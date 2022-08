Berufsbildung Lernende mit schwachen Noten müssen in diesem Luzerner Lehrbetrieb nachsitzen Rund 40 Lernende schliessen bei der Frey-Gruppe jedes Jahr die Lehre ab. Diesen Sommer schafften alle den Abschluss. Das ist kein Zufall, wie ein Besuch am Hauptsitz zeigt. Holding-CEO Andreas Brennwalds Vision: Eine 1:1-Betreuung für alle rund 160 Lernenden. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 18.08.2022, 17.00 Uhr

Andreas Brennwald, CEO der Frey+Cie-Holding, pflegt mit den Lernenden einen direkten Draht. Bild: Eveline Beerkircher (Rothenburg, 8. August 2022)

Das Messgerät piept und zeigt die Spannung in der Steckdose an. 230 Volt, sagt ein Lernender. Der Ausbildner nickt. Die angehenden Elektroinstallateure reihen sich in Vierergruppen um Werkstatttische und lauschen den Ausführungen der Experten. Im sogenannten Zesy, dem Zentrum für Systeme in Rothenburg, wimmelt es von Lernenden, die noch vor den Sommerferien die Schulbank gedrückt haben.

Sie haben bei einer von 16 Elektro- und Systemfirmen der Frey+Cie Techinvest 22 Holding AG den Lehrvertrag unterschrieben und zählen nun zu den rund 1000 Mitarbeitenden, welche für die Gruppe arbeiten. In den ersten zwei Wochen absolvieren sie ein sogenanntes Basic Camp. Sie lernen sich kennen, arbeiten, entdecken und wohnen in diesen zehn Tagen zusammen.

Mittendrin steht Andreas Brennwald, CEO der Holding und Delegierter des Verwaltungsrats, ein Chef zum Anfassen. Schon am zweiten Lehrtag erklärt er seinen Schützlingen, dass sie jetzt zu Spezialisten werden. Beruflich gefragt und menschlich geschätzt. In der Frey+Cie-Gruppe sind das keine leeren Phrasen. Mitte Juli teilte der Kanton Luzern mit, dass dieses Jahr 3758 Lernende die berufliche Grundbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Über alle Lehrberufe hinweg betrug die Erfolgsquote knapp 95 Prozent. Bei den Elektroinstallateuren und Montagelektrikern waren es jeweils unter 90 Prozent. Die Unternehmen der Frey+Cie-Holding brachten heuer alle Lernenden erfolgreich durch die Abschlussprüfungen – auch in den genannten Berufen. Einige Schützlinge heimsten schweizweit die höchsten Abschlussnoten ein.

Nach dem Lehrabschluss gibt es Anschluss

Für Andreas Brennwald und sein Berufsbildnerteam ist dieser Erfolg nicht selbstverständlich. Zwar sei im Theorieteil schon länger kein Lernender durchgefallen, im praktischen Teil könne es aber zu Schwierigkeiten kommen, wenn auch selten. In der Regel werden die frischen Berufsleute im eigenen Betrieb weiterbeschäftigt. Der Fachkräftemangel verlangt nach einer nachhaltigen Nachwuchspolitik. «Das gilt umso mehr, als sich noch zu viele gute Schülerinnen und Schüler für das Gymnasium entscheiden. Die Maturitätsquote ist zu hoch», analysiert Brennwald in einem milden Basler Dialekt.

Aber jammern bringe nichts. Auch von höheren Lehrlingslöhnen und Geschenken zum Lehrstart hält Brennwald nichts. Vielmehr fragen sich die Geschäftsführenden der einzelnen Firmen, von denen alle auch Aktionäre sind, und vor allem Brennwald selbst, wie die Nachwuchsarbeit im eigenen praktischen Ausbildungszentrum verbessert werden kann. Das Basic Camp zu Lehrbeginn ist ein Anfang. Seit einigen Jahren wird in Rothenburg auch Theorie gepaukt. Eine Theorienachhilfe, dreimal die Woche. Jene, die in der Berufsschule tiefere Noten als eine 4,5 schreiben, müssen am Unterricht teilnehmen. Für die anderen ist das Angebot freiwillig. Weiter ist die Lehrausbildung dem CEO unterstellt, er selbst pflegt einen engen Draht zu seinen Lernenden. «Alle können immer zu mir kommen, natürlich auch die langjährigen Mitarbeitenden.»

