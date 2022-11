Blasmusik Zwei Sieger und drei zweitplatzierte Luzerner Brass Bands in Montreux Beim 47. Schweizerischen Brass Band Wettbewerb haben die Luzerner abermals spitzenmässig abgeschnitten. Am Sonntag holten die Bürgermusik Luzern und die Kirchenmusik Flühli zudem Spezialpreise. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 20.11.2022, 21.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sieger in der 1. Klasse: die Brass Band Kirchenmusik Flühli Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022) Die Brass Band Kirchenmusik Flühli mit Dirigent Armin Renggli Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022) Brass Band Kirchenmusik Flühli Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022) Brass Band Kirchenmusik Flühli Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022) Brass Band Kirchenmusik Flühli mit dem Pokal. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022) Brass Band Kirchenmusik Flühli bei der Siegerehrung Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022) Brass Band Feldmusik Knutwil Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022) Brass Band Feldmusik Knutwil Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Brass Band Feldmusik Knutwil Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Michael Bach dirigiert die Brass Band Bürgermusik Luzern. Bild: Philippe Dutoit (20. November 2022) Brass Band Musikgesellschaft Reiden Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022) Brass Band Musikgesellschaft Reiden Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Brass Band Musikgesellschaft Reiden mit Dirigent Roland Fröscher am 47. Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Brass Band Musikgesellschaft Reiden mit Dirigent Roland Fröscher Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Die Entlebucher Jugendbrass Band holt in der Kategorie 4 den ersten Platz, am 47. Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Sie durften für die Entlebucher Jugendbrass Band den Preis entgegen nehmen. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Brass Band Bürgermusik Luzern am 47. Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Brass Band Bürgermusik Luzern am 47. Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Harmonie Neuenkirch Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Harmonie Neuenkirch Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Harmonie Neuenkirch Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Die BML Talents aus Luzern Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Die BML Talents aus Luzern Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Die BML Talents aus Luzern unter der Leitung von Dirigent Patrick Ottiger am 47. Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022) Ramon Caprez Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022)

Mit einem beispiellosen Feuerwerk hat die Brass Band Bürgermusik Luzern das Publikum im Auditorium Strawinski zu Diskussionen angeheizt. Ihr Selbstwahlstück «Cataclysms» polarisierte. Kritiken von «ich fands super» bis zu «das schlechteste Stück, das ich je gehört habe» machten die Runde.

Michael Bach. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022)

Die Bürgermusik hatte das Stück bereits 2019 gespielt. Damals überzeugte sie die Jury und erhielt für das Selbstwahlstück die beste Platzierung vor der Valaisia Brass Band. Beim Aufgabenstück war es dann genau andersrum. Die Luzerner wurden punktgleich mit den Wallisern zweite. Warum sie nun erneut «Cataclysms» spielten, hat einen Grund. «Wir hatten ein Stück in Auftrag gegeben, das jedoch nicht fertig gestellt wurde. So griffen wir auf eines zurück, das wir beherrschen», erklärte Dirigent Michael Bach. Das haben sie auch heuer mit der Bestnote abgeliefert, am Schluss reichte es aber erneut «nur» zum 2. Rang, weil sie im Aufgabenstück Fünfte wurde. Es gewann die Brass Band 13 Étoiles.

Der Sonntag gab den Luzernern dennoch Grund zum Feiern. Die Brass Band Kirchenmusik Flühli siegte in der 1. Klasse und steigt in die Kategorie Elite auf. Zudem holten sie den Spezialpreis für das beste Flügelhornregister. «Das ist jetzt richtig geil. Die haben dafür enorm viele Zusatzrunden gedreht und verdienen diesen Preis», sagte Dirigent Armin Renggli nach der Rangverkündigung. Den zweiten Spezialpreis für Schlagzeugregister beim Selbstwahlstück in der Höchstklasse gewann die Brass Band Bürgermusik Luzern. Das tröstet über den 2. Platz in vier Wettbewerben in Serie etwas hinweg.

Sieger in der Kategorie 1. Klasse: die Brass Band Kirchenmusik Flühli. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 20. November 2022)

Ein Viertel der Bands sind aus der Zentralschweiz

Insgesamt 61 Bands haben sich am Wochenende in sechs Klassen am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb im 2m2c Montreux Music & Convention Centre gemessen. Die Zentralschweiz wurde von 15 Bands aus dem Kanton Luzern sowie der Musikgesellschaft Risch-Rotkreuz aus Zug vertreten.

Die Brass Band Musikgesellschaft Root eröffnete am Samstag, kurz nach dem Mittag, den Wettbewerb der 2. Klasse. Von 14 Bands waren in dieser Kategorie deren vier aus dem Kanton Luzern. Die Rontaler hatten einen ordentlichen Auftritt und spielten sich in der Miles Davis Hall auf den 8. Platz. Für Dirigent Ramon Caprez ein einwandfreies Resultat.

