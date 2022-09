Buchrain: Auffahrkollision mit vier Autos auf Autobahn A14

Buchrain Auffahrkollision auf der Autobahn A14 sorgt für Stau im Feierabendverkehr Auf der Autobahn A14 bei Buchrain sind vier Autos miteinander kollidiert. Verletzt wurde niemand. Im Feierabendverkehr kam es deswegen aber zu grossen Verkehrsbehinderungen. 13.09.2022, 09.25 Uhr

Aufgrund des Unfalls kam es im Feierabendverkehr zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Bild: Luzerner Polizei (Buchrain, 12. September 2022)

Am Montag, 12. September 2022, kam es um 16.45 Uhr auf der Autobahn A14 bei Buchrain auf der Überholspur in Fahrtrichtung Zug zu einer Auffahrkollision. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, waren am Unfall vier Autos beteiligt. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand aber ein Sachschaden in der Höhe von rund 12’000 Franken.