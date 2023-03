Kantonsratswahlen Luzerner Bürgerliche könnten gegenüber Grünen, GLP und SP aufholen Grüne, GLP und SP gewannen die Luzerner Kantonsratswahlen von 2019. Können sich die Bürgerlichen am 2. April revanchieren? Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Impressionen aus der letzten Kantonsratssession 2022 im Regierungsgebäude in Luzern. Im Bild sind Mitglieder der Fraktionen von SVP und FDP zu sehen. Bild: Pius Amrein (28. November 2022)

Kaum jemand hätte vor dem Wahltag vom 31. März 2019 derart grosse Verschiebungen unter den Parteien vorausgesagt, wie sie dann eingetroffen sind. Die Grünen konnten ihre Sitzzahl um 8 auf 15 Mandate mehr als verdoppeln, und auch die SP sowie die GLP legten um je 3 Sitze zu (siehe Grafik). Auf der anderen Seite mussten vor allem die SVP und die Mitte mit 7 beziehungsweise 4 Mandatsverlusten Federn lassen. Seither verfügen die Mitte und die FDP mit zusammen 56 Sitzen erstmals überhaupt nicht mehr über die Mehrheit im Parlament.

2015 waren die Gewinne und Verluste im Vergleich noch verschwindend klein. Die FDP und die SVP gewannen je zwei Sitze, während die Grünen zwei sowie die Mitte und die erst seit 2011 im Parlament vertretene GLP je ein Mandat einbüssten. Wiederum grösser waren die Verschiebungen 2011, als vorab die Mitte mit einem Wähleranteilsverlust von 6 Prozent und die FDP mit einem Minus von 4,2 Prozent abgestraft wurden.

Ob sich das am 2. April wiederholt? Kaum. Beide Parteien engagieren sich stark, treten mit mehr Kandidierenden an und verzeichnen ermutigende Umfragewerte auf nationaler Ebene. Doch auch die Gewinnerinnen der letzten Wahlen waren bei der Suche nach Kandidierenden erfolgreich. Insgesamt bewerben sich rekordhohe 870 Personen um die 120 Sitze, darunter so viele Frauen wie nie (siehe Grafik).

Bei Grünen und Grünliberalen treten alle Räte wieder an

Als einzige Partei kandidieren auf den Listen der SVP weniger Personen als vor vier Jahren. Sie muss dafür unter den Bürgerlichen am wenigsten Rücktritte verkraften: Nur vier amtierende Parlamentsmitglieder hören im Sommer auf. Bei der FDP sind es deren sechs, bei der Mitte fünf. Noch grösser als bei der SVP ist das Sitzleder links der Mitte: Grüne und Grünliberale können in drei Wochen auf all ihre Kantonsrätinnen und -räte zählen, die SP muss nur einen Rücktritt verkraften. Es schaffen allerdings längst nicht alle Bisherigen die Wiederwahl: Vor vier Jahren wurden zehn amtierende Ratsmitglieder abgewählt, 2015 elf.

Obwohl Prognosen heikel sind, erhält man von Politkennerinnen und -kennern fast durchwegs diese Einschätzung: Die Verschiebungen werden deutlich kleiner sein als 2019, die GLP dürfte weiter zulegen, die Grünen könnten leicht verlieren, und im restlichen Feld gibt’s nur marginale Änderungen. Das würde zum Kanton Zürich passen, wo die Verschiebungen am 12. Februar minim waren.