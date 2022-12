Chefwechsel Ob Zentralbahn oder Seetalplatz – was dieser Luzerner konstruiert hat, wird heute von Tausenden benutzt Martin Scherer tritt als CEO des grössten Ingenieurbüros der Zentralschweiz zurück. Der Hochdorfer spricht über technische Meisterleistungen – und welches Grossprojekt er gerne geplant hätte. Niels Jost Jetzt kommentieren 19.12.2022, 16.30 Uhr

Gibt seinen CEO-Posten ab: Martin Scherer vom Ingenieurbüro Emch+Berger WSB. Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 15. Dezember 2022)

Wer in der Zentralschweiz von A nach B fährt, ist mit ziemlicher Sicherheit schon einem Werk von Martin Scherer begegnet. Sei es der Tunnel Schlund auf der A2, die Tangente Zug/Baar, der Seetalplatz oder Hochbauten wie das Uni/PH-Gebäude in Luzern oder die Einkaufszentren Länderpark in Stans und Zugerland in Steinhausen.

Scherer, 58, sportliches Sakko, sitzt in seinem Büro in Emmenbrücke und blickt auf die vergangenen 33 Jahre zurück. So lange ist der Bauingenieur ETH schon bei der Emch+Berger WSB AG tätig. Seit 23 Jahren ist er CEO des laut eigenen Angaben grössten Ingenieurbüros der Zentralschweiz, das zur national tätigen Emch+Berger-Gruppe gehört. Nun übergibt Scherer per Anfang Jahr seinen Posten (siehe Box).

Gelernter Maurer wird CEO Pirmin Muff aus Eschenbach wird die Geschäftsleitung der Emch+Berger WSB AG übernehmen. Muff ist gelernter Maurer, hat die Polierschule und die Berufsmatura absolviert. Darauf folgten ein Bauingenieurstudium FH und ein MAS Gesamtprojektleitung Bau an der ETH. Muff ist seit 15 Jahren bei der Firma tätig.

Dass er so lange in derselben Firma arbeiten würde, hätte er nicht gedacht. Zumal sein Vater in Hochdorf, wo Scherer heute noch wohnt, ein eigenes Ingenieurbüro führte. «Ich durfte bei Emch+Berger so tolle Projekte umsetzen, da wollte ich gar nicht mehr weg», sagt er.

Zentralbahn: Neues Verfahren ausgetüftelt

Besonders anspruchsvoll sei die Tieferlegung der Zentralbahn 2009 gewesen. Für den Tagbautunnel hätten er und sein Team ein neues technisches Verfahren ausgeklügelt. Weil der Boden in der Luzerner Allmend sumpfig war, schufen sie mit sogenannten Spundwänden und dem Tunneldeckel einen abgeschlossenen Bereich und pressten mit Druckluft das anstehende Grundwasser aus dem Boden. «Dadurch ist der Aushub nicht nur einfacher vonstattengegangen, sondern er war auch günstiger», sagt Scherer.

Es habe ihn stets angespornt, Antworten auf vermeintlich unlösbare Probleme zu finden. «Es gibt für praktisch alles eine technische Lösung.» Dafür seien Kreativität, Teamarbeit und viel Wissen nötig.

Trotz der teils spektakulären Bauten sind Ingenieure – anders als etwa Architekten – kaum bekannt. Woran liegt das? «Wir sind Techniker», sagt Scherer mit einem verschmitzten Lächeln. «Wir suchen die Öffentlichkeit weniger.» Eine Strasse oder Stützmauer zu konstruieren, sei vielleicht auch nicht so «sexy» wie der Bau eines Hochhauses.

Neben den vielen Projekten werde ihm die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Leuten in Erinnerung bleiben. Unter Scherers Ägide ist die Firma von 20 auf 162 Mitarbeitende gewachsen. «Ein Grossteil der Leute, die zu Beginn für uns arbeiteten, sind noch heute dabei. Das macht mich stolz.»

Auch mit den Gemeinden, Kantonen oder dem Bund, von denen Dreiviertel der Projekte stammen würden, sei der Umgang meist gut gewesen. Bei öffentlichen Aufträgen gehöre es aber auch dazu, dass man sich den Launen der Politik und der Stimmbevölkerung aussetze. Geplant hat Emch+Berger etwa die unterirdische Velostation in Luzern, die vor knapp einem Jahr an der Urne abgelehnt wurde. «Wir versuchen immer, aus den vorgegebenen Rahmenbedingungen das bestmögliche Projekt zu entwickeln. Findet es keine Mehrheit in der Bevölkerung, muss man das akzeptieren», sagt Scherer.

Bau von Unterwassertunnel bleibt ihm verwehrt

Akzeptieren muss er auch, dass er sein Traumprojekt nicht mehr realisieren kann: den Bau eines Tunnels durch einen See. Ein solcher ist aktuell beim Durchgangsbahnhof Luzern vorgesehen. Emch+Berger habe den Zuschlag aber nicht erhalten.

Lange wird Martin Scherer nicht Trübsal blasen. Er freue sich nun auf mehr Zeit mit seiner Frau und den drei Enkelkindern. Reisen in Europa und Ausflüge mit dem Mountainbike stünden auf dem Programm. Ausserdem wolle er häufiger nach Hasliberg in sein Ferienhaus. «Es gehört uns seit 2006, ich habe es bisher aber nie geschafft, dort Skiferien zu machen.» Ganz ohne Emch+Berger wird Scherer aber nicht auskommen. Vorgesehen ist, dass er weiterhin im Verwaltungsrat tätig sein wird – künftig als Präsident.

