromünster vor einem langwierigen Rechtsstreit. Dieser ist schon jetzt im Gange, allerdings von anderer Seite. Die IG Baukultur hat unlängst zwei Stimmrechtsbeschwerden gegen die Gemeinde eingereicht. Die erste am 11. Januar mit dem Vorwurf, die Gemeinde habe der IG Akteneinsicht verwehrt. Am Mittwoch wurde bekannt: Der Regierungsrat lehnt die Beschwerde ab.

Blick von Norden auf die geplante Überbauung. Bild: Dominik Weingartner (Beromünster, 15. Februar 2023)

Laut einer Mitteilung der Gemeinde argumentiert die Kantonsregierung, es sei keine Verletzung der Informationsbedürfnisse und -rechte der Initianten erkennbar. Hängig ist die zweite Stimmrechtsbeschwerde vom 3. Februar, mit der die Initianten die Verschiebung der Abstimmung verlangen. Die Initianten werfen dem Gemeinderat vor, die Bevölkerung in der Abstimmungsbotschaft zu einseitig zu informieren.

Mittlerweile hat sich ein Komitee gegen die Initiative formiert. Dieses firmiert unter dem Namen «Nein zur Vernichtung von Steuermillionen in Beromünster». Das Hauptargument der Gegner bezieht sich also auf die mögliche Entschädigungspflicht. «Eine derartige Verschwendung von Steuergeldern, welche zudem ein Loch in die Gemeindekasse reissen würde, dürfen der Gemeinderat und die Stimmberechtigten nicht zulassen», heisst es auf der Website des Komitees. Die Ortsparteien Mitte, FDP und SP sowie der Gewerbeverein lehnen die Initiative ab, die SVP hat Stimmfreigabe beschlossen – wobei die Ortsparteipräsidentin Teil des Nein-Komitees ist.

Die Initianten wiederum ziehen in Zweifel, dass es sich überhaupt um eine entschädigungspflichtige Auszonung handeln würde. Vielmehr sei es aufgrund der historischen Entwicklung der Beromünster Ortsplanung eine Nichteinzonung. Am 1. März findet in der Mehrzweckhalle um 19.30 Uhr die Orientierungsversammlung statt.