Ramon Caprez. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022)

«Wir präsentierten uns gut. Dass wir als erste Band auftreten mussten, war vielleicht nicht ganz optimal, die Startnummer eins ist bei den meisten Bands nicht beliebt. Andererseits konnten wir uns dafür in Ruhe vorbereiten, denn zwei Leute aus der Band spielten später noch mit den BML Talents», führte er am Sonntagmorgen aus.

Richtig rund lief es für die Brass Band Harmonie Rickenbach, die es nach einer mehrjährigen Montreux-Pause wieder wissen wollte. Sie lieferte das Aufgabestück Variations on «Was Lebet» sauber ab und belegte in dieser Kategorie den 2. Platz mit 96 Punkten. Damit liegt sie nur einen Zähler hinter der Brass Band Berner Oberland Junior. «Als wir von der Bühne traten, hatte ich einen guten Eindruck», beschreibt Luca Frischknecht, der die musikalische Leitung im August übernommen hatte. So war er nach der Rangverkündigung hochzufrieden:

«Das ist super. Wir haben in den knapp drei Monaten gut gearbeitet. Es war für mich relativ klar, wo man ansetzen muss. Dass es jedoch so schnell ausschlägt, war nicht zwingend zu erwarten.»

Die zweite Band aus dem Rontal, die Brass Band Abinchova aus Ebikon unter der Leitung von Gian Walker, klassierte sich mit 91 Punkten auf Rang 7. Auf den 8. Platz schaffte es die Brass Band Feldmusik Escholzmatt mit Zeno Schmidiger (87 Punkte).

Die BML Talents mit Patrick Ottiger verpassten in der Kategorie Elite das Podest mit 93 Punkten nur knapp. Die Brass Band Harmonie Neuenkirch unter Manuel Imhof wurde Siebte (90) und die Brass Band Rickenbach, die Enrico Calzaferri dirigierte, musste sich mit dem letzten Platz begnügen.

Vier Luzerner Bands auf den Plätzen 1 bis 4

Nicht aufs Podest reichte es für Luca Frischknecht mit seiner zweiten Band. Schon seit mehreren Jahren führt er die Hinterländer Jugend Brass Band nach Montreux. Mit dieser Formation klassierte er sich am Samstag in der 4. Klasse auf dem 4. Rang mit 91 Punkten. «Wir haben dieses Jahr rund ein Dutzend neue Kinder im Ensemble. Der Wettbewerb in Montreux soll auch dazu dienen, die Buben und Mädchen Brass-Luft schnuppern zu lassen, die Räume und den Wettbewerb näher kennen zu lernen und etwas vom Virus mitnehmen zu können», beschreibt er das Erlebnis. Vier von sechs Bands in dieser Kategorie sind aus dem Kanton Luzern. Sie platzierten sich auf den ersten vier Rängen.

Siegreich war die Entlebucher Jugend Brass Band unter der Leitung von Patrick Notter. «Wir hatten eine super Vorbereitung und traten die Reise an den Genfersee mit der Gewissheit an, dass wir uns auf einem guten Niveau bewegen. Nach dem Spielen wusste ich zwar noch nicht, ob es für den Sieg reichen würde, aber was wir abgeliefert hatten, galt es erst einmal zu toppen. Ich sagte meinen Leuten, dass jeder Vollgas geben müsse auf der Bühne, das sei das Wichtigste», so Notter.

Die Entlebucher Jugend Brass Band holt in der Kategorie 4 den 1. Platz. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 19. November 2022)

Auch wenn sie das Aufgabestück «Neverland» nicht ganz fehlerfrei ablieferte, liess sie die Konkurrenz hinter sich, wenn auch knapp. Auf dem 2. Platz klassierte sich die Jugend Brass Band Michelsamt unter der Leitung von Joel Spitaleri mit 94 Punkten, Dritte wurde die Jugend Brass Band Oberer Sempachersee mit Mattia Klaus (92). Die Schweizer Meisterschaft findet in den nächsten zwei Jahren in Luzern im KKL statt.

Rangliste der Zentralschweizer Bands Höchstklasse: 2. Brass Band Bürgermusik Luzern; Elite: 4. BML Talents (93), 7. Brass Band Harmonie Neuenkirch (90), 10. Brass Band Rickenbach (86); 1. Klasse: 1. Brass Band Kirchenmusik Flühli (96), 5. Musikgesellschaft Risch-Rotkreuz Brass Band (91), 7. Brass Band MG Reiden (89), 13. Brass Band Feldmusik Knutwil (82); 2. Klasse: 2. Brass Band Harmonie Rickenbach (96), 7. Brass Band Abinchova (91), 8. Brass Band Musikgesellschaft Root (90), 12. Brass Band Feldmusik Escholzmatt (87); 4. Klasse: 1. Entlebucher Jugend Brass Band (95), 2. Jugend Brass Band Michelsamt (94), 3. Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (92), 4. Hinterländer Jugend Brass Band (91).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen