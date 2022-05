Familienunternehmen Bucher aus Büron setzt auf gekeimtes Getreide

Büron Familienunternehmen lässt Getreide keimen – und setzt damit auf einen neuen Trend Die Familie Bucher aus Büron stellt mittels eines selbst entwickelten Verfahrens gekeimtes Getreide her. Dieses verkauft sie an Bäckereien, Restaurants und neuerdings auch direkt an Endkunden. Susanne Balli Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Müesli ohne Verpackung zum selber Abfüllen: Was der Familienbetrieb «Bucher Naturprodukte» aus Büron neuerdings verkauft, tönt im ersten Moment unspektakulär. Doch das «Buchermuesli» unterscheidet sich in einem Punkt von den meisten anderen Müesli, die in den Läden zu finden sind. Es handelt sich nämlich um eine Mischung dreier Sorten Getreide, das in einem speziellen Verfahren gekeimt und getrocknet wurde und in der Ernährung besonders wertvoll ist.

Natürlicher Superfood Gekeimtes Getreide – englisch bekannt als «sprouted grains» – gilt als Superfood, denn es soll besonders gesund und bekömmlich sein. In Amerika sind «sprouted grains» seit längerem bekannt, in der Schweiz hingegen ist es noch relativ wenig verbreitet. Durch den Vorgang des Keimens nimmt die Verfügbarkeit der Nährstoffe im Korn zu. Wie Kevin Bucher erklärt, hat Vollkorngetreide einen hohen Mineralstoffgehalt. Doch die Mineralstoffe werden durch die sogenannte Phytinsäure im Korn gebunden. Erst durch den Vorgang des Keimens wird dieser natürliche Enzymblocker im Korn abgebaut. Dadurch werden die wertvollen Stoffe im Getreide für den Körper verwertbar. «Es gibt mehrere verlässliche Studien, welche diese Vorteile aufzeigen», sagt Bucher.

Keim-Maschine selbst konstruiert

Der 24-jährige Kevin Bucher hat mit seinem Vater Benno Bucher ein Verfahren entwickelt, um Schweizer Biovollkorngetreide zu keimen und anschliessend zu trocknen und zu schroten.

Benno Bucher baute nach ein paar Jahren Erfahrung mit frischen Getreidesprossen zuerst einen kleinen und dann einen grossen Prototypen. Diesen entwickelten Vater und Sohn gemeinsam zur heutigen, ausgearbeiteten Version weiter; Kevin Bucher hatte unterdessen seine Lehre als Konstrukteur abgeschlossen. Er studiert heute im zweiten Semester Wirtschaftsingenieur und arbeitet Teilzeit im Aussendienst.

Kevin Bucher (vorne) und sein Vater Benno Bucher bringen mit einer selbst konstruierten Maschine Getreidekörner zum Keimen. Im Hintergrund: Janine Bucher. Bild: Nadia Schärli (Büron, 11. Mai 2022)

Die Maschine steht im Firmengebäude neben dem Wohnort der Familie Bucher in Büron. Kevin Bucher erklärt: «Wir bringen Getreidekörner der Sorten Einkorn, Weizen, Dinkel und Roggen mit Wasser zum Keimen. Durch die kontrollierte Bewässerung und Belüftung während dreier Tage entstehen die Getreidesprossen.» Danach werde das gekeimte Getreide wieder getrocknet und geschrotet. «Es sieht dann ähnlich aus wie Haferflöckli und ist gut in die Alltagsernährung integrierbar», sagt er.

Die Firma Bucher Naturprodukte hat Vater Benno Bucher bereits 2003 gegründet, zusammen mit seiner Frau. Kevin Bucher erzählt: «Meine Eltern wanderten 1997 nach Kanada aus und betrieben dort eine eigene Farm. In Kanada hat mein Vater das erste Mal Getreidesprossen gesehen, welche für die Tierfütterung verwendet wurden, und er hat realisiert, dass dies auch etwas Gutes für die menschliche Ernährung wäre.»

Schicksalsschlag in der Familie

Das Paar beschloss nach einigen Jahren, wieder zurück in die Schweiz zu kommen. Benno Bucher wollte in der Schweiz aber keinen Hof mehr führen. «Er konnte eine Firma übernehmen, die Frischsprossen produzierte», erzählt Kevin Bucher. Dabei habe der Vater bereits im Hinterkopf gehabt, mit der Herstellung von gekeimtem Getreide zu beginnen.

«Aber dann ist meine Mutter früh gestorben, als wir noch klein waren. So musste mein Papa seine Pläne sistieren, um sich um uns zu kümmern.» Erst vor acht Jahren habe er wieder damit begonnen, an gekeimtem Getreide zu tüfteln.

Das von Benno und Kevin Bucher entwickelte Verfahren hat sich bewährt. Neben Gemüsesprossen produziert der Familienbetrieb jährlich gut 20 Tonnen gekeimtes Getreide und vertreibt es vorwiegend an Bäckereien und Restaurantbetriebe. Bisher gibt es laut Kevin Bucher dafür keine weiteren Lieferanten in der Schweiz.

«Das ‹Buchermuesli› ist unser erster Versuch, mit gekeimtem Getreide direkt zu den Endkundinnen und -kunden zu gelangen.»

Müesli in zwei Unverpacktläden in Luzern erhältlich

Seit Anfang April kann das Müesli im Laden «Unfahrpackt» an der Bruchstrasse in Luzern sowie im «Quai4-Markt» der Wärchbrogg beim Alpenquai gekauft werden. Im «Unfahrpackt» kostet ein Glas «Buchermuesli» à 400 Gramm 7 Franken. Davon seien zwei Franken Depot fürs Glas, sagt Kevin Bucher. Ähnlich ist der Preis im «Quai4-Markt». Dies sei vergleichbar mit anderen Müesliprodukten, wobei man auch den höheren Aufwand der Herstellung beachten müsse.

Das Müesli spreche Personen an, die auf natürliche Produkte setzen und sich nachhaltig ernähren wollen. Und das Konzept der Unverpacktläden passe gut zum Müesli, «denn unsere Produktion läuft CO 2 -neutral mit Solarstrom», so Kevin Bucher. Er selbst esse das Produkt auch sehr gern. «Zwar nicht täglich, weil ich nicht immer Zeit habe fürs Zmorgenessen. Aber ich backe häufig selbst Brot und ersetze einen Teil des Mehls mit dem ‹Buchermuesli›.»

Von links: Janine, Benno und Kevin Bucher bei ihrem Wohnhaus, wo in einem Raum das gekeimte Getreide hergestellt wird. Bild: Nadia Schärli (Büron, 11. Mai 2022)

Falls das Müesli in den Läden guten Absatz finde, sei es das Ziel, das Produkt breiter anzubieten. Auch seine Schwester Janine (21) arbeitet im Familienbetrieb mit. Sie ist Studentin und kümmert sich nebenbei vor allem um die Administration sowie den Internetauftritt. Neben den drei Familienmitgliedern Bucher arbeiten weitere fünf Personen in Teilzeitpensen für die Firma.

Weitere Infos und eine Zusammenfassung diverser Studien unter: buchersprossen.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen