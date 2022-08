Velofahrerin verletzt sich bei einem Sturz in Buttisholz

Kanton Luzern Der Fachkräftemangel setzt Lehrbetriebe unter Druck – und mit ihnen die künftigen Lernenden

Wer eine Berufslehre in Angriff nehmen will, muss sich oft schon sehr früh um eine Lehrstelle kümmern. Nun soll den Jugendlichen der Druck genommen werden – mit Fairnessregeln, an die sich nicht alle halten.