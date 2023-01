Sonnenhügel Schüpfheim wird zum Jubiläum geehrt

Biosphäre Entlebuch Eine besondere WG will eine Alternative zur Psychiatrie sein ‒ zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum wird sie geehrt Der Sonnenhügel in Schüpfheim bietet Menschen in Krisensituationen ein Zuhause. Therapeutinnen oder Ärzte trifft man hier aber ganz bewusst nicht an. Christian Glaus Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Die Natur schützen und die Wirtschaft entwickeln – dafür ist die Biosphäre Entlebuch bekannt. Auf einen weiteren Aspekt hat der Verein Freunde der Biosphäre Entlebuch kürzlich die Aufmerksamkeit gelenkt: das Zusammenleben der Menschen. Er hat den mit 5000 Franken dotierten Biosphärenpreis an den Verein «Sonnenhügel – Haus der Gastfreundschaft» vergeben.

Der Sonnenhügel ist eine besondere Art einer Wohngemeinschaft. Vor 30 Jahren hat sich der Verein im ehemaligen Kapuzinerkloster in Schüpfheim eingerichtet. Hier nimmt er Menschen auf, die etwa wegen eines Burn-outs oder eines Schicksalsschlags in einer Krise sind oder unter Depressionen leiden. Speziell am Sonnenhügel ist, dass die Kerngemeinschaft des Vereins – fünf bis sechs Personen in wechselnder Zusammensetzung – mit den Gästen zusammenlebt. Die Leitung haben die beiden Theologen Sandra Schmid Fries (42) und Lukas Fries-Schmid (49), die vor 13 Jahren einzogen sind und heute mit ihren 9-jährigen Zwillingstöchtern dort leben.

Sandra Schmid Fries und Lukas Fries-Schmid im Arbeitszimmer des Sonnenhügels. Bild: Pius Amrein (Schüpfheim, 19. Januar 2023)

Der Sonnenhügel hilft den Gästen, einen Weg aus der persönlichen Krise zu finden. Er macht das mit einem klar strukturierten Alltag. Es gibt ein gemeinsames Mittag- und Abendessen. Die Gäste helfen bei der Arbeit im Haus oder im Garten mit, auch an den täglichen Gebeten können sie teilnehmen. So werde die «klösterliche Tradition» weiter gelebt. «Der geregelte Tagesablauf in der Gemeinschaft gibt unseren Gästen Halt», sagt Lukas Fries-Schmid. Er betont: «Wir verstehen uns als Alternative zur Klinik.» Deshalb verzichte man auf Therapieangebote im Haus. Die Gäste können aber ihren Aufenthalt mit einer externen ambulanten Therapie verbinden.

Das ehemalige Kapuzinerkloster wurde mit einem modernen Anbau ergänzt. Bild: Pius Amrein (Schüpfheim, 19. Januar 2023)

Wie gefragt das Angebot ist, zeigt sich gerade jetzt wieder. Nach einem pandemiebedingten Rückgang der Gästezahlen sind diese stark gestiegen. «Viele trauten sich wegen Corona nicht, zu uns zu kommen. Dafür erleben wir nun eine Welle. Seit einigen Monaten ist das Haus recht voll», sagt Sandra Schmid Fries. Auch die Festtage seien eine intensive Zeit gewesen. Zuerst Corona – verbunden mit Themen wie Einsamkeit –, dann Krieg, Teuerung und Energiekrise: Das belaste die Leute.

50 bis 60 Gäste pro Jahr

Im Schnitt gehen pro Jahr 50 bis 60 Personen im Sonnenhügel ein und aus. Hochgerechnet ergibt das rund 1500 Gäste seit Eröffnung des Hauses. Die Aufenthaltsdauer liegt zwischen einer Woche und mehreren Monaten. Je nach finanziellen Möglichkeiten zahlen Gäste zwischen 50 und 100 Franken pro Tag. Die ungedeckten Kosten werden über Spendengelder finanziert. Der Umsatz beträgt rund 200'000 Franken pro Jahr, wovon Spenden etwa die Hälfte ausmachen. Möglich ist dies nur dank der Mitarbeit von Freiwilligen, und weil die Kerngruppe auf einen eigentlichen Lohn verzichtet. Kost und Logis zahlt der Verein.

Für das Paar ist klar: Das Konzept funktioniert und ist eine wichtige Ergänzung zur Klinik, daran soll nicht gerüttelt werden. «Den Sonnenhügel wird es wohl auch in 20 oder 30 Jahren noch geben», sagt Lukas Fries-Schmid. Eine Veränderung soll es hingegen baulich geben. Nachdem 2018 der Erweiterungsbau eingeweiht wurde, will der Verein einen zweiten Anbau an das historische Gebäude erstellen. «So könnte ein grosser, lichtdurchfluteter Aufenthaltsraum entstehen. Das fehlt heute.»

Auf dieser Seite des Gebäudes ist ein weiterer Anbau mit einem Aufenthaltsraum geplant. Bild: Pius Amrein (Schüpfheim, 19. Januar 2023)

Fries-Schmid rechnet mit Kosten von rund 300'000 Franken. Die Erweiterungspläne seien schon sehr konkret. Demnächst will er sich um die Spendengelder kümmern.

Hinweis Am Samstag, 4. Februar, findet von 13.30 bis 18.30 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Weitere Informationen: www.sonnenhuegel.org

