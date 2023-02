Bundesgericht: Beschwerde gegen Sonderschulung in Willisau

Bundesgericht Beschwerde gegen externe Sonderschulung in Willisau bleibt chancenlos Ein Elternpaar aus dem Kanton Luzern wehrt sich durch alle Instanzen gegen die Versetzung der Tochter in eine Sonderschule. Das Bundesgericht tritt nun auf die Beschwerde wegen mangelhafter Begründung nicht ein. Ingrid Hieronymi 28.02.2023, 05.00 Uhr

Wenn es nach dem Willen der Eltern gegangen wäre, hätte ihre seit dem Schuleintritt in eine Regelklasse integrierte Tochter auch weiterhin dieselbe Schule besuchen sollen. Als das Mädchen jedoch zehn Jahre alt war, eröffnete die Schulleitung den Eltern, dass eine Umteilung in eine externe Sonderschule erfolgen müsse, um der Verzögerung in der kognitiven Entwicklung des Kindes besser begegnen zu können.