Schüler in Ballwil bauen ihr eigenes Gemüse an

Bildung Unterricht im eigenen Schulgarten – die Primarschule Ballwil zeigt, wie’s geht Ein Bildungsprogramm soll den Schülerinnen und Schülern von Ballwil einen Blick über den eigenen Tellerrand verschaffen. Lisa Zimmermann Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Acker-Coach Philipp Z'Rotz erklärt, wie die Kartoffelernte funktioniert. Bild: Patrick Hürlimann / (Ballwil, 12. September 2022)

Wöchentlich ackern die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Ballwil in ihrem Schulgarten. Dieser läuft unter dem Bildungsprogramm «GemüseAckerdemie». Mehr als 1300 Schulen in der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich nehmen bereits an diesem Programm teil.