Andreas Brennwald schaut den Lernenden über die Schulter. Bild: Eveline Beerkircher (Rothenburg, 8. August 2022)

1:1-Betreuung für rund 160 Lernende

Nun planen Brennwald und das zuständige Kader den nächsten Schritt: Alle rund 160 Lernenden sollen jeweils einen eigenen Ausbildungsverantwortlichen erhalten. Er sagt:

«So lässt sich die Ausbildungsqualität auf das Niveau von früher anheben, als Berufsleute das Kind des besten Freundes persönlich ausgebildet haben.»

Die Verantwortlichen würden mit einem externen Partner in Rothenburg zu Berufsausbildnern weitergeschult, sollen aber auch künftig produktiv arbeiten, um den Draht zur Praxis nicht zu verlieren. Brennwald muss allerdings die Geschäftsleitungen der einzelnen Unternehmen erst noch von der Idee überzeugen. Schliesslich geht es um hohe Investitionen. «Diese zahlen sich aber schnell aus. So gut betreute Lernende sind später schneller produktiv und selbstständiger. Ihre Arbeit kann damit auch zu höheren Tarifen verrechnet werden.»

Branchenverband: Fluktuation ist grosses Problem EIT Zentralschweiz ist der regionale Branchenverband des Elektro-Installationsgewerbes und beinhaltet das Sektionsgebiet der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden, Uri und Schwyz. Präsident Martin Schlegel erklärt auf Anfrage, dass sich glücklicherweise genügend Schulabgängerinnen und -abgänger für eine Lehre in der Branche bewerben. «Es ist vielmehr die Fluktuation 2 bis 3 Jahre nach der abgeschlossenen Grundbildung, welche den Fachkräftemangel auslöst.» Die Ausbildung sei spannend und öffne Wege für weitergehende Schulen oder andere Berufe. «Wir wollen den Eltern aufzeigen, dass eine Berufslehre ebenso oder gar viel mehr Möglichkeiten bietet als das Gymnasium.» Die Erfolgsquoten bei der Lehrabschlussprüfung relativiert Schlegel: «Unserer Berufe sind anspruchsvoll und verlangen von jeder und jedem viel ab. Es ist nicht verwerflich, wenn es jemand nicht im ersten Anlauf schafft.» Es sei bekannt, dass Frey+Cie sehr viel in die Ausbildung ihrer Lernenden investiere. Es gebe in der Zentralschweiz viele weitere Betriebe, welche eine hochstehende Ausbildung anbieten. Das würden auch die Zahlen zeigen: «Es sind übers Ganze gesehen nur sehr wenige Betriebe, in welchen einer ihrer Lernenden nicht bestanden hat.» Betriebe seien gefordert, ihre Lernenden so gut wie möglich zu begleiten und zu fördern. Das sei eine Win-win-Situation. «Es ist doch ein hervorragendes Zeichen, wenn 4.-Lehrjahrstifte schon mit ihrem Servicefahrzeug durch die Gegend brettern und sehr selbstständig arbeiten können.» (avd)

Schon jetzt werden im Bauhaupt- und -nebengewerbe Lernende oft als günstige Arbeitskräfte eingesetzt, weil gewisse Tätigkeiten rasch erlernt werden können. Brennwald sagt:

«So werden die jungen Erwachsenen aber verheizt, was keine Lösung ist.»

Die 1:1-Betreuung sei nachhaltiger und ein klares Zeichen an die Lernenden, dass man die Ausbildung ernst nehme. Das Modell sei in allen Unternehmen anwendbar, vom Kleinbetrieb bis zum Konzern. Und es könne helfen, mehr Eltern zu überzeugen, ihren Kindern eine Berufslehre nahezulegen. In Gymnasien und Unis gebe es diese enge Begleitung nicht. Trotzdem seien Lehrabsolventen selbstständig, hätten gute Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten, trügen Entscheidkompetenzen und Verantwortung. «Ausserdem sind sie als Fachleute sehr gefragt.»

Dem könnten die Berufsschulen noch stärker Rechnung tragen, ist sich Brennwald sicher. «Es wird zu viel Stoff unterrichtet. Weniger, dafür das Richtige, ist mehr.» Qualitativ gut ausgebildete Fachleute seien die Basis für einen langfristigen und nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. Dieses soll auch künftig sein wie die Steckdose, die am Anfang vom Lehrling geprüft worden ist: geerdet und spannend.

