Velostation Sursee Knutwil stellt Velostation in Frage und will weniger zahlen Die beschlossenen 110’000 Franken, welche Knutwil an die Velostation in Sursee beisteuern will, liegen unter den Erwartungen der Stadt Sursee. Die Knutwiler Gemeindepräsidentin stellt sogar den Nutzen der Velostation in Frage. Jonas Hess Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Neben einem neuen Bushof erhält Sursee auch eine unterirdische Velostation mit über 1000 Plätzen. Bild: Nadia Schärli (14. März 2022)

An der Gemeindeversammlung von vergangener Woche liess der Gemeinderat die Katze aus dem Sack. Knutwil wird einen Beitrag von 50 Franken pro Einwohnerin und Einwohner an die unterirdische Velostation, die im Zuge des neuen Bushofs in Sursee gebaut werden soll, beitragen. Während die übrigen Sursee-Plus-Gemeinden Oberkirch (495’000 Franken), Schenkon (450’000 Franken), Geuensee (300’000 Franken) und Mauensee (140’000 Franken) bereits vor der Abstimmung über den Bushof ihren Unterstützungswillen mit konkreten Zahlen kundgetan hatten, liess Knutwil bis zuletzt offen, in welchem Umfang man die Velostation unterstützen will.