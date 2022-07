Berufsbildung Tipps zum Start in die Lehre: Vom ersten Tag über die Ferien bis zur Prüfungsangst Bald ist es wieder soweit: Zwischen Vorfreude und Nervosität wagen Tausende Schülerinnen und Schüler den ersten Schritt in die Berufswelt. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie hat den Einstieg geschafft: Die 16-jährige Nadine Schärli ist im ersten Lehrjahr zur Fachfrau Gesundheit ESZ im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Bild: Nadia Schaerli (Nottwil, 21. Juli 2022)

Vieles versteht sich von selbst: pünktlich erscheinen, höflich sein, aufmerksam zuhören, Fragen stellen, Interesse zeigen, sich integrieren. Wer Mühe hat, sich all die neuen Namen zu merken: Auf der Homepage sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft mit Namen und Foto aufgeführt. Gut ist ebenfalls, wenn man sich ein wenig über das Unternehmen informiert, zum Beispiel über Produkte oder Dienstleistungen. Das kann das Zurechtfinden im neuen Umfeld ebenfalls erleichtern.

Die gesetzlich vorgeschriebene Tages-Höchstarbeitszeit von Lernenden unter 18 Jahren darf neun Stunden nicht überschreiten – inklusive Überzeit, exklusive Arbeitsweg. Ausserdem muss die Arbeitszeit in einem Zeitraum von zwölf Stunden liegen und darf sich über maximal fünfeinhalb Tage verteilen. Während der Nacht und an Sonntagen dürfen Lernende nicht arbeiten. Ausnahmen sind möglich, wenn ein solcher Einsatz für die Ausbildung unentbehrlich ist, etwa in der Logistik, im Gesundheitsbereich oder im Gleisbau. Es ist aber in den meisten Fällen eine Bewilligung nötig.

Lehrlingslöhne werden grundsätzlich zwischen dem Betrieb und dem Lernenden ausgehandelt. Die schlechte Nachricht: Das Gesetz schreibt keine Mindestlöhne vor. Die Gute: Die Berufsverbände geben Empfehlungen ab, die von den Lehrbetrieben in der Regel berücksichtigt werden. Sie finden sich auch online und liegen für das erste Jahr zwischen 400 Franken für Grafikerinnen und Coiffeure und 1300 Franken für Landwirte und Winzerinnen. Mit jedem Jahr steigt der Lohn, schliesslich können die Lernenden immer besser eingesetzt werden.

Alles anzeigen

Der Betrieb setzt sich, wie es heisst, für die «bestmögliche Bildung» der Lernenden ein, unter anderem, in dem er deren Lernerfolg periodisch prüft. Grundlage dafür sind die Bildungspläne der jeweiligen Berufe. In die Ausbildung miteinbeziehen sollte der Betrieb auch, was die Berufsfachschule an überbetrieblichen Wissen vermittelt. Verantwortlich für die Lernenden sind qualifizierte Berufsbildnerinnen und Berufsbilder, die nicht nur über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis verfügen, sondern auch über mindestens zwei Jahre Berufspraxis und eine berufspädagogische Qualifikation.

So schnell wie möglich melden. In der Regel ist ab dem dritten Tag ein Arztzeugnis vorzulegen. Ein unverschuldeter Arbeitsausfall, etwa wegen Krankheit, Unfall oder Militärdienst, muss vom Betrieb zwischen einigen Wochen und einigen Monaten, abhängig unter anderem vom Lehrjahr, voll entlöhnt werden. Der Lehrbetrieb übernimmt übrigens auch die Prämie für die Berufsunfallversicherung.

Der gesetzliche Anspruch für Arbeitnehmerinnen und -nehmer bis zum vollendeten 20. Altersjahr liegt bei fünf Wochen bezahlten Ferien. Davon müssen zwei Wochen zusammenhängend bezogen werden. Es empfiehlt sich dabei, Ferien in die schulfreie Zeit zu legen. Nehmen Lernende nämlich während der Schulzeit frei, müssen sie die Berufsfachschule besuchen. Schultage während der Ferien können jedoch als Ferientage nachbezogen werden.

An der Berufsschule Heimbach in Luzern werden unter anderem Lernende aus den Bereichen Gastronomie, Visuelle Gestaltung und Bautechnik ausgebildet. Bild: Nadia Schärli (16. Oktober 2019)

Bei Schwierigkeiten in der Schule ist es sinnvoll, sich zuerst an die Lehrperson zu wenden und sich nach Stützkursen oder Lernhilfen zu erkundigen. Vielleicht können auch Kameradinnen und Kameraden weiterhelfen. Auch bei Schwierigkeiten in der Firma ist das persönliche Gespräch ein geeigneter Weg – auch wenn es etwas Überwindung braucht. Dabei gilt: Je schneller ein Problem angesprochen wird, desto besser.

Externe Unterstützungsangebote finden sich etwa bei der kantonalen Dienststelle Berufs- und Weiterbildung. Ausbildungsberaterinnen und -berater helfen bei Fragen rund um das Lehrverhältnis, und auch für Probleme psychischer Art – Prüfungsangst, Mobbing, Überforderung – gibt es Fachpersonen auf der Dienststelle.

Dann muss der Berufsbildner oder die Berufsbildnerin sofort das kantonale Berufsbildungsamt, die Berufsfachschule sowie die Eltern benachrichtigen. Ausserdem muss er oder sie sich um die Fortsetzung der Grundbildung in einem anderen Lehrbetrieb bemühen, unterstützt vom Berufsbildungsamt. Und: Wer plötzlich ohne Job dasteht, hat grundsätzlich Anspruch auf die Leistungen der Arbeitslosenversicherung.

Ein Zimmermann im Holzbau bei der Arbeit im Bildungszentrum Schenkon. Bild: Dominik Wunderli (10. Juni 2020)

Wichtig ist, dass die Lehre nicht aus einer Laune heraus abgebrochen wird. Fragen können helfen, sich über die eigene Haltung klar zu werden: Warum will ich die Lehre abbrechen? Liegt der Grund beim Lehrbetrieb oder bei mir selbst? Habe ich zu viel oder zu wenig Arbeit? Habe ich den falschen Beruf gewählt?

Grundsätzlich gilt eine Probezeit von drei Monaten – sofern im Lehrvertrag nichts anderes festgelegt ist. Sie kann auch vor Ablauf auf sechs Monate verlängert werden. Während dieser Zeit ist eine einseitige Auflösung des Lehrverhältnisses mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen möglich.

Auch dann kann der Lehrvertrag aufgelöst werden, und zwar entweder in gegenseitigem Einvernehmen oder vorzeitig durch eine der beiden Parteien. Dafür braucht es aber einen «wichtigen Grund», etwa fehlende Fähigkeiten des Berufsbildners der Berufsbildnerin oder des Lernenden. Oder wenn die Ausbildung nicht oder nur unter wesentlich veränderten Verhältnissen zu Ende geführt werden kann.

Weitere Informationen rund um die Lehre finden sich auf der Homepage des Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung.ch, auf der sich auch ein detaillierter Wegweiser durch die Berufslehre findet. Hilfreich ist auch die Homepage der kantonalen Dienststelle Berufs- und Weiterbildung oder diejenige des offiziellen schweizerischne Informationsportals der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Berufsberatung.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen