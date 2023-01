Neuenkirch Auf seinen Äckern werden Vögel und Insekten besonders gefördert Die Schweizer Ackerflächen werden intensiv genutzt. Platz für Blumenwiesen und brache Flächen bleibt nur wenig. Zu wenig, findet Hubert Schürmann. Der Neuenkircher Landwirt sieht die Biodiversität in Gefahr. Darum stärkt er die Artenvielfalt auf seinem Betrieb besonders und hofft auf Nachahmer. Jonas Hess Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Landwirt Hubert Schürmann schreitet durch sogenannten «Saum auf Acker». Der mit Kräutern und Gräsern bewachsene Streifen bietet Unterschlupf für Tiere wie Feldhasen oder Wiesel. Bild: Pius Amrein (Neuenkirch, 21. Dezember 2022)

Hubert Schürmann ist keiner, der mit dem Mahnfinger auf seine Berufskollegen zeigen will. Das stellt der Landwirt gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Trotzdem hat er sich neulich weit aus dem Fenster gelehnt. Im «Schweizer Bauer» äusserte sich der Neuenkircher pointiert zur aktuellen Debatte rund um die Biodiversität. Im Zeitungsartikel begrüsst er den Entscheid des Nationalrats, die Biodiversitätsförderflächen auf Ackerland zu Gunsten der Artenvielfalt auf mindestens 3,5 Prozent festzulegen, ausdrücklich. Entgegen der Meinung des Bauernverbands und dessen Lobby (siehe Kasten).

Biodiversität auf Ackerflächen steigt ab 2024 Auf Biodiversitätsförderflächen soll durch naturnahe Lebensräume die Artenvielfalt erhöht werden. Bisher waren die Schweizer Bäuerinnen und Bauern nicht verpflichtet, Ackerland als Ökoflächen auszuscheiden. Ab 2024 will der Bundesrat 3,5 Prozent im Gesetz festschreiben. Der Bauernverband und ein Teil der bürgerlichen Parlamentarier wollten dies mit einer Motion verhindern. Sie befürchten, dass mit der Ausscheidung von 14'000 Hektaren Ackerland in Ökofläche die Ernährungssicherheit gefährdet ist. Davon liess sich der Nationalrat nicht überzeugen und folgte dem Bundesrat mit einer knappen Mehrheit.

Genau dieser Umstand habe ihn bewogen, seine Meinung öffentlich kundzutun, erklärt Schürmann in der Stube seines Bauernhauses im ländlichen Teil von Sempach Station. «Ich wollte die positiven Aspekte der Biodiversität aufzeigen.»

Für den 42-Jährigen steht fest: Die Landwirtschaft profitiert von der Artenvielfalt. Wenn zwischen den Feldern brachliegende Flächen mit zahlreichen, wild wachsenden Pflanzen gedeihen, können sich Nützlinge verbreiten, die wiederum dem Bauern helfen, damit er weniger Pestizide gegen Schädlinge einsetzen muss. Auch die Bestäubung der Nutzpflanzen würde durch die Förderung von Wildbienen und weiteren Insekten sichergestellt.

«Eine andere Perspektive» zur Fachpresse

Hubert Schürmann ist kein Biobauer. Er arbeitet auf seinem zwölf Hektar grossen IP-Suisse-Betrieb mit konventionellen Mitteln. Trotzdem oder gerade deswegen will er aufzeigen, dass es auch ausserhalb des nach wie vor überschaubaren Biolandbaus Bauern gibt, die abweichende Meinungen zum mächtigen Bauernverband vertreten. Diese Haltung sei bisher aber kaum wahrgenommen worden. Was auch mit der Fachpresse zu tun habe. «In landwirtschaftlichen Medien hat man bei der Debatte um die Biodiversität hauptsächlich über Versorgungssicherheit gesprochen.» Ihm sei wichtig gewesen, «eine andere Perspektive» zum Thema einzunehmen, so Schürmann.

Dabei sprechen viele Fakten für Hubert Schürmann. Die Biodiversität in der Schweiz befindet sich gemäss dem Bundesamt für Landwirtschaft «in einem besorgniserregenden Zustand». Das bereits 1992 festgesetzte Ziel, bis 2020 17 Prozent der Landesfläche zu Gunsten der Biodiversität auszuscheiden, wurde klar verfehlt. Aktuell liegt man bei 13,4 Prozent. Auch in einem Bericht der Europäischen Umweltagentur kommt die Schweiz nicht gut weg. Sie habe europaweit den niedrigsten Anteil an Schutzgebieten im Verhältnis zur Landesfläche.

Besonders gefährdet ist die Artenvielfalt auf Ackerflächen. Gemäss einem Positionspapier der Schweizerischen Vogelwarte sind aufgrund der intensiven Bewirtschaftung die Bestände der Brutvögel im Ackerland in den vergangenen 20 Jahren «massiv zurückgegangen». Hubert Schürmann, der seinen Betrieb nebenberuflich führt, ist bei der Vogelwarte als Projektleiter im Bereich Kulturland angestellt. Er kennt die Zahlen. «Im Ackerbaugebiet sind 40 Prozent der Brutvögel gefährdet.» Der Entscheid, die Biodiversitätsförderflächen auf diesen Gebieten zu erhöhen, sei daher dringend nötig. Obwohl das eigentlich noch nicht reiche:

«Wissenschaftliche Studien zeigen, dass im Ackerbau mindestens 5 Prozent an hochwertigen Lebensräumen nötig wären, um die ackertypischen Arten erhalten zu können.»

1000 Tierarten in einer Hecke

Hubert Schürmann geht auf seinem Ackerbaubetrieb mit gutem Beispiel voran. Ungefähr ein Drittel seiner Landfläche hat er als Ökoflächen ausgeschieden. Neben mehrjährigen brachliegenden Feldern, auf denen Blumenwiesen mit verschiedensten Kräutern gedeihen, wird sein Land von einer 800 Meter langen Hecke durchzogen. Darin wimmelt es nur so von verschiedensten Tieren. Schürmann spricht von bis zu 1000 Arten.

Die Förderung der Vogelart «Goldhammer» ist das Vorzeigeprojekt von Hubert Schürmann. Bild: Pius Amrein (Neuenkirch, 21. Dezember 2022)

Als Vorzeigeprojekt fördert Schürmann den Goldhammer. Die Vogelart ist im Ackerbaugebiet heimisch und nistet in Bodennähe von Hecken, «die reich an Insekten und Sämereien sind». Er habe dieses Projekt privat aufgezogen, wie der Neuenkircher betont.

Natürlich hilft das Projekt ihm auch für seine Tätigkeit bei der Vogelwarte. Dort berät er Bauern, die etwas für die Artenvielfalt tun wollen. Schürmann ist überzeugt: «Die zusätzlichen Flächen für die Biodiversität sind auch auf einem intensiv bewirtschafteten Grossbetrieb möglich.»

«Schub» für Ausbildung der Bauern

Das Argument des Bauernverbands, die insgesamt 14'000 Hektaren Ackerland würde man angesichts des Kriegs in der Kornkammer Ukraine besser für die Ernährungssicherheit als die Artenvielfalt verwenden, lässt Schürmann nicht gelten. Natürlich sei die Versorgung wichtig, aber: «Mit mehr Artenvielfalt im Ackerland unterstützen wir die Nahrungsmittelproduktion langfristig.» Zudem werde in der Schweiz jährlich ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen. «Können wir das stoppen, wäre dies ein grosser Beitrag für die Versorgungssicherheit.»

Für Hubert Schürmann ist klar: «Wenn wir unsere Lebensgrundlage nicht zerstören wollen, dürfen wir nicht stehen bleiben.» Seine Hoffnungen setzt er auf die jungen Bäuerinnen und Bauern. «Viele sind offen für Veränderungen, wenn man ihnen zeigen kann, welche Vorteile dies bietet.»

Dazu müsse das Thema Biodiversität eine grössere Rolle in der Berufsausbildung einnehmen, findet Schürmann. Dank der neuesten Gesetzesanpassung ist er aber zuversichtlich: «Das führt hoffentlich zu einem Weiterbildungsschub.»

