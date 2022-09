Bundesgericht Kanton Luzern verweigerte einer 80-jährigen, herzkranken Ukrainerin die Aufenthaltsbewilligung – ihre Beschwerde wird gutgeheissen Das Amt für Migration des Kantons Luzern wies das Gesuch einer ukrainischen Seniorin ab, die zu ihrer Tochter in die Schweiz ziehen wollte. Nun zeigt sich: Der Entscheid verletzte das Recht auf Achtung des Familienlebens. Julian Spörri Jetzt kommentieren 06.09.2022, 12.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Amt für Migration des Kantons Luzern erteilte einer Ukrainerin keine Aufenthaltsbewilligung. Bild: Anthony Anex / Keystone

Die 80-jährige, sehschwache und herzkranke Mutter aus der Ukraine in die Schweiz holen: Dies ist der Wunsch einer ukrainisch-schweizerischen Doppelbürgerin, die im Kanton Luzern lebt und mit einem Schweizer verheiratet ist.

Bereits mehrmals versuchte das Ehepaar, ihre ukrainische Mutter, beziehungsweise Schwiegermutter, in die Schweiz nachzuziehen – ohne Erfolg. Ohne Aufenthaltsbewilligung durfte die Seniorin deshalb nur während maximal sechs Monaten im Jahr zu Besuch sein. Die restliche Zeit lebte sie in Lwiw in einer Eigentumswohnung.

Während eines Aufenthalts in der Schweiz im Januar 2019 verschlimmerte sich die Situation jedoch. Die Seniorin erlitt einen Augeninfarkt auf dem rechten Auge, weshalb sie seither praktisch blind ist. Ihr linkes Auge hatte sie bereits durch einen Unfall in der Kindheit verloren.

Krieg hatte keinen Einfluss auf Entscheid

Die Ukrainerin stellte in der Folge ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, welches das Amt für Migration des Kantons Luzern im Juli 2020 abwies. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement sowie das Kantonsgericht bestätigten diesen Entscheid. Zu einem anderen Schluss kommt nun hingegen das Bundesgericht: Es heisst eine Beschwerde der Frau in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gut.

Der Entscheid hat dabei nichts mit dem in der Zwischenzeit in der Ukraine ausgebrochenen Krieg zu tun, sondern mit dem in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verankerten Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens.

Dieses kann verletzt sein, wenn einer ausländischen Person das Zusammenleben mit einem in der Schweiz wohnhaften Angehörigen verunmöglicht wird. Das Recht bezieht sich dabei in erster Linie auf die Kernfamilie, sprich Ehegatten und minderjährige Kinder. Andere familiäre Beziehungen, wie diejenigen zwischen Eltern und erwachsenen Kindern, stehen nur dann unter dem Schutz der EMRK, wenn ein «besonderes Abhängigkeitsverhältnis» besteht.

Fall geht zurück ans Kantonsgericht

Während das Kantonsgericht zum Schluss kam, dass dies vorliegend nicht der Fall ist, bejaht das Bundesgericht ein solches Abhängigkeitsverhältnis. Laut den drei Lausanner Richterinnen hat die Vorinstanz «den spezifischen Umständen des Einzelfalls zu wenig Rechnung getragen».

So sei zu berücksichtigen, dass die praktisch blinde 80-Jährige in der Ukraine über keine Bezugsperson mehr verfüge. Das Kantonsgericht weise zwar – unter Vorbehalt des Krieges – zu Recht darauf hin, dass eine private Betreuung gleichwohl in der Wohnung in der Ukraine erfolgen könnte. Doch erweise sich deren Koordination aus der Schweiz als «schwierig bis sehr schwierig», so das Bundesgericht. Die Tochter der Beschwerdeführerin müsste wohl regelmässig in die Ukraine reisen, was die Betreuung ihres Gatten – er ist ebenfalls auf intensive Pflege angewiesen – und des gemeinsamen Kindes beeinträchtigen würde.

Angesichts dieser Umstände weist das Bundesgericht den Fall zurück an die Vorinstanz. Sie wird nun einen neuen Entscheid treffen müssen, der den Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention genügt und die veränderte Situation in der Ukraine berücksichtigt.

Hinweis: Urteil 2C_978/2021

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen