Bundesgericht bestätigt Passsperre trotz geringer Fluchtgefahr

Bundesgericht Rückbehalt des Passes ist trotz geringer Fluchtgefahr rechtmässig Nach einer Messerattacke wurde ein 30-jähriger Serbe vom Kantonsgericht Luzern zu einer unbedingten Gefängnisstrafe verurteilt. Als Sicherungsmassnahme bis zur Rechtskraft des Urteils wurde sein Pass eingezogen. Dagegen wehrte sich der Mann erfolglos bis vor Bundesgericht. Ingrid Hieronymi Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der serbische Pass wurde als Sicherungsmassnahme eingezogen. Bild: Adamradosavljevic / iStockphoto

Ohne Pass sei sein alltägliches Leben kaum zu bewältigen, führte der Beschwerdeführer vor Bundesgericht aus. So sei es für ihn nur erschwert möglich, eingeschriebene Briefe abzuholen, Behördengänge zu tätigen und die Hochzeit mit seiner Lebenspartnerin vorzubereiten.

Da wegen der geplanten Heirat und der Beziehung zu seiner in der Schweiz lebenden Tochter keine Fluchtgefahr bestehe, sei die Passsperre unverhältnismässig und daher aufzuheben. So argumentierte der Mann, der vom Kantonsgericht der versuchten Tötung schuldig gesprochen worden war, weil er seinen Schwiegervater bei einem Familienstreit niedergestochen hatte.

Ersatzmassnahme statt Sicherheitshaft

Für die Gewalttat wurde der Mann vom Kantonsgericht zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und vier Monaten verurteilt und für zehn Jahre des Landes verwiesen. Bis zur Rechtskraft des Urteils hätte der Mann in Sicherheitshaft genommen werden können. Stattdessen wurde als Ersatzmassnahme ein Rayonverbot ausgesprochen und er wurde verpflichtet, eine Kaution von 30’000 Franken zu leisten sowie jederzeit für das Gericht und die Justizbehörden verfügbar zu sein.

Um eine Flucht praktisch zu verunmöglichen, wurde zudem sein Pass eingezogen. Gegen den Rückbehalt des Passes reichte der Mann Beschwerde ans Bundesgericht ein, nachdem das Kantonsgericht sein Gesuch um Aufhebung der Massnahme abgelehnt hatte.

Keine unverhältnismässige Einschränkung

Der Mann führte aus, dass verschiedene Verwandte von ihm in der Schweiz lebten und auch deswegen keine Fluchtgefahr bestehe. Der Rückbehalt des Passes müsse durch eine mildere Massnahme ersetzt werden.

Das Bundesgericht hielt ihm jedoch entgegen, dass er erst seit wenigen Jahren in der Schweiz lebe, nur den Aufenthaltsstatus «B» habe und auch zu einem Bruder in Deutschland und den Eltern in Serbien einen engen Kontakt pflege. Dazu komme, dass die Familie der Frau, die er demnächst heiraten wolle, in Rumänien wohne und ihm bei einer Flucht aus der Schweiz behilflich sein könnte. Daher sei eine «niederschwellige» Fluchtgefahr nicht von der Hand zu weisen.

Auch das Mass der Einschränkungen durch die Passsperre wurde vom Gericht als verhältnismässig beurteilt. So sei es durchaus möglich, Behördengänge und Hochzeitsvorbereitungen mit Ersatzdokumenten, wie beispielsweise einer Bescheinigung des Amts für Migration, zu erledigen. Des Weiteren wies das Gericht darauf hin, dass die Ausweis- und Schriftensperre anstelle von Sicherheitshaft bereits eine milde Massnahme darstelle. Noch mildere Massnahmen, die den gleichen Zweck erfüllen könnten, seien nicht ersichtlich, lautete das Verdikt der Lausanner Richter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen