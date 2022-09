Bildung «Erhebliche Überschneidungen in der Forschung»: Hochschule Luzern fühlt sich von der Universität bedrängt Die Uni Luzern will eine neue Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie aufbauen. In diesem Bereich bereits aktiv ist die Hochschule Luzern. Diese hat keine Freude an den Plänen des Nachbarn. Christian Glaus Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Ihre Bildungsangebote scheinen immer ähnlicher zu werden: Bruno Staffelbach, Rektor der Universität Luzern, und Christine Böckelmann, Direktorin des Departements Wirtschaft der Hochschule Luzern. Bilder: LZ

Kommende Woche stellt der Luzerner Kantonsrat die Weichen für die Universität. Diese will mit zwei neuen Fakultäten weiter wachsen. So soll das heutige Departement für Gesundheitswissenschaften und Medizin zu einer eigenen Fakultät werden. Neu aufbauen will die Uni eine Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Finanziert würde der Aufbau aus privaten Donationen.

In der Vernehmlassung stiessen die Pläne mehrheitlich auf Zustimmung, ebenso bei der Beratung in der kantonsrätlichen Kommission Erziehung, Bildung und Kultur.

Kritiker befürchten Kannibalisierung

Dennoch gibt es auch kritische Stimmen, vor allem von der FDP, welche sich in der Vernehmlassung zu den neuen Fakultäten der Stimme enthielt, und von der SVP, welche die Fakultäten ablehnte. Kritisiert wird etwa, dass die neue Fakultät für Psychologie keine effiziente Massnahme sei, um den Fachkräftemangel in diesem Bereich zu beheben. Zudem verweisen die Gegner darauf, dass bereits die Hochschule Luzern im Bereich Psychologie tätig ist. Sie befürchten ein Parallelangebot von Uni und Hochschule, was zu einer Kannibalisierung führe.

Bruno Staffelbach, Rektor der Universität Luzern. Bild: Patrick Hürlimann

Solche Bedenken versuchten die Regierung wie auch Uni-Rektor Bruno Staffelbach vom Tisch zu wischen. Im Interview mit unserer Zeitung erklärte Staffelbach etwa, dass die Uni nicht in den Bereich Wirtschaftspsychologie vordringen wolle: «Die Hochschule Luzern hat dazu einen eigenen, erfolgreichen Bachelor. Es gibt also kein Parallelangebot zur Hochschule. Wir ergänzen uns.» Und die Kantonsregierung betont gerne, dass Uni und Hochschule ein unterschiedliches Publikum ansprechen würden.

Alles gut also? Keine Parallelangebote? Keine Kannibalisierung? Die Hochschule Luzern als Direktbetroffene hat sich in der öffentlichen Debatte bisher zurückgehalten. Auf Anfrage unserer Zeitung nimmt nun Christine Böckelmann, Direktorin des Departementes Wirtschaft, Stellung. Sie bestätigt, Ausbildungsstudiengänge von Universitäten und Fachhochschulen würden sich kaum konkurrenzieren. Anders sei dies bei Forschung und Weiterbildung.

Christine Böckelmann, Direktorin des Departements Wirtschaft der Hochschule Luzern. Bild: Stefan Kaiser

Konkurrenzierung bei Psychologie und Wirtschaft

Für die Forschung in der Schweiz habe eine Studie im Auftrag des Bundes 2016 gezeigt, «dass vor allem in den Wirtschaftswissenschaften und auch in der Psychologie eine erhebliche Konkurrenzierung besteht». Wirtschaftswissenschaften werden bereits von der Uni und der Hochschule Luzern angeboten, Psychologie könnte bald hinzu kommen. Böckelmann: «Im Bereich der geplanten Ausrichtung der Verhaltenswissenschaften wird es in der Forschung zu erheblichen Überschneidungen kommen.»

Auch in der Weiterbildung seien redundante Angebote zu erwarten, weil diese auf der Forschung aufbaue und immer ein Bezug zur Praxis der Teilnehmenden hergestellt werde. Es gebe kaum Differenzierungen zwischen Weiterbildungen von Universitäten und Fachhochschulen.

Bislang keine Gespräche zwischen Uni und Hochschule

In ihren Antworten macht Böckelmann klar, dass es hier um eine bildungspolitisch äusserst heikle Fragestellung geht. Sie schreibt:

«Letztlich stellt sich die Frage, inwieweit es für einen relativ kleinen Hochschulplatz wie Luzern-Zentralschweiz sinnvoll ist, ausgerechnet jene Fachbereiche doppelt zu führen, bei denen es die grössten Überschneidungen in Forschung und Weiterbildung gibt.»

Bisher hätten auch keine Gespräche zwischen Uni und HSLU stattgefunden, um sicherzustellen, dass sich die Angebote nicht überschneiden.

Wettbewerb besteht bei Weiterbildung und Forschung

Um Christine Böckelmanns Bedenken zu verstehen, muss man wissen, wie die Finanzierung funktioniert. Die Ausbildung (Bachelor, Master) wird von Bund und Kantonen abgegolten. Weiterbildungen müssen die Bildungsstätten kostendeckend anbieten, hier besteht also Wettbewerb. Die Weiterbildung macht bei der Hochschule Luzern – Wirtschaft laut Böckelmann knapp einen Drittel des Umsatzes aus. Erhält sie da Konkurrenz von einem direkten Nachbar, ist die Einnahmequelle gefährdet.

In der Forschung sind die Uni und die Hochschule Luzern auf Partnerschaften mit Firmen angewiesen. Hier spüre man, dass die Uni Luzern ebenfalls in den Wirtschaftswissenschaften Forschung betreibt, so Böckelmann:

«Für Forschungsprojekte gehen wir zum Teil auf die gleichen Unternehmen als Kooperationspartner zu, weil die Zahl der relevanten Partner in der Zentralschweiz begrenzt ist.»

Bisher habe es keine Aktivitäten gegeben, um Überschneidungen zu verhindern. Dies sei «aufgrund der Grundkonstellation der Wirtschaftswissenschaften» aber nur sehr begrenzt möglich.

Gesetzesänderung unterliegt dem fakultativen Referendum

Die Hochschule sieht also einige Nachteile, wenn die Uni die neue Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie aufbaut. Doch könnte auch die Zusammenarbeit gefördert werden? «Ja sicher, und zwar, wenn Fachbereiche komplementär entwickelt werden. Wenn beide – zumindest in Teilen – aber nahezu das Gleiche tun, ist Kooperation schwierig», antwortet Böckelmann.

Wie die Parteien die Chancen und Risiken der neuen Fakultäten an der Uni Luzern beurteilen, können sie nächste Woche kundtun, wenn sie im Kantonsrat über das Geschäft beraten. Die Änderung des Universitätsgesetzes unterliegt dem fakultativen Referendum. Wird dieses nicht ergriffen, könnte das überarbeitete Gesetz am 1. Februar 2023 in Kraft treten.

