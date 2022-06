Büron «Geschichte unters Volk bringen»: Zehn Stelen an zehn Stellen erzählen Geschichte(n) Am Samstag wird der Büroner «Gwunderspaziergang», analog und multimedial zu geniessen, eröffnet. Peter Weingartner 07.06.2022, 17.00 Uhr

«Ein Geschichtsbuch für Büron und unsere Nachbarn» – so umschreibt Gemeinderat Giovanni De Rosa das in vier Jahren Arbeit entstandene Werk. Dabei geht es nicht um einen nostalgischen Blick in die Vergangenheit, sondern vielmehr darum, sie mit Gegenwart und Zukunft zu verbinden. Und das an zehn Themen-Standorten. «Wir präsentieren ein Buffet, wo man sich bedienen kann», sagt Jürg Stadelmann vom Büro für Geschichte, Kultur und Zeitgeschehen in Luzern.