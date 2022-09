Grosswangen Gegen 10'000 Blasmusik-Fans stehen im Bann von Polka, Marsch und Walzer «Auf die Polka – Fertig – Los!» heisst es übers Wochenende in Grosswangen. 24 Blaskapellen wetteifern um den Titel «Schweizer Meisterin der Blaskapellen». Ein Augenschein vor Ort. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 11.09.2022, 18.24 Uhr

Eben noch ging es im Polka-Takt mitreissend zu und her, als die Blaskapelle Napfgold aufspielte. Die Grosswangerin Ariane Brun hat mit sicherer Hand den Taktstock geführt - jetzt ist der Applaus in der Kalofenhalle Grosswangen verebbt, fast andächtig ruhig kurz vor 14.30 Uhr an diesem Samstagnachmittag.

Die Musikantinnen und Musikanten auf der Bühne und die Zuhörer in der Halle warten gespannt auf die Beurteilung der vorgetragenen «Lydia Polka» und des Stücks «Daheim in Böhmen». Die Jury bewertet eine Vielzahl von Kriterien, so etwa Stimmung, Rhythmus, Intonation Dynamik.

Die Jury bewertet einen Auftritt. Bild: Dominik Wunderli (Grosswangen, 10. September 2022)

Jetzt gibt der Speaker das Resultat bekannt: 290.5 von maximal 360 möglichen Punkten hat die Hinterländer Formation für ihren Vortrag in der Mittelstufe erreicht. «Sehr zufrieden» ist Dirigentin Ariane Brun. «Wir haben das gespielt, was wir können. Ja, sie haben es gut gemacht». Tuba-Spieler Hans Müller ist ebenfalls «zufrieden und sehr entspannt.»

Der Bassist ist Mitbegründer der Blaskapelle. Für Müller sind hauptsächlich das «Zusammensein und der gemeinsame Spass an der Musik» wichtig. Dies dürfte für die allermeisten Musikantinnen und Musikanten der Fall sein.

Tubaspieler Hans Müller (Mitte) von der Blaskapelle Napfgold stand am Blasmusiktreffen im Einsatz. Bild: Dominik Wunderli (Grosswangen, 10. September 2022)

Trotzdem: Eine gewisse Menge Wettkampffieber ist in der Halle auszumachen: So etwa beim Auftritt der aktuellen «Schweizer Meisterin der Blaskapellen», der Blaskapelle Lublaska. Randvoll ist die Festspielhalle am späteren Samstagnachmittag bei ihrem Auftritt und es wird zünftig «gefant» - mit Erfolg: Die Formation, die sich aus einer Mischung von Profi- und Amateurmusikerinnen und Musikern zusammensetzt, erspielt sich 353 Punkte und wird bei der sonntäglichen Rangverkündigung als Siegerin ausgerufen. Der Titel wurde erfolgreich verteidigt.

Wegen der Pandemie musste der Anlass verschoben werden

«Auf die Polka – Fertig – Los!» heisst das Motto des 23. Schweizerischen Blaskapellentreffens Grosswangen. Pandemie-bedingt musste der Anlass zwei Jahre verschoben werden – «zwei Jahre, die uns viel Geduld abverlangt haben», wie OK-Präsident Godi Koch rückblickend feststellt.

Umso schöner für die Veranstalter, konnte Koch schon am Sonntagmorgen bilanzieren: «Alles läuft wunderbar, gar noch besser, als wir es erhofft haben.» Mit «Wir» sind die Mitglieder des elfköpfigen OKs gemeint. Dies setzt sich aus den «Burgspatzen Grosswangen» als durchführender Verein und den beiden Partnervereinen Brass Band Frohsinn Grosswangen und Feldmusik Grosswangen zusammen.

Die Freudenberger Blaskapelle aus Merenschwand (AG) mit Dirigent Christopher Matzk. Bild: Dominik Wunderli (Grosswangen, 10. September 2022)

Gegen 10'000 Besucherinnen und Besucher dürften über die drei Blaskapellentage auf das Festgelände geströmt sein. Überall konnten laut Koch «Geselligkeit, Kameradschaft und gute Laune», Speis und Trank genossen werden – angereichert durch eine Fülle Blasmusik böhmisch-mährischer Tradition beim freien Aufspielen der 37 Blaskapellen.

Jüngere fiebern und feiern mit

Wie steht es um das musikalische Niveau der Vorträge? Jurymitglied Simon Schwizer stellt «allgemein ein sehr gutes Niveau» fest. Das einstige vielleicht etwas verstaubte Image der Blaskapellen habe sich stark verändert. Besonders erfreulich sei, dass es extrem guten Nachwuchs gebe. Das Geschehen in der Vortragshalle und auf dem ganzen Festgelände bezeugte das Gesagte. Da wurde von vielen jungen Leuten mitgefiebert, mitgefeiert und gerade auch mitgeholfen.

Die Grosswangerin Seniorin Margrit Stalder freut sich, dass der Anlass nun endlich stattfinden kann. Ihr Schwager und die Nichte spielen in der Feldmusik Grosswangen mit. Nun fiebert sie dem Auftritt der Kapelle Lublaska entgegen. «Es wäre schön, wenn der Titel verteidigt werden könnte…». Sie dürfte sich bei der Rangverkündigung gefreut haben – es reichte wieder für Rang 1.

Hinweis: Die Schlussrangliste ist auf der Website des Anlasses abrufbar.

