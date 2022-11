Brauchtum Der Samichlaus zieht wieder durch die Luzerner Dörfer – Nachfrage steigt nach der Pandemie Erstmals seit drei Jahren kann der Samichlaus heuer wieder uneingeschränkt Familienbesuche durchführen. Das hat Auswirkungen auf die Anmeldezahlen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 30.11.2022, 15.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Samichlaus beim Auszug aus der Luzerner Hofkirche im Jahr 2017. Bild: Roger Grütter

In diesen Tagen ist es wieder so weit: Der Samichlaus zieht durch die Luzerner Dörfer und liest den Kleinen die Leviten. In den vergangenen zwei Jahren waren diese Besuche pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich. Heuer kann dem beliebten Brauch wieder ohne Schranken gefrönt werden.

Eine Umfrage unter Samichlaus-Organisatoren zeigt: Vielerorts ist das Interesse im Vergleich zur Coronazeit gestiegen. In Hochdorf etwa haben sich rund 160 Familien angemeldet, wie Klaus Helfenstein von Samichlaus-Hochdorf sagt. «Das sind rund 30 Familien mehr als im letzten Jahr, in dem wir bei den Besuchen noch Schutzmassnahmen unterworfen waren.» Die diesjährigen Anmeldezahlen entsprächen ziemlich genau den Zahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019, so Helfenstein.

Weniger Hausbesuche, mehr Kinder

Ähnliches berichtet Adrian Sommer vom Verein Schüpfheimer Samichlaus. «Die bisherigen Anmeldezahlen für einen Samichlausbesuch sind sehr gut. Die Nachfrage ist nach wie vor sehr gross.» Mit nach wie vor meint Sommer, dass sich dieses Jahr ähnlich viele Leute anmelden wie vor Corona. «Für die Chlauszeit rechnen wir mit 50 bis 60 Hausbesuchen nur in Schüpfheim.»

Sommer spricht von einem «gewissen Nachholbedarf», der sich nun zeige. Dennoch nehme die Zahl der Hausbesuche seit Jahren ab. Dafür gibt es aber eine schlüssige Erklärung: «Wir stellen in den letzten Jahren fest, dass sich Familien in den Quartieren zusammenschliessen und den Samichlaus bestellen.» Dadurch nehme die Zahl der Kinder, die vom Schüpfheimer Samichlaus besucht werden, trotz weniger Hausbesuche zu.

In Willisau sinken die Anmeldezahlen

Während sich in Schüpfheim und Hochdorf die Anmeldezahlen erholen, beobachtet man in Willisau eine gegenteilige Entwicklung. «Bei uns wurden rund 250 Kinder angemeldet, dies entspricht rund zehn Prozent weniger als die letzten zwei Jahre», sagt Andreas Lütolf vom Samichlaus-OK des STV Willisau. Gegenüber der Vor-Corona-Zeit beträgt der Rückgang laut Lütolf sogar 25 Prozent.

Der Samichlaus-Organisator relativiert die Zahlen aber: «Es gab schon früher Unterschiede bei den Anmeldezahlen.» Dieses Jahr würden die frühen Samichlaustage vom 26. und 27. November sowie Konkurrenzveranstaltungen die Anmeldungen negativ beeinflussen. «In der Coronazeit – aber auch davor – fanden weniger Parallel-Veranstaltungen wie Sportanlässe zu unseren Samichlausbesuchen statt», sagt Lütolf.

Rekrutierung ist eine Herausforderung

Eine Herausforderung für die Organisatoren ist jeweils die Rekrutierung von Chläusen und Schmutzli. In Hochdorf sind laut Klaus Helfenstein an sieben Tagen vier Samichlausgruppen unterwegs. «Wir haben dieses Jahr knapp ausreichend Samichläuse, wenn keine krankheitsbedingten Ausfälle auftreten.» Schwieriger sei die Situation bei den Schmutzli und den Trychlern, die sich aus Schülerinnen und Schülern zusammensetzen. «Hier haben wir eher zu wenige», sagt Helfenstein.

Auch der Willisauer Andreas Lütolf berichtet von einer intensiven Suche nach Chläusen. «Viele geeignete Personen sind aktuell in Beruf und Freizeitämtern stark gefordert.» Insgesamt sind in Willisau 13 Samichläuse im Einsatz – darunter Nachwuchskräfte, wie Lütolf verrät. «Wir freuen uns, dass wir für dieses Jahr zwei Frische in unseren Kreis von sehr treuen Samichläusen aufnehmen konnten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen