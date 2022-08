Taliban-Machtübernahme Die Caritas sucht dringend Pflegefamilien für Flüchtlingskinder Die Flüchtlingsströme nehmen weltweit zu. Auch im Kanton Luzern ist das zu spüren. Während viele Schweizer Familien ihr Haus für ukrainische Flüchtlinge geöffnet haben, fehlt es an Plätzen für unbegleitete Kinder. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Zwei minderjährige Asylsuchende kochen. Bild: Anthony Anex/Keystone (2017)

Während die Welt den Blick auf die Ukraine gerichtet hat, sorgt die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan weiterhin dafür, dass viele Menschen aus dem Land flüchten. Darunter sehr viele Kinder. 670 unbegleitete afghanische Flüchtlingskinder sind im vergangenen Jahr in der Schweiz angekommen – dabei kommen laut Christine Guarise, Leiterin Caritas-Familienplatzierung, immer mehr jüngere Kinder an, die zwischen 13 und 14 Jahre alt sind.

Auch aus anderen Ländern kommen Flüchtlingskinder – aber viel weniger. Guarise nennt etwa Syrien, Eritrea, Somalia oder Irak, dort bewegten sich die Zahlen jedoch schweizweit unter der Hundertermarke. Aktuell befinden sich im Kanton Luzern rund 100 unbegleitete Flüchtlingskinder – 20 davon aus der Ukraine. Acht Minderjährige sind zurzeit in Pflegefamilien untergebracht.

In einem ersten Schritt kommen die Kinder in Bundesasylzentren. Nach dem Asylverfahren werden sie den Kantonen zugewiesen.

Unter 14-Jährige sollen in Pflegefamilien

Der Kanton Luzern teilt die Einschätzung der Caritas, dass unter 14-Jährige enge Betreuung brauchen. Laut Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen werden über 14-Jährige in speziellen Zentren untergebracht, «die ihren Bedürfnissen gerecht werden». Unter 14-Jährige würden aber «in der Regel» in Pflegefamilien platziert. So gibt es auch für den Kanton Luzern eine Warteliste mit Flüchtlingskindern, für die eine Platzierung in einer Pflegefamilie geprüft wird.

Während die Nachfrage nach Pflegefamilien für Flüchtlingskinder zunimmt, sind laut Guarise immer weniger Familien bereit, Kinder aufzunehmen. Dass die Pflegefamilien knapp sind, bestätigt auch die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen.

Seit Corona haben Anfragen abgenommen

Christine Guarise sieht zwei Gründe für die tiefere Bereitschaft, Flüchtlingskinder aufzunehmen. «Zum einen beobachten wir seit Corona allgemein einen Rückgang an Interessenten.» Zum anderen habe auch der Ukraine-Krieg einen Einfluss:

«Viele Familien haben sich entschieden, ukrainischen Flüchtlingen übergangsweise ein Zuhause anzubieten.»

Und ergänzt: «Aufgrund der schrecklichen Dinge, die seit Februar in der Ukraine geschehen, ist es natürlich sehr verständlich, dass die Situation in Afghanistan in den Hintergrund gerät.» Sie erhofft sich aber, dass die mediale Berichterstattung nun dazu führt, dass sich neue Familien melden.

Für die Jüngsten sei es nämlich sehr wichtig, in Pflegefamilien betreut zu werden:

«Die Kinder brauchen einen besonderen Ort, an dem sie Sicherheit und Geborgenheit erleben.»

Mit der Platzierung in Pflegefamilien habe die Caritas bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Viele Kinder hätten schnell Deutsch gelernt und schliesslich eine Lehrstelle gefunden. «Ausserdem ist das Zusammenleben auch für die Pflegefamilien eine grosse Bereicherung», sagt Guarise.

Bewerbungsprozess soll Kindeswohl sicherstellen

Caritas-Familienplatzierung hat ein Bewerbungsverfahren, um sicherzustellen, dass die Pflegefamilien den Kindern eine fürsorgliche und stabile Umgebung bieten können. «Wir sind offen für die unterschiedlichsten Lebensmodelle der Pflegefamilien.» Seien es Paare mit oder ohne Kinder, alleinstehende Personen, gleichgeschlechtliche Paare oder auch Alleinerziehende.

Was müssen Interessentinnen oder Interessenten nun mitbringen, um ein Flüchtlingskind aufnehmen zu können? Zentral ist laut Christine Guarise ein gewisses Interesse an anderen Kulturen und Religionen sowie Menschenfreundlichkeit. «Und natürlich muss man belastbar und bereit sein, das eigene Haus für Kind und die Fachleute der Caritas zu öffnen.» Man diskutiere mit den potenziellen Pflegefamilien ausserdem kritisch über Ressourcen, Grenzen und Beweggründe.

Die Familien werden von Fachpersonen der Caritas bei der Betreuung der Kinder intensiv begleitet. Trotzdem betont Guarise: «Flüchtlingskinder sind primär einfach Kinder, die die gleichen Bedürfnisse haben wie Kinder, die hier leben.»

