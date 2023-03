Caroline Rey erste Präsidentin des Luzerner Gewerkschaftsbundes

Caroline Rey Erstmals präsidiert eine Frau den Luzerner Gewerkschaftsbund Die Delegierten des Luzerner Gewerkschaftsbundes (LGB) wählten die einstimmig Caroline Rey als ihre neue Präsidentin. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. 24.03.2023, 14.47 Uhr

Caroline Rey. zvg

Noch nie stand eine Frau an der Spitze des Luzerner Gewerkschaftsbundes. Nun wird Caroline Rey die erste Präsidentin, die an der Jahresversammlung des Bundes in dieses Amt gewählt wurde. Sie folgt sie auf Martin Wyss, der nach sechs Jahren zurücktritt.

Caroline Rey ist gelernte Schreinerin mit EFZ und Soziokulturelle Animatorin FH. Sie engagiert sich auch in Nonprofitorganisationen im Sozialbereich und kandidiert für die SP für den Kantonsrat. «Die Delegierten freuten sich, dass im Jahr des erneuten feministischen Streiks erstmals eine Frau an der Spitze der Luzerner Gewerkschaften stehen wird. Das bestätigte die einstimmige Wahl Rey ins Amt», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. (mme)

