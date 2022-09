Neue Kriterien Glencore, Bayer und viele andere Aktien fliegen raus: Die LUKB macht ernst mit nachhaltigen Finanzanlagen

In den Vermögensverwaltungsdepots und in den Fonds der Luzerner Kantonalbank werden Titel, die als «ungenügend» eingestuft sind, ab sofort ausgeschlossen. An den Kosten und Gebühren für die Kundschaft ändert sich nichts.