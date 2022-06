«Coop Gemeinde Duell» Beromünster ist die «bewegteste» Gemeinde der Schweiz Die Schweizer Bevölkerung hat im Rahmen vom «Coop Gemeinde Duell» wieder Bewegungsminuten gesammelt. Auf Platz 1: Die Gemeinde Beromünster. 02.06.2022, 20.21 Uhr

In der Kategorie 5001 bis 10'000 Einwohner ist Beromünster auf Platz eins der «bewegtesten» Gemeinde der Schweiz 2022. Die Bevölkerung hat im Mai am «Coop-Gemeinde-Duell» teilgenommen und dabei knapp 1,26 Millionen Bewegungsminuten gesammelt. Die teilnehmenden Gemeinden wurden nach Einwohnerzahl in vier Kategorien aufgeteilt, heisst es in einer Mitteilung. Dieses Jahr haben mehr als 10'000 Teilnehmende in einem Monat über 40 Millionen Bewegungsminuten gesammelt.