Coronapandemie Ab Montag gibt's den vierten Stich: Das müssen Sie zur Impfkampagne des Kantons Luzerns wissen

Der Kanton Luzern schreibt in seiner Mitteilung, dass die zweite Auffrischungsimpfung «gut vor schweren Krankheitsverläufen» schütze. Infektionen mit Covid-19 könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das Hauptziel sei in erster Linie, schwere Verläufe zu verhindern und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen, heisst es weiter.

Alle Personen ab 16 Jahren können sich impfen lassen. Für Kinder gibt es noch keine Auffrischungsimpfung. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf macht eine persönliche Empfehlung: «Ich rate besonders Personen ab 65 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen und Schwangeren, sich für eine zweite Auffrischimpfung anzumelden.» Es liege im Interesse dieser Personengruppen, sich vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen.

Die Auffrischungsimpfung wird in den kantonalen Impfzentren in Luzern, Willisau und Hochdorf angeboten. Über diesen Link kann man sich seit vergangener Woche anmelden. Die telefonische Anmeldung ist unter der Nummer 041 228 45 25 jeweils zwischen 8 und 17 Uhr möglich.

Auch das Luzerner Kantonsspital (Luks) bietet an seinen drei Standorten Auffrischungsimpfungen an. Für einen Termin in Luzern, Sursee oder Wolhusen ist eine Anmeldung über die Website des Luks oder die Telefonnummer 0848 553 433 nötig.

Wichtig: Eine Impfung ohne Anmeldung ist weder in den Impfzentren noch an den Luks-Standorten möglich. Auch einzelne Apotheken und Arztpraxen bieten Auffrischimpfungen an

Nein. Der Kanton Luzern verzichtet auf eine Priorisierung nach Alter oder Gesundheitszustand. So soll es zum Beispiel auch dem Pflegepersonal ermöglicht werden, sich rasch zu impfen.

In den Impfzentren wird die zweite Auffrischungsimpfung Spikevax Bivalent des Herstellers Moderna angeboten. Bivaltente Impfstoffe schützen vor zwei verschiedenen Varianten des Virus. Jener von Moderna kombiniert die Antikörperbildung gegen die ursprüngliche sowie gegen die Omikron-Variante. Der verwendete Impfstoff ist angepasst an die Coronavariante BA.1. In der Schweiz dominiert allerdings mittlerweile die Variante BA.5. Die Impfwirkung ist darum nicht mehr optimal, aber die Forschung geht davon aus, dass der auf BA.1 angepasste Impfstoff besser gegen die neuen Varianten schützt als der ursprüngliche Impfstoff.

Ein angepasster Impfstoff des Herstellers Pfizer befindet sich noch im Zulassungsprozess und wird darum noch nicht verimpft. David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport, sagt: «Sobald dieser zugelassen und verfügbar ist, bestellen wir diesen Impfstoff und bieten ihn in den Impfzentren an.»

Bis am Dienstagabend haben sich nach Angaben des Gesundheits- und Sozialdepartements 2648 für eine Auffrischungsimpfung in den kantonalen Impfzentren angemeldet; 1963 für Luzern, 451 für Willisau und 234 für Hochdorf. «Wie viele Personen sich bei einem der Luks-Standorte, bei einer Apotheke oder bei einer Hausarztpraxis angemeldet haben, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir haben auf diese Daten keinen Zugriff», sagt David Dürr.

Seit Anfang vergangener Woche befindet sich der Kanton Luzern wieder in der Alarmstufe rot. Allerdings pendelt die Alarmstufe seit Wochen zwischen Rot und Orange. Gelb war sie zuletzt Ende Mai.

Die aktuellsten verfügbaren Zahlen stammen vom Montag. An diesem Tag wurden 157 neue Fälle gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 124, vor zwei Wochen 63. Es ist also ein deutlicher Aufwärtstrend zu beobachten. Und so dürfte es weitergehen. David Dürr sagt: «Gleich wie in den anderen Kantonen die Fallzahlen steigen, so werden sie auch – gemäss heutiger Einschätzung – im Kanton Luzern in den kommenden Monaten steigen.»

Die Luzerner Spitäler kämpfen generell mit mehr Notfällen, wie unsere Zeitung bereits im August berichtet hat. Eine heftige Coronawelle dürfte sich zusätzlich spürbar machen. Aktuell sind die Zahlen stabil, 20 infizierte Personen sind hospitalisiert, eine wird beatmet. Das entspricht ungefähr den Werten, die über den Sommer zu beobachten waren. Der Anstieg der Fälle hat also noch nicht zu einem Anstieg der Hospitalisationen geführt.

Wie es weitergeht, ist offen. David Dürr sagt: «Ob es einen Anstieg der Hospitalisationen gibt und wie hoch dieser ausfällt, hängt sehr stark von der Zahl der Personen ab, die sich für eine Auffrischimpfung entscheiden. Diese schützt in aller Regel vor schweren Verläufen der Erkrankung und somit auch vor einer Hospitalisation.»

Laut Zahlen des Kantons sind 72,4 Prozent der Luzerner Bevölkerung über fünf Jahren einmal geimpft, 68,2 Prozent sind zweimal geimpft und 43,8 Prozent haben sich boostern lassen. Es gibt kaum noch Personen, die sich jetzt noch zu einer Impfung entschliessen. Die Zahl der täglichen Erstimpfungen bewegt sich seit Wochen im einstelligen Bereich.

