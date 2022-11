Brass Band Musikgesellschaft Root reist nach Montreux

Blasmusik Der 47. Wettbewerb in Montreux wartet mit Premieren und einer vorübergehenden Dernière auf Beim Brass Band Wettbewerb sind die Luzerner Vereine immer stark vertreten. Für die Brass Band Musikgesellschaft Root ist die Reise an den Lac Léman fast ein Familienausflug. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Die Brass Band Musikgesellschaft Root mit Dirigent Roman Caprez bei der Probe. Bild: Dominik Wunderli (Root, 24. Oktober 2022)

Das letzte Novemberwochenende ist für viele Brass Bands wie vorgezogene Weihnachten. Zum Auftakt der Adventszeit messen sich im «2m2c – Montreux Music and Convention Centre» jeweils rund 60 Ensembles in sechs Klassen am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb.

Die 47. Austragung erfolgt fast im gewohnten Rahmen. Abgesehen davon, dass die Musik für einmal bereits am 19. und 20. November gespielt wird und nicht am Monatsende. Angemeldet sind 61 Bläserensembles, wovon der Kanton Luzern mit 15 Bands zahlenmässig am stärksten vertreten ist.

Auch der Kanton Zug ist regelmässig mit der Musikgesellschaft Risch Rotkreuz (MGRR) vertreten. Deren musikalischer Leiter Roman Caprez aus Root fungiert heuer in einer Doppelrolle. Der 44-jährige stellvertretende Musikschulleiter der Musikschule Rontal ist gleichzeitig Dirigent der Brass Band Musikgesellschaft Root, die zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in Montreux auftreten wird.

Brass Band als Generationenprojekt

Bild: Dominik Wunderli (Root, 24. Oktober 2022)

Für Caprez ist es bereits die 27. Teilnahme in Montreux. Er hat als Soloposaunist wie auch als Dirigent Erfahrung. Unter anderen spielte er mit der Brass Band Sursilvana und der Brass Band Bürgermusik Luzern. Dieses Jahr feiert der Routinier jedoch eine Premiere. «Als Dirigent von zwei Bands war ich noch nie engagiert. Da wir an zwei verschiedenen Tagen und nicht in derselben Stärkeklasse spielen, passt das gut», sagt der Vater eines Sohnes und zweier Töchter. Die MGRR spielt in der 1. Stärkeklasse, Root in der 2. Stärkeklasse.

Die Rontaler Band ist auch ein Generationenprojekt. Nicht weniger als drei Familien sind mit einem Elternteil und einem Sohn oder einer Tochter vertreten. Die Familie Caprez stellt sogar ein Trio. Mutter Ursina und Sohn Laurin sind am Schlagzeug. Ergänzt wird die Percussionabteilung durch Präsident David Emmenegger. Er sagt: «Zu den routinierten Musikern mit Erfahrung gesellen sich junge Musikerinnen und Talente, die Gas geben. Denen wollen wir als Verein mit der Teilnahme etwas bieten. So haben die Musikkommission und der Vorstand das Projekt Montreux aufgegleist, das ohne Einwände umgesetzt werden konnte.»

Bild: Dominik Wunderli (Root, 24. Oktober 2022)

Jahresprogramm für den Wettbewerb umgestellt

Für den Wettbewerb am Genfersee wurde für einmal das Jahreskonzert, das jeweils im November stattfindet, auf den September vorverschoben. Im 2023 wird die Brass Band Musikgesellschaft Root im November jedoch wieder zu Hause spielen.

Der Rooter Auftritt in Montreux war ursprünglich auf Samstagmorgen terminiert. Nun wurde er auf den Nachmittag verlegt, was Eufonist Patrick Schnyder bedauert. «Es ist zwar cool, dass wir in Montreux dabei sind, aber mit der Verschiebung auf den Nachmittag werden wir leider in der Miles Davis Hall spielen, und nicht im Auditorium Strawinski.»

Womöglich gerät Schnyder in terminliche Schwierigkeiten, weil er allenfalls bei der Brass Band Abinchova, die ebenfalls in der 2. Stärkeklasse spielt, aushelfen muss. Der Zeitplan wird nicht verraten, weil die «blinde Jury» nicht weiss, welche Band sie bewertet.

Dem Problem wird Schnyder sich dann annehmen, wenn es eines wird. Wie dem auch sei. Die Band sei heiss auf das Abenteuer. Ihr Aufgabenstück «Variations on ‹Was Lebet›» sei allerdings nicht einfach. Das bestätigt Dirigent Caprez:

«Schwierig ist ein Stück im Hinblick auf einen Wettbewerb immer, auch wenn es einfach scheint. Das Aufgabenstück gefällt der Band aber, was uns die Arbeit erleichtert.»

Die Luzerner Bands überzeugen häufig mit ihren Darbietungen und belegen regelmässig Spitzenplätze. Im letzten Jahr spielten sich von 14 angetretenen Luzerner Brass Bands 9 einen der 18 Podestplätze. Montreux scheint ein gutes Pflaster zu sein, wobei auch immer Walliser Formationen vorne mitspielen, insbesondere in der Höchstklasse.

Die Brass Band Abinchova im Auditorium Strawinski. Bild: Philipp Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

Luzern löst Montreux als Austragungsort ab

Womöglich können die Luzerner Brasserinnen und Blechbläser bei den nächsten beiden Wettbewerben den Heimvorteil für sich nutzen. Denn das Auditorium Strawinski in Montreux wird renoviert. Stattdessen wird Luzern zum Handkuss kommen, wie Régis Gobet, Präsident des Schweizerischen Brass Bands Verband, auf Anfrage bestätigt. «2023 und 2024 wird der SBBW im KKL in Luzern stattfinden.» Für die Renovierungsarbeiten am «2m2c» in Montreux seien zwei Jahre geplant, was bedeute, dass der Wettbewerb 2025 wieder am Lac Léman durchgeführt werden sollte.

In Montreux wird zum ersten Mal die «Verdienstauszeichnung SBBV Ariane Brun» für aussergewöhnliche Leistungen oder Engagement in oder zu Gunsten der Schweizer Brass Band Bewegung verliehen. Der SBBV würdigt die langjährige Präsidentin aus Grosswangen mit der Schirmherrschaft.

