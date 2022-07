Buttisholz Wegen ausgelaufener Gülle: Im Rotbach sind alle Fische auf einer Länge von zwei Kilometern gestorben Vergangenen Donnerstag ist es in der Gemeinde Buttisholz zu einer Gewässerverschmutzung durch Gülle gekommen. 25.07.2022, 14.09 Uhr

Die Gülle gelang wohl wegen eines technischen Defekts in den Rotbach. Bild: PD

Abklärungen der Luzerner Polizei ergaben, dass die Jauche von einem Landwirtschaftsbetrieb wegen eines mutmasslich technischen Defekts ausgelaufen und so in den Rotbach gelangt war, heisst es in der Medienmitteilung zum Vorfall. Durch die Verschmutzung sei auf einer Strecke von über zwei Kilometern der gesamte Fischbestand vernichtet worden. Gemäss der Polizei wird der Verursacher beanzeigt. Der genaue Schadensbetrag könne derzeit noch nicht beziffert werden.