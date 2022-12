Wetz verkauft Landessender an Sinnlicht-Betreiber

Beromünster Wetz verkauft Landessender an Luzerner Unternehmer Der Luzerner Heinz Marti kauft den Landessender in Beromünster. Der Unternehmer betreibt in der Stadt Luzern das Lokal Sinnlicht. Jetzt kommentieren 02.12.2022, 11.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künstler Wetz bei einer Installation auf dem Areal des Landessenders. Bild: Eveline Beerkircher (Beromünster, 16. November 2021)

Der Künstler Werner Zihlmann alias Wetz hat das Areal um den Landessender Beromünster verkauft. Das ist dem aktuellen Kantonsblatt zu entnehmen. Die Verkaufsabsichten des Künstlers waren seit längerem bekannt. Käuferin ist die Landessender Immobilien AG mit Sitz in Gunzwil.

Hinter der Firma steckt der Luzerner Unternehmer Heinz Marti, der an der Industriestrasse das Eventlokal und Lichtwerkstatt Sinnlicht betreibt. «Ab jetzt dürfen wir Sie in unserem neuen Zuhause begrüssen: KKLB Landessender Beromünster», heisst es auf der Website von Sinnlicht. Der Standort an der Industriestrasse in Luzern bleibe als Sitz und Lichtwerkstatt erhalten. Wetz soll weiter im KKLB künstlerisch tätig sein. (dlw)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen