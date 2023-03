Schlössli Höchi: Neue Einschätzung widerspricht Gutachten

Beromünster Schlössli Höchi: Neue rechtliche Einschätzung widerspricht Gutachten Entschädigung Ja oder Nein? Um diese Frage dreht sich der Abstimmungskampf um die Schlössli-Höchi-Initiative. Jetzt meldet sich ein Rechtsanwalt aus Sursee zu Wort. Dominik Weingartner 02.03.2023, 14.57 Uhr

In knapp zehn Tagen stimmt Beromünster über die Schlössli-Höchi-Initiative ab. Diese will eine Überbauung auf dem Schlösslihang verhindern, jedenfalls zum Teil. Statt den geplanten elf sollen nur fünf Häuser im nördlichen Teil gebaut werden dürfen. Die beiden südlichen Parzellen sollen zu einer Freihaltezone umfirmiert werden.

Die von der Schlössli-Höchi-Initiative betroffenen Grundstücke in Beromünster.

Über das Volksbegehren der IG Baukultur wird im Dorf leidenschaftlich gestritten. Fast 800 Personen haben die Initiative unterschrieben. Der Gemeinderat hat ein Gutachten erstellen lassen, das besagt, bei einem Ja komme es zu einer Auszonung und damit einer materiellen Enteignung, die zu entschädigen wäre. Rund 2,2 Millionen Franken stehen im Raum.

Gemeindepräsident sieht keine Versäumnisse

Darum ging es auch an der Orientierungsversammlung am Mittwochabend, die laut Teilnehmenden sachlich verlaufen ist. Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold (FDP) erläuterte die Haltung des Gemeinderats; er lehnt die Initiative klar ab. Bis 2022 sei eine Teilauszonung des fraglichen Landes kein Thema gewesen, es habe auch keine Versäumnisse von Seiten des Gemeinderats gegeben.

Doch bei der Diskussion habe sich gezeigt, dass viele unterschiedliche Interessen in dieser Frage vorhanden sind. Die einen argumentieren mit dem Landschaftsschutz, andere wiederum warnten vor einer Verschwendung von Steuergeldern, falls man der Gründstückbesitzerin Schenker + Schenker AG eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen müsste.

Baugespann für die geplante Überbauung der Schlössli Höchi in Beromünster. Bild: Dominik Weingartner (15. 2. 2023)

Die Argumente sind seit Wochen dieselben, auch die Meinungen im Dorf scheinen gemacht. Doch die IG Baukultur präsentiert nun eine Art Gegengutachten, das die Argumente, die im vom Gemeinderat in Auftrag gegebenen Gutachten gemacht werden, entkräften soll. Diese neue rechtliche Einschätzung stammt vom Surseer Rechtsanwalt Beat Hess. Laut der IG Baukultur sei Hess' Schreiben «aus dem Nichts» eingetroffen.

Auszonung oder Nichteinzonung?

Der Anwalt geht in seiner Einschätzung vor allem auf die Frage ein, was die bis 2014 bestehende Einteilung von Bauland in 1. und 2. Etappe für die Entschädigungsfrage bedeutet. Denn das fragliche Gebiet war Bauland 2. Etappe. Dieses Land darf erst überbaut werden, wenn es zuvor in die 1. Etappe umgeteilt worden ist. Das ist beim betroffenen Land formal nie geschehen, weil die Etappierung im kantonalen Recht per 2014 abgeschafft worden ist.

Hess schreibt nun, die Etappierungen seien dadurch aber nicht einfach so hinfällig geworden. «Vielmehr hatten die betroffenen Gemeinden die entsprechenden Umetappierungen entweder noch vorzunehmen oder aber die Etappierung formell aufzuheben.» Das habe der Gemeinderat von Beromünster nicht getan, weshalb sich die Baugebiete zum jetzigen Zeitpunkt noch immer in der 2. Bauetappe befänden, argumentiert Hess.

Hess schreibt, es handle sich – unter anderem – deshalb nicht um eine Auszonung, sondern um eine Nichteinzonung. Und diese sei grundsätzlich nicht entschädigungspflichtig. Hess: «Es ist daher äusserst fraglich, dass eine Gutheissung der Gemeindeinitiative zu einer Entschädigungspflicht wegen materieller Enteignung führt.»