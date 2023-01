Corona-Nachwehen Konkurswelle brandet durch Gastronomie – der höchste Luzerner Wirt ist trotzdem optimistisch 2021 und 2022 sind im Kanton Luzern mehr Konkurse als Neugründungen von Gastronomiebetrieben gezählt worden. Laut Verbandspräsident Ruedi Stöckli wird sich das wieder einpendeln. Anders sieht es der Personalverband. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im vergangenen Jahr sind überdurchschnittlich viele Luzerner Gastronomiebetriebe aus dem Business ausgestiegen. Symbolbild: CH Media (Andrea Stalder)

Begnügen wir uns mit einer Aufzählung in drei Gängen: Der Herd im Restaurant Kreuzberg in Dagmersellen ist seit vergangenem August kalt, kurz danach schloss das Salat- und Smoothie-Lokal Dean & David in der Stadt Luzern nach fast zehn Jahren, und auch das Quartierrestaurant Grüenebode in Kriens empfängt seit letztem Herbst keine Gäste mehr.Die Liste der kürzlich im Kanton Luzern geschlossenen Gastronomiebetriebe liesse sich fortsetzen – vom Landgasthof über die Quartierbeiz in der Agglo bis zum Stadtlokal ist alles dabei.

Wie viele Betriebe im vergangenen Jahr ihre Geschäftstätigkeit ordentlich beendet haben, ist unklar. Wer allerdings mit einem Konkurs aus der Branche scheidet, wird statistisch erfasst. Und diese Zahlen lassen aufhorchen: Nicht weniger als 98 Konkurse von Gastronomiebetrieben gab es 2022 im Kanton Luzern. Zum Vergleich: 2001 waren es gerade einmal 11.

Im Gegensatz zur Konkurswelle entwickelt sich die Zahl der Neugründungen in die andere Richtung. 2021 und 2022 gab es sogar mehr Konkurse als Neugründungen. Und dabei sind, wie erwähnt, die ordentlichen Geschäftsaufgaben noch nicht einmal mitgezählt. Im schweizweiten Vergleich steht die Luzerner Gastronomie an sechster Stelle, was das Missverhältnis von Konkursen und Neugründungen betrifft.

«Gewisse Strukturbereinigung»

Die Entwicklung von Konkursen und Neugründungen kommt für Ruedi Stöckli nicht überraschend. Der Präsident des Branchenverbands Gastro Luzern erinnert an die Unterstützungsmassnahmen während der Pandemie. «Diese finanziellen Beiträge von Bund und Kanton waren wichtig, haben aber auch schwächere Betriebe vorübergehend vor dem Konkurs bewahrt. Jetzt sehen wir eine gewisse Strukturbereinigung.»

Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Meierskappel, 11. Dezember 2020)

Stöckli, der während 34 Jahren den Landgasthof Strauss in Meierskappel geführt hatte, sieht drei grundsätzliche Entwicklungen. Die erste ist die gesellschaftliche Veränderung. Abends um 22 Uhr unter der Woche finde man auf dem Land kaum noch Gäste im Lokal. Zudem komme noch die oft schwierige Nachfolgeregelung bei vielen Betrieben. Das führe zu einem Beizensterben auf der Landschaft, das schon vor Jahren eingesetzt hat. «Die jüngere Generation geht generell weniger ins Restaurant im Dorf, sondern an Wochenenden in Trendlokale in der Stadt.» Immerhin stabilisiere sich die Situation; die Talsohle sei erreicht.

Selbstversorger zurückholen

Die zweite Entwicklung sei mit Corona gekommen: «Vor allem in den Lockdowns haben die Leute das Kochen zu Hause entdeckt – und gemerkt, dass sich so im Gegensatz zum Restaurantbesuch einiges an Kosten sparen lässt.» In Krisenzeiten geben Herr und Frau Schweizer erfahrungsgemäss für Restaurantbesuche weniger Geld aus. Mit Erlebnisgastronomie und trendigen Angeboten gelte es nun, diese Personengruppe wieder zu überzeugen. «Medienberichte über Gedeckzuschläge und überhöhte Preise für Leitungswasser waren für unsere Branche nicht gerade förderlich, ja gar kontraproduktiv.»

Die dritte Entwicklung sei ein gesunkenes Interesse, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. «Früher konnten es junge Gastronomen kaum erwarten, selbst einen Betrieb zu führen. Heute scheuen viele das finanzielle Risiko und die langen Arbeitszeiten», sagt Stöckli. In der Ungewissheit, wie lange sich die Energiekrise und der extreme Fachkräftemangel hinausziehen, liessen gut ausgebildete Gastronomen die Hände davon.

Darüber hinaus sei es auch anspruchsvoller, auf die Wünsche von jungen Mitarbeitern einzugehen; zum Beispiel mit verkürzten Arbeitszeiten oder freien Wochenenden. Unter dem Strich sei das Gastgewerbe im Kanton Luzern aber nach wie vor intakt. «Das Verhältnis zwischen Konkursen und Neugründungen wird sich wieder einpendeln», ist Stöckli überzeugt.

Angebot grösser als Nachfrage

Das Gegenteil sieht Roger Lang, der beim in Luzern ansässigen Arbeitnehmerverband Hotel & Gastro Union den Rechtsdienst leitet: «Ich gehe davon aus und hoffe sogar, dass die Strukturbereinigung weitergeht.» Noch immer sei das gastronomische Angebot wesentlich grösser als die Nachfrage von Gästen. Damit steige der Druck auf die Betriebe, innovativ zu sein und Qualität zu bieten. Genau das würden die Gäste verlangen. «Mit Wienerli im Teig und Café Crème lockt man heute niemanden mehr ins Restaurant.»

Von weniger Betrieben würden auch die Arbeitnehmenden profitieren, sagt Lang. «Wir spüren bereits, dass sich die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden etwas verbessern, insbesondere bei den gelernten.» Das wirke sich auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und letztlich auf die Qualität aus. Ausserdem werde bei immer weniger Betrieben der Fachkräftemangel teilweise entschärft. Der andere Teil der Lösung sei ein neuer Landesgesamtarbeitsvertrag. Um die seit Mai 2019 existierende Blockade mit dem Dachverband von Gastro Luzern, Gastrosuisse, zu lösen, sammelt Hotel & Gastro Union Unterschriften. Deren über 8000 sind es bereits.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen