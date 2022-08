«Corona-Effekt» Wels im Sempachersee: Fangzahl fällt nach Rekordjahr um über die Hälfte zusammen 1,1 Tonnen Wels sind letztes Jahr aus dem Sempachersee gefischt worden. 2020 waren es noch 2,7 Tonnen. Grund: Das gesunkene Interesse der Angler. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Er wurde im Sempachersee zwar weniger gefangen, aber der Fischerverein ist überzeugt, dass der Wels immer noch zahlreich vorkommt. Bild: Bruno Guenard/Biosphoto

Der grösste Schweizer Fisch macht sich dünn. Noch 2020 sind rund 2,7 Tonnen Wels aus dem Sempachersee gezogen worden – Rekord. Ein Jahr später waren es nur noch rund 1,1 Tonnen, wie aktuelle Zahlen zeigen. Schon vor knapp einem Jahr erklärte Peter Ulmann, Abteilungsleiter Natur, Jagd und Fischerei beim Kanton Luzern, die hohe Fangzahl von 2020 könnte mit der Pandemie zusammenhängen.

Peter Ulmann, Abteilungsleiter Natur, Jagd und Fischerei Bild: PD

Jetzt bestätigt sich dieser Corona-Effekt. So sagt Ulmann heute: «Im Jahr 2020 wurden rund 40 Prozent mehr Patente für den Sempachersee gelöst und durch mehr Freizeit im Lockdown und Ferien in der Schweiz wurde viel mehr geangelt. Für 2021 gingen die Tagespatente wieder auf die übliche Grössenordnung zurück.»

Im Vierwaldstättersee macht sich der Seesaibling rar Sie sind die «Big 5» des Vierwaldstättersees: Felchen, Hecht, Egli, Seeforelle und Seesaibling werden am meisten gefischt. Während die Fangzahlen der anderen Arten in den letzten Jahren mehr oder weniger stabil geblieben ist, gehen sie beim Seesaibling zurück. 1,5 Tonnen wurden letztes Jahr gefangen, 2012 waren es noch rund 7 Tonnen. Zum Vergleich: Beim «Brotfisch», dem Felchen, sind es jedes Jahr über 60 Tonnen. Stirbt der Seesaibling aus? Laut Peter Ulmann, Abteilungsleiter Natur, Jagd und Fischerei beim Kanton Luzern, sind beim Seesaibling im Vierwaldstättersee die Fänge zu 99 Prozent ein Abbild der Laichfischfänge. Dabei werden die Fische gefangen, um deren Laich für die Aufzucht in Brutstationen zu verwenden. Ulmann: «Aus unterschiedlichen Gründen wurde in den vergangenen Jahren im Urner Becken des Vierwaldstättersees, wo die wichtigen Laichplätze des Seesaiblings liegen, weniger Laichfischfänge gemacht.» Die Fischereikommission Vierwaldstättersee habe die Entwicklung im Auge und fördere weiterhin «die Erbrütung und den Besatz» von Seesaibling im Vierwaldstättersee. «Ein ‹Aussterbens-Risiko› besteht unseres Erachtens nicht.» (avd)

Von den 1,1 Tonnen Wels landeten 422 Kilogramm in den Netzen der Berufsfischer. Und diese Zahl ist laut Ulmann für die Einschätzung des Welsbestands repräsentativer. Die Netzfischerei finde grundsätzlich nachts statt, wenn auch der Wels aktiv ist. Der Wels wird von den Berufsfischern nicht gezielt befischt, sondern ist lediglich Beifang.

«Je mehr Welse in Bewegung sind, desto mehr geraten in ein Netz und werden in der Fangstatistik ausgewiesen.»

Die Netzfischerfänge lägen seit den letzten fünf Jahren sehr stabil bei rund einer halben Tonne pro Jahr.

Vorstoss noch unbeantwortet

Was das für den generellen Bestand der Welse bedeutet, ist unklar. Denn in den Netzen bleiben eher die kleineren Welse hängen. Zudem sind noch viele grundlegende Fragen offen. So ist nicht bekannt, wie viele Welse schätzungsweise im Sempachersee leben. Auch darüber, ob der in diesem Gewässer nicht einheimische Fisch eine Gefahr für andere Arten darstellt, gibt es nur Vermutungen. Bislang ist zumindest nicht beobachtet worden, dass der Wels zum Beispiel den Hecht verdrängt.

Noch offen ist auch die Frage, ob und wie der Kanton die Welspopulation eindämmen will. Ein entsprechendes Postulat des Zeller Mitte-Kantonsrats Urs Marti vom 24. Januar dieses Jahres hat der Regierungsrat noch nicht beantwortet.

Beim Fischerverein Sempachersee jedenfalls glaubt man daran, dass es auch jetzt noch viele Welse gibt. Präsident Martin Steiger:

«Unsere Mitglieder fischen meistens nicht gezielt nach dem Wels – und doch haben sie ihn manchmal an der Angel.»

Die Ruhe nach der Pandemie und den Schlagzeilen um Rekordfänge begrüsst Steiger aber. «Wir müssen mit dem Fisch leben, ob es uns gefällt oder nicht.» Es brauche nun etwas Zeit, bis häufiger gezielt nach dem Wels geangelt wird.

