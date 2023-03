Blasmusik Musikexperte über den Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb: «Man sollte unbedingt daran teilnehmen» Im Südpol messen sich am Wochenende junge Musikerinnen und Musiker mit Blasinstrumenten und in der Sparte Perkussion. Für manche ist der LSEW der erste Schritt ins Berufsleben. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 09.03.2023, 16.30 Uhr

Wenn sich die besten Nachwuchs-Solisten und -Solistinnen seit über 30 Jahren an einem kantonalen Wettbewerb messen, liegt es auf der Hand, dass dabei der Grundstein manch musikalischer Karriere gelegt wird.

Wie jene des in Ruswil aufgewachsenen Tobias Lang. Der Posaunist hat seinen ersten Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb (LSEW) 2003 als Zwölfjähriger bestritten – und überraschend gewonnen. «Die Idee hatte mein Musiklehrer. Weil mein Bruder teilnahm, machte ich auch mit, jedoch ambitionsfrei», erinnert sich der 32-jährige Berufsmusiker. Beim damaligen Wettbewerb erkannte man sein Talent. Der Sieg war für ihn die Motivationsspritze. Lang nahm fortan bei weiteren nationalen und internationalen Wettbewerben teil und gewann unter anderem eine Probestunde bei Professor Branimir Slokar, einem der international gefragtesten Posaunenvirtuosen.

Tobias Lang aus Ruswil spielte gewann mit 12 den LSEW, heute spielt er in der Philharmonia Zürich. Bild: Dominik Baumgartner

Matura und Bachelor parallel gemacht

«Slokar prägte meinen Berufsweg. Nach fünf Minuten Spielen stand für ihn fest, dass er mich unterrichten wird», erzählt Lang, der mit 15 ins Gymnasium Plus in Schüpfheim eintrat und parallel dazu das Bachelorstudium mit Hauptfach klassische Posaune machte und 2011 abschloss. Es folgten zwei Masterabschlüsse mit Auszeichnung. Seit 2015 spielt er bei der Philharmonia Zürich. «Für mich ist die Anstellung im Opernhaus der Traumjob. Es gibt in der Schweiz kaum Möglichkeiten, in einem Orchester eine Festanstellung zu kriegen, doch genau das war mein Ziel.»

Für Lang, der in diesem Jahr als Juror engagiert ist, steht ausser Frage, dass der LSEW die beste Grundlage für die musikalische Weiterentwicklung von jungen Leuten ist. «Man sollte unbedingt daran teilnehmen. Wer nicht nur den Unterricht besucht, sondern ein Ziel und ein Projekt vor Augen hat, setzt sich automatisch intensiver dafür ein. Wer das erlernte abruft und beim Vortragen alles gibt, kann stolz auf sich sein. Das motiviert zusätzlich», sagt Lang, der durch die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben auch vom den Sog der Brass-Szene erfasst worden ist. Seit 2018 spielt er Soloposaune bei der Brass Band Bürgermusik Luzern.

300 junge Talente spielen vor Publikum und Jury

Womöglich wird am LSEW vom nächsten Wochenende abermals das eine oder andere Talent motiviert, grosses zu schaffen. Im Südpol in Luzern spielen rund 300 vorwiegend junge Frauen und Männer mit Blech- und Holzblasinstrumenten oder Perkussion vor Publikum und einer Jury.

Viele treten zum ersten Mal überhaupt auf. «Die Anmeldung läuft grösstenteils über die Musikschulen, die wertvolle Arbeit leisten. Sie bilden die jungen Menschen musikalisch aus und bereiten sie auch mental auf ihre Auftritte vor», sagt Luca Conciatori, OK-Mitglied des LSEW. Um allein und nicht als Teil einer Gruppe vorzuspielen, müsse die Nervosität überwunden werden. Dafür sei der LSEW ein geeignetes Gefäss. Bei der Talentförderung wird früh angesetzt. So wurde 1998 die Beginners-Kategorie D eingeführt, um eine jüngere Altersgruppe für den Wettbewerb zu gewinnen.

Der Wettbewerb unter der Leitung der Brass Band Bürgermusik Luzern wurde erstmals 1992 in Horw durchgeführt. Die Wettspielvorträge beim 30. LSEW auf dem Campus Südpol beginnen am Samstag 11. März und Sonntag 12. März jeweils um 8.30 Uhr. Gespielt wird in fünf Wettspiellokalen. Im Wettspiellokal 3 «Yamaha» spielen die BML Talents am Samstag um 16 Uhr ein Kurzkonzert, am Sonntag tritt die Brass Band Bürgermusik Luzern im Konzertlokal Südpol auf.

Die jüngsten Musizierenden sind neun Jahre alt, der älteste Teilnehmer wird dieses Jahr 60. Das Gros bewegt sich zwischen von 15 bis 50 Jahre. An den zwei Wettbewerbstagen werden gegen 2500 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Eintrittskarten sind vor Ort erhältlich.