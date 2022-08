1. August: Ueli Maurer beehrte die Marbachegg

Bundesfeier in Escholzmatt-Marbach Ueli Maurer beehrte die Marbachegg und stellte die Neutralität in den Mittelpunkt Zum ersten Mal trat an der alljährlichen Bundesfeier auf der Marbachegg ein Bundesrat als Festredner auf. Ueli Maurer stellte die Neutralitätspolitik der Schweiz in den Mittelpunkt und kritisierte die Genderdebatte. Jonas Hess Jetzt kommentieren 01.08.2022, 22.46 Uhr

Ueli Maurer, Bundesrat, links, und Beat Duss, Gemeindpraesident von Escholzmatt-Marbach, rechts, an der Bundesfeier auf der Marbachegg. Bild: Patrick Huerlimann, (Escholzmatt-Marbach, 1. August 2022)

Das Festzelt neben der Bergstation war bereits um 20 Uhr gut gefüllt. Mittendrin: Bundesrat Ueli Maurer. Er beehrte die alljährlich stattfindende Bundesfeier als erster Bundesrat überhaupt. Entsprechend stolz zeigte sich Gemeindepräsident Beat Duss. «Das ist sicher speziell für uns und eine grosse Ehre». In seiner politischen Karriere werde er wohl kaum nochmals neben einem Bundesrat sitzen, sagte Duss eine Stunde vor Festbeginn neben dem gut gelaunten SVP-Magistraten.

Bundesrat Ueli Maurer mischt sich unters Publikum auf der Marbachegg. Bild: Patrick Hürlimann (Escholzmatt-Marbach, 1. August 2022)

Der angesprochene Maurer lächelte verschmitzt und erklärte seine Beweggründe für den Besuch auf der Marbachegg. «Diese Gegend ist einfach schön, hier bin ich oft mit dem Velo unterwegs.» Zudem seien die Leute in der Region ähnlich gestrickt wie er.

«Die Entlebucher sind bodenständig, konservativ aber offen, das gefällt mir»

, sagte Maurer lachend.

Der Hauptgrund für seinen Besuch sei aber, dass er eine besondere Freundschaft zu Jodler und Komponist Franz Stadelmann pflege. Dies erwähnte auch Gemeindepräsident Duss bei seiner Eröffnungsrede. «Dass Herr Maurer hier ist, hat nichts mit einem besonderen Verdienst des Gemeinderats zu tun, sondern mit Freundschaften und Verbindungen.» Der ebenfalls anwesende Franz Stadelmann erklärte dazu nicht ohne Stolz, Ueli Maurer habe 30 Anfragen für den Nationalfeiertag erhalten.

«Jetzt ist er da, und das nach einem einzigen Telefon.»

Seine Bewunderung für den Bundesrat zeigte Stadelmann ganz offen. Er erwähnte ihn als einen bodenständigen und bescheidenen Menschen. Auch er kam zum Schluss: «Er ist einer von uns, möge er noch lange Bundesrat bleiben.»

Ueli Maurer während der Festrede. Bild: Patrick Hürlimann (1. August 2022)

Maurer ärgert sich über Genderdebatte

Um 21 Uhr trat der Star des Abends endlich auf. «Warum ist die Schweiz so erfolgreich?», fragte Maurer zu Beginn das Publikum. Der Schlüssel sei die direkte Demokratie, der Föderalismus und die bewaffnete Neutralität. Insbesondere der Einfluss des Volks sei sehr entscheidend. In der Schweiz seien die Bürgerinnen und Bürger der Chef, er als Bundesrat sei nur Angestellter. «Aber sehr gut bezahlt, danke viel mal», ergänzte er scherzhaft.

Besonders intensiv sprach Maurer über die Neutralität der Schweiz. Derzeit werde erwartet, dass sich die Schweiz gegen Russland wende und für den Westen engagiere. «Ich bin davon überzeugt: Der Staat darf das nicht», so Maurer. Natürlich dürfe man angesichts des Kriegsleids Anteilnahme zeigen, der Staat habe aber eine andere Aufgabe. «Jetzt, wo sich auch Finnland und Schweden der Nato zuwenden, ist die neutrale Haltung der Schweiz umso wichtiger.»

Ein Handschlag mit Bundesrat Ueli Maurer an der Bundesfeier – der Anlass ist bereits Tradition. Bild: Patrick Hürlimann (Escholzmatt-Marbach, 1. August 2022)

Maurer ging auch auf weitere Folgen der aktuellen Krise ein. So sagte er zur drohenden Energieknappheit: «Ich bin mir nicht so sicher, ob wir im nächsten Winter genug Strom haben werden.» Man habe jahrelang darauf gehofft, dass schon genügend Sonne da sei und der Wind immer wehe. Doch so sei es eben nicht.

«Ich hoffe, dass diese Krise auch dazu führt, dass wieder mehr über die grundsätzlichen Probleme diskutiert wird, anstatt über Detailfragen.»

Als Beispiele nannte Maurer die Genderdebatte. «Wenn darüber diskutiert wird, ob der Berner Bär geschlechtsneutral abgebildet werden müsste, bekomme ich schier Vögel.» Der johlende Applaus war ihm gewiss.

