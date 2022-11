Beromünster: Streifkollision zwischen Lastwagen und Auto

Beromünster Streifkollision zwischen Auto und Lastwagen – Polizei sucht Zeugen Auf der Kantonsstrasse in Beromünster ereignete sich am frühen Montagmorgen eine Streifkollision. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden von rund 8000 Franken. 28.11.2022, 15.40 Uhr

Am frühen Montagmorgen, kurz nach 5.15 Uhr, ereignete sich in der Gemeinde Beromünster eine Streifkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen.

Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, war ein Autofahrer auf der Kantonsstrasse von Mosen in Richtung Schwarzenbach unterwegs, als ihm im Gebiet Grüt ein Lastwagen entgegenkam. Dabei streifte der Lastwagen das Auto, wodurch ein Sachschaden in der Höhe von 8000 Franken entstand. Verletzte gab es keine, heisst es in der Mitteilung weiter.

Nun sucht die Luzerner Polizei den Lenker des Lastwagens oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet, Hinweise direkt an 041 248 81 17 zu melden. (pl)