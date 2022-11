Brauchtum Zähe Gänse für zwei Männer aus St.Erhard: Die Reportage vom Gansabhauet in Sursee Nach zwei Jahren Unterbruch zeigten sich die Gänse am Surseer Gansabhauet am Freitag von der zähsten Seite: 22 Schläge waren nötig. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 11.11.2022, 20.37 Uhr

Schon wieder eine Premiere am Gansabhauet: Holte an der letzten Auflage 2019 erstmals eine Frau eine Gans vom Draht, so ist es dieses Jahr ein Mann mit familiären Wurzeln im Kosovo. Benhard Bullakaj, 28, in Sursee geboren und aufgewachsen, nun mit seiner Familie in St.Erhard wohnhaft.

Gansabhauet Sursee: Der finale Schlag. Video: Roman Loeffel / René Meier

«Unglaublich», sagt er, «ich habe noch nie eine Gans gegessen, recht zäh, wie man gesehen hat.» Der junge Mann spielt mit einem Augenzwinkern auf die Tatsache an, dass er erst als dreizehnter Schläger den Hals des Tieres durchtrennen konnte. Und wie er es macht! Er animiert als Erster und Einziger das Publikum, ihn lautstark zu unterstützen. Und das Volk, die Tausende im Städtchen, machen mit, als ob sie es geahnt hätten: Das ist die Entscheidung!

Benhard Bullakaj schlägt der ersten Gans den Kopf ab. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Jubel bei Benhard Bullakaj. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) «Chäszänne» gehört ebenfalls zur Gansabhauet. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Der finale Schlag. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Die Maske sitzt. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Mit verbundenen Augen gehts vom Rathaus zur Gans. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Markus Burkard, ebenfalls aus St.Erhard, schlägt der zweiten Gans den Kopf ab. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Markus Burkard mit der gewonnenen Gans. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Gansabhauet in Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Gansabhauet in Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) «Chäszänne» gehört ebenfalls zur Gansabhauet. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Wer schafft es auf dem Baum zuoberst? Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) «Chäszänne» gehört ebenfalls zur Gansabhauet. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022) Wer schafft es auf dem Baum zuoberst? Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022)

Der junge Mann hat sich schon einige Male angemeldet, kam aber bislang nicht zum Schlagen mit dem Säbel:

«Mich reizt die sportliche Herausforderung.»

Es sei ein Privileg, da mitmachen zu dürfen, meint er und geniesst den Augenblick. Was er mit der Gans anfängt, weiss er noch nicht. «Er war der Erste, der sich angemeldet hat», sagt Erich Felber, Präsident der Gansabhauetkommission. Motivation, die sich ausbezahlt hat.

Gansabhauet Sursee: die Fehlversuche im Schnelldurchlauf. Video: Roman Loeffel / René Meier

Bei herbstlichem Schönwetter zieht es viele Auswärtige nach Sursee. Dani Arnold aus Reinach ist mit seinem Motorrad da. Eine Missachtung der Tierwürde, wie sie Tierrechtaktivistinnen auf der Kirchentreppe in einer kurzen Protestaktion monieren, kann er im Gansabhauet nicht erkennen:

«So ein Theater wegen zwei toten Gänsen, als ob wir nicht genug andere Probleme hätten.»

Den Abbruch der Aktion durch Polizeikräfte dokumentiert ein Instagram-Filmchen.

Tradition? Der frönt auch Benhard Bullakaj. Er holt nicht nur Gänse vom Draht; er schwingt auch im Schwingklub Surental mit, und wer weiss: Vielleicht hat er den richtigen Säbelschwung dank der Trainings im Schwingkeller drauf?

Ein halbes Dutzend fideler Menschen, vier Männer, zwei Frauen, sind aus der Ostschweiz angefahren. Stolz zeigen sie ihr Shirt: Mitglied im Club der alten Wilden. «Wir haben alle Jahrgang 59 und Sursee als Bürgerort», sagt einer. Sie hätten, als Senioren, wie sie konstatieren müssen, gerne mitkonkurriert im Kampf um die beiden Gänse, haben aber den Anmeldetermin am Freitag um elf Uhr verpasst, weil sie bei Wein-Fischer am Bahnhof beim Degustieren die Zeit vergessen hätten. Was ihnen die Gans vorerst versaut hat, doch sie halten sich schadlos: Am Freitagabend genoss das Sextett Gänsefleisch im Surseer «Wilden Mann».

Da hingen sie noch nicht: Die beiden toten Gänse beim feierlichen Einmarsch der Zunft Heini von Uri auf dem Rathausplatz in Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022)

Die zweite Gans holt sich als neunter Schläger Markus Burkard, 38, ebenfalls in St. Erhard wohnhaft. Er hat bei seiner dritten Teilnahme seine Chance gepackt, nachdem der sechste Schläger, unter Fairnessgesichtspunkten sehr grenzwertig, den Hals des Tieres von Federn und Flaum gesäubert hat.

Zum Glück vergeblich, sagt Erich Felber, sonst hätts wohl vom Publikum Proteste gegeben. Proteste der anderen Art. Burkard zählt für die Zubereitung auf einen erfahrenen Kollegen, der die Gans schon zweimal geholt hat. Wie heisst er? Klar doch: Fuchs.

Nachdem beide Gänse, artgerecht gehalten, so die Organisatoren, ohne Stopfleber, gefallen sind, wird die Bühne zum Austragungsort des Sackhüpfens. Kinder können beim Chäszänne durch Grimassen ein Stück Käse aus Heinivaters Hand gewinnen.

«Chäszänne» an der Gansabhauet 2022. Video: Roman Loeffel

Beim Stangenklettern schafft es einzig Elio Freimann ganz nach oben. Dafür räumt er gleich ab, wirft die Päckli und Honiggänse ins Publikum.

Wer schafft es auf dem Baum zuoberst? Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022)

Mit einem Räbeliechtliumzug vom Untertor durch die Altstadt zum Alterszentrum geht der Gansabhauet Ausgabe 2022 in Minne zu Ende.

Gansabhauet Sursee: Der Anlass zum Nachschauen. Video: Roman Loeffel

