So geht Buttisholz mit dem Klimawandel um

Zum dritten Mal findet am Wochenende in Buttisholz ein Klimatag statt. Beachtlich: Die Bewegung ist von Privatpersonen ins Rollen gebracht worden. Nun schliessen sich Parteien, das Gewerbe, die Gemeinde und Kirche an.

Niels Jost 15.09.2022, 11.50 Uhr