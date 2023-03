Bezirksgericht Willisau: Auf Linkedin-Anfrage folgte Strafbefehl

Bezirksgericht Willisau Nach Linkedin-Anfrage: Ablehnung einer Zusammenarbeit bei 100-Millionen-Projekt endet vor Gericht Ein 31-jähriger Geschäftsmann musste sich vor Gericht verantworten, weil er einen anderen Firmenunternehmer als «geldgeil» bezeichnet haben soll. Der Richter sprach ihn frei. Livia Fischer Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

«Was ist das?» «Das ist ja peinlich ...», murmeln sich der Beschuldigte und sein Verteidiger vor der Verhandlung zu. Der Grund, warum sie an jenem Morgen im Warteraum des Bezirksgerichts Willisau sitzen, ist tatsächlich ungewöhnlich. Der Angeklagte, ein 31-jähriger Schweizer, wurde wegen übler Nachrede und einer Widerhandlung gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb angezeigt. Unter anderem, weil er jemanden als «geldgeil» bezeichnet haben soll.

Stattgefunden hat das Gespräch vor genau einem Jahr. Der Beschuldigte, ein Architekt und Inhaber einer Aktiengesellschaft in der Branche Gebäudebau und Unterhalt, wurde via Linkedin von einem Kundenberater eines Zentralschweizer Beratungsunternehmens für Immobilienentwickler wegen einer allfälligen Zusammenarbeit angeschrieben. Noch am selben Abend telefonierten die Männer miteinander. Über den Inhalt des Gesprochenen sind sie sich rückblickend uneinig.

«Deals abwickeln, ohne dafür zu arbeiten»

Gemäss Strafbefehl sagte der Beschuldigte über den Geschäftspartner des Kundenberaters – den Inhaber des Unternehmens –, er sei «geldgeil» und wolle «Deals» abwickeln, ohne dafür zu arbeiten. Er kenne zudem drei Projektentwickler, die nicht mehr mit dem besagten Geschäftsmann zusammenarbeiten wollten. Dieser fühlte sich dadurch in seiner Ehre angegriffen und sah seine Unternehmen durch unnötig verletzende Aussagen herabgesetzt. Also reichte er Strafanzeige ein.

Laut Strafbefehl hätte der Architekt zu einer bedingten Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je 180 Franken sowie einer Busse von 450 Franken verurteilt werden sollen. Hinzu wären Verfahrenskosten von 480 Franken gekommen. Das akzeptierte er nicht – so kam es zur Verhandlung. Der Kläger bleibt dieser fern, ebenso der Kundenberater, der in dieser Geschichte als Zeuge fungiert.

Es ging um ein 100-Millionen-Projekt

Warum sich der Beschuldigte gegen die Strafe wehrte, ist einfach: Er weist die Vorwürfe, den Kläger in irgendeiner Form beleidigt zu haben, entschieden von sich. «Ich habe nur gesagt, dass ich mein Geschäft nicht mit einer Zusammenarbeit riskieren will, da ich keine guten Rückmeldungen über ihn gehört habe.» Wie im Gerichtssaal klar wird, wäre es bei der Zusammenarbeit um die Finanzierung von einem Immobilienfonds des Architekten à 100 Millionen Franken gegangen. Als der Richter das hört, kann er sich die rhetorische Frage «Sind Sie denn eine Bank?» nicht verkneifen.

In seinem Plädoyer mutmasst der Verteidiger, was das Motiv für die Falschaussagen des Kundenberaters gewesen sein könnte. Er glaubt: Der angeblich diffamierte Geschäftsmann hat ihn zur Lüge bewogen. Dieser sei gekränkt gewesen, weil ihm die Beteiligung am Millionenprojekt durch die Lappen gegangen war. Die Strafanzeige habe er nämlich just am Tag der erfolgreichen Lancierung seines Mandanten eingereicht.

Ein Fall für die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht?

Für den Richter gibt's einen «klaren Freispruch». Die angeklagten Äusserungen könnten nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden und seien in rechtlicher Hinsicht ohnehin irrelevant. Die entstandenen Kosten gehen zulasten des Privatklägers – und nicht wie vom Verteidiger vorgeschlagen zulasten des Staats.

Der Richter lässt es sich nicht nehmen, eine Abschlussbemerkung zum Geschäftsmodell des Freigesprochenen zu machen. «Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man auf Hunderte Millionen kommt und so viel Geld bewegen kann.» Als ehemaliger Bankmitarbeiter fände er es aber gut, wenn die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht dies «mal anschaue». Der Architekt wollte schon etwas erwidern, sein Anwalt signalisierte ihm jedoch, besser zu schweigen.