Das zweite Wochenende des Musikfest Emmen im Überblick

Blasmusik Das zweite Wochenende stand im Zeichen von begehrten Schattenplätzen, rennenden Jurorinnen und fachkundigem Publikum Das zweite Wochenende des Luzerner Kantonalen Musikfest fand bei Prachtwetter statt. Dadurch ergab sich ein neuer Blickwinkel. Für einmal bedeutet die ungeliebte Nummer 1 Losglück. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 18.06.2022, 17.04 Uhr

Was war das für ein herrlicher Tag, der sich beim zweiten Teil des Kantonalen Musikfest präsentierte. Bevor die Brass Band der 3. Klasse um 8.30 Uhr den Samstag eröffnete, herrschte vor dem Konzertlokal Le Théâtre eine total entspannte Atmosphäre. Fast wie Ferienstimmung,wenn alles in den Süden verreist ist. Denn es waren vorerst nur wenig Leute zugegen, dafür haben zahlreiche Vogelarten Musik gemacht. Das vielfältige Zwitschern wurde nur hie und da übertönt von - Blasmusik.

Durch die geöffneten Fenster der Einspiellokale gewannen die Besucherinnen und Besucher einen Eindruck, was an Konzertvorträgen zu erwarten ist. Nicht über die Schultern blicken lassen wollte sich beim Einspielen der Musikverein Schenkon in der 3. Klasse Harmonie. Dies obwohl Dirigent Philippe Ugolini im Vorfeld guter Dinge war im Hinblick auf das Musikfest. Wobei mit dem anspruchsvollen Aufgabenstück «Ouverture du Septième sceau» und dem Selbstwahlstück «Ratafia» die Latte recht hoch liege, wie er ausführte.

Hier ist Schenkon an der Parade. Bild: Roger Rüegger (Emmen, 18. Juni 2022)

Nach ihrem Konzert zeigten sich dann einige Musiker aber recht zuversichtlich. «Wir haben uns im ersten Stück Selbstvertrauen geholt, danach lief’s gar nicht so schlecht», resümierte zum Beispiel Posaunist Dani Kronenberg. Fähnrich Markus Renggli pflichtete ihm bei:

«Es het huere schön tönt.»

Das Orchester hat die Nerven behalten Auch Dirigent Ugolini hatte Freude an der Darbietung seiner Formation: «Die Leute haben die Nerven behalten und das Maximum heraus geholt». Der 36-jährige Luzerner und seine Orchester sind immer für eine Überraschung gut. So war dies heuer auch in Emmen. Mit der Bergmusik Sigigen hatte er am ersten Wochenende in den Konzertvorträgen der 2. Klasse Harmonie unerwartet den Sieg erspielt:

«Es war unser erstes kantonales Musikfest in dieser Stärkeklasse. Umso erfreulicher ist das Resultat.»

Dazu gibt es eine kleine Geschichte: Philipp Ugolini hatte mit Schenkon bereits 2015 am kantonalen Musikfest in Sempach teilgenommen und in der 3. Klasse den 2. Rang erreicht – hinter Sigigen. Damals wusste Ugolini noch nicht, dass er zwei Jahre später auch die Leitung der Bergmusik übernehmen wird.

Samariterin suchte Sonnenschutz

Sie bereitet sich vor: Monika Burri vom Samariterverein Emmen besorgt sich einen Sonnenschirm Bild: Roger Rüegger (Emmen, 18. Juni 2022)

Aber zurück zur Aktualität in Emmen, denn hier steigt das Fest in diesem Jahr. Inzwischen tat dies auch die Temperatur. Monika Burri vom Samariterverein Emmen marschierte noch vor dem Mittag quer über das Festgelände, um sich einen Sonnenschirm zu holen. Schliesslich müsse sie für den Fall der Fälle bereit sein. «Wir werden sehen, was der Tag noch bringt. Am letzten Wochenende haben die Besucherinnen und Besucher die intensive Sonne in Emmen gut vertragen», blickte sie zurück und verschwand mit dem Sonnenschutz.

