Landwirte sind zurückhaltend gegenüber dem Projekt Landparade

Buttisholz Landwirte sind zurückhaltend gegenüber einer Ladenkette mit regionalen nachhaltigen Produkten Unter dem Label «Landparade» sollen mehrere Läden in der Region Sempachersee künftig nachhaltige Produkte vermarkten. Das Projekt ist derzeit bei Bund und Kanton in der Vorabklärung. Susanne Balli Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Rahmen des Projekts Landparade wurde auf dem Gass-Areal in Buttisholz im Sommer Safran angepflanzt. Bild: Nadia Schärli (24. August 2022)

Die Landparade Buttisholz ist ein ambitioniertes Projekt. Bis im Jahr 2030 sollen in der Tourismusregion Sempachersee 15 bis 20 Verkaufsläden mit saisonalen und regionalen Produkten von lokalen Lieferanten und Produzentinnen mit einem Sortiment von 400 bis 800 Artikeln entstehen. Damit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der lokalen Landwirtschaft und des verarbeitenden Gewerbes geleistet werden. Die Landparade ist eines von mittlerweile acht sogenannte Reallaboren, die der Verein Zukunftsgemeinde mit Sitz in Buttisholz in den nächsten vier Jahren realisieren will.

Acht Reallabore Reallabore sind Realexperimente im Sinne der Nachhaltigkeitsforschung. Verschiedene Akteure aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft widmen sich einem spezifischen Thema und wenden dabei lokales Wissen an. Der Verein Zukunftsgemeinde mit Sitz in Buttisholz (www.zukunftsgemeinde.ch) plant in den nächsten vier Jahren acht verschiedene Reallabore vor Ort. Dies in den Bereichen Lebensmittel, Soziales, Kultur, Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Finanzen. Eines der Reallabore existiert seit 2021 mit dem Energie Hub Buttisholz (www.energie-hub.ch).

Bei der Lancierung des Projekts im August 2022 sagte Projektleiter René Ziswiler, das Ziel sei, bis Ende 2022 dafür eine Trägerschaft auf die Beine zu stellen. Nun, knapp vier Monate später, sagt er: «Bei der Trägerschaft hapert es.» Ziswiler möchte rund 20 Pionier-Landwirte für die Landparade ins Boot holen und als Trägerschaft einen Verein gründen. Für die Realisierung der Läden, eines Onlineshops sowie für die professionelle Vermarktung soll hingegen eine Kapitalgesellschaft ins Leben gerufen werden.

Für Bäuerinnen und Bauern noch zu wenig konkret

«Die Idee stösst durchaus auf Interesse, doch wenn die Landwirte im Gespräch erfahren, was eine professionelle Herstellung und Vermarktung von Produkten im grösseren Stil unter dem Label Landparade bedeuten, gibt es noch viele logistische Hürden», erklärt Ziswiler. Für viele der angefragten Bäuerinnen und Bauern sei das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt noch zu wenig konkret, um sich zu verpflichten.

Ziswiler erklärt anhand eines Beispiels, wo die Schwierigkeiten liegen. Wenn eine Bäuerin für ihren Hofladen jeweils 50 Gläser Konfitüre in der eigenen Küche herstelle, sei dies wohl ohne grosse Probleme möglich. «Wollen wir aber eine solche Konfi künftig ins Sortiment der Landparade aufnehmen, müssen es anstatt 50 zirka 1000 Gläsli sein. Das ist dann in einer normalen Hofküche nicht mehr zu bewerkstelligen.» Daher sei für die Landparade eine zentrale Grossküche vorgesehen, wo saisonale Produkte in genügend grosser Menge verarbeitet werden können. Zudem: «Sobald die Produktion von grösseren Mengen erfolgt und professionalisiert wird, gibt es sehr strenge Auflagen», so Ziswiler. Sei es von Seiten der Lebensmittelsicherheit oder aus raumplanerischer Sicht.

Vorabklärungen mit Bund und Kanton

Auch wenn es mit Zusagen von Bäuerinnen und Bauern noch harzt: Zuversichtlich ist Ziswiler trotzdem. «Es ist bei solchen Projekten wie immer eine Frage von Huhn oder Ei. Steht die Finanzierung, sind auch die Landwirte dabei.» Er konnte mittlerweile sein Projekt dem Bundesamt für Landwirtschaft sowie der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald vorstellen. Erste Reaktionen zum Konzept seien motivierend ausgefallen. Ob das Projekt von Bund und Kanton mitfinanziert wird, sei aber frühestens im Frühjahr 2024 sicher.

Damit das Projekt für die Landwirte und die Produzenten fassbarer wird, haben die Initianten die Planung vorangetrieben. Als Beispiele nennt Ziswiler die Markenentwicklung oder die Ladenplanung. Für die künftigen Ladenlokale hat das Planungsbüro A6 Architekten AG eine Vorstudie entwickelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen