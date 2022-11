Coronaimpfung Wegen Bläschenbildung: Bivalenter Impfstoff von Pfizer wird in Luzern derzeit nicht verimpft Der Kanton Luzern verzichtet vorsorglich auf den Einsatz des bivalenten Impfstoffes von Pfizer. Ein Sicherheitsrisiko besteht nach aktuellem Wissen nicht. 03.11.2022, 17.16 Uhr

Impfungen mit dem bivalenten Covid-19-Impfstoff von Pfizer werden in den Luzerner Impfzentren und am Luks bis auf weiteres ausgesetzt. Das schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Der Grund sei eine Bläschenbildung, die teilweise in den Vials und den aufgezogenen Spritzen auftrete.

Beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic ist das Auftreten von Bläschen bei der Zubereitung des Impfstoffes seit dem 2. November bekannt, Abklärungen sind am Laufen. Als Vorsichtsmassnahmen werden zusätzliche visuelle Kontrollen vor dem Impfen und eine Lagerung der aufgezogenen Spritzen von maximal 15 Minuten empfohlen. Ein Anwendungsverbot hat Swissmedic aber nicht ausgesprochen.

Kein Sicherheitsrisiko bekannt

Da die Ursache für die Bläschenbildung bisher noch nicht geklärt sei, verzichtet der Kanton Luzern in Absprache mit dem Luzerner Kantonsspital (Luks) als vorsorgliche Sicherheitsmassnahme ab sofort auf den Einsatz dieses Impfstoffes. Der bivalente Covid-19-Impfstoff von Pfizer kommt bis auf weiteres weder in den kantonalen Impfzentren noch am Luks zur Anwendung.

Personen mit einem Termin für diesen Impfstoff werden in den Impfzentren aufgeklärt und es wird ihnen eine Impfung mit dem bivalenten Impfstoff von Moderna angeboten, heisst es weiter. Alternativ können Betroffene auch einen neuen Termin buchen, sobald der bivalente Impfstoff von Pfizer wieder einsetzbar ist.

Für bereits mit diesem Impfstoff geimpfte Personen bestehen nach aktuellem Wissenstand kein Sicherheitsrisiko und keine Wirkungsverminderung. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Kanton informieren. (tos)

Für Fragen rund ums Impfen steht die kantonale Hotline unter der Telefonnummer 041 228 45 45 zur Verfügung. Sie ist derzeit von Montag bis Sonntag von 8 bis 17 Uhr besetzt.