Die Musikantinnen und Musikanten waren an diesem Samstag wahrlich nicht zu beneiden. Zwar tragen die ihre prächtigen Uniformen mit Stolz, aber angesichts der Temperaturen jenseits der 30-er-Marke, wirkte so manches Lächeln an der Parademusik doch etwas gequält. Wobei so ein Marsch ja nur wenige Minuten dauert. Und bis man an der Reihe ist, gibt es diverse Möglichkeiten, es sich angenehm zu gestalten. Etwa sich im Schatten ausruhen, Flüssigkeit tanken und einen unbekümmerten Schwatz zu halten.

So wie die fünf Frauen der Musikgesellschaft Müswangen, die zusammen mit Ehrendame Julia Lustenberger und Zuschauerin und Fan Belinda Matter unter einem Baum gemütlich plaudern und auf ihren Auftritt warten. Die Gesellschaft nimmt nur an der Parademusik teil. Dafür haben sie einen richtigen Hit in den Instrumentenkoffern: Mit dem St. Louis Blues-Marsch wollen sie dem Publikum und der Jury zeigen, wie so ein Stück vorgetragen wird, sagten sie vorab. Der Applaus war ihnen sicher, da dieser Blues-Marsch fast jeder und jede Person auf dem Platz kannten.

Fachkundiges Publikum an der Paradestrecke

Das Publikum hat sich mehrheitlich auf der linken Seite der Marschroute – aus Sicht der Formationen – im Schatten der Bäume platziert. Viele sind Verwandte und Freunde der Musizierenden und haben dadurch auch ein breites Wissen, was die Blasmusik betrifft. So erklärte Monika Käch ihren Kolleginnen Corinne und Bernadette Zwier, wie sich die Bewertungen der Musikfeste von jenen der Musiktagen unterscheiden. Die Frauen haben einen klaren Favoriten: Die Feldmusik Adligenswil, bei der Ehemänner, Söhne und Töchter mitspielen.

Wenige Meter von diesem Trio entfernt bereiten sich die Juroren Johanna Begert und Theo Martin auf ihren Einsatz bei der Parademusik vor. Beide tragen dunkle Anzüge. Wie dankbar ist ihre Aufgabe bei diesen Voraussetzungen? Martin sagt dazu:

«Ich würde meinen, eine sehr dankbare. Denn aus unserer Sicht mitzuerleben, wie sich die Männer und Frauen freuen, nach langer Pause wieder zusammen zu spielen und sich zu messen, ist unbezahlbar.»

Allerdings will sich dieser Dank erarbeitet werden. Begert war «on fire». Sie schritt jede Formation ab, sichtete, wie sie eingestellt waren, rannte vor und zurück. Alles musste sorgfältig benotet werden.

Den Start der Parademusik erfolgte um 11.30 Uhr. Die Ehre hatte die Harmoniemusik Kriens. Die Nummer eins ist bei Wettbewerben immer undankbar, weil die Jury keinen Gradmesser hat. Am Samstag war dies nicht der Fall, wie ein nicht ganz junger Musiker der Feldmusik Gross bemerkte:

«Heute durften wir als erste Band spielen. Bei dieser Hitze bin ich dankbar für dieses Los.»

Feldmusik Gross nach ihrem Konzert. Bild: Roger Rüegger (Emmen, 18. Juni 2022)

Aber auch abseits des Wettbewerbs hatte das Musikfest seinen Namen verdient. Auf dem Festgelände waren neben Verpflegungsständen auch Bühnen aufgebaut, wo Unterhaltung geboten wurde. Vor dem Mittag heizte die Band Streetbandits auf der Bühne des dem Emmen Center Food Court ein. Derweil spielten in den Konzertlokalen Orchester bis um 21 Uhr. Insgesamt waren 34 Formationen für Samstag gemeldet. An der Parademusik waren es 31.

