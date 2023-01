Hohe Coronabusse: Hotelier kritisiert die Luzerner Behörden

Coronapandemie «Das war reine Willkür und Schikane»: Hotelier kritisiert die Luzerner Behörden Weil er die Seebadi Eich während des Lockdowns öffnete, wurde Stefan Fuchs gebüsst. Zu unrecht, sagt der Geschäftsführer des Seehotels Sonne und spricht von Behördenwillkür. Reto Bieri Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Fuchs mag Menschen, sonst wäre er als Hotelier im falschen Beruf. Was der Geschäftsführer des Seehotels Sonne in Eich während der Coronapandemie erlebt hat, strapaziert seinen Glauben ans Gute im Menschen jedoch gehörig. Genauer: Jenen in die Luzerner Behörden.

Stefan Fuchs auf der Liegewiese der Seebadi in Eich. Bild: Dominik Wunderli (Eich, 12. Januar 2023)

Seine Geschichte beginnt am 21. Mai 2020. An diesem Auffahrtsdonnerstag war es zum ersten Mal sommerlich warm, seit der Bundesrat zwei Monate zuvor die ausserordentliche Lage beschloss. «Die Leute strömten in Scharen nach draussen», sagt Fuchs. Auch auf das Restaurant des Hotels, das er mit seiner Frau leitet und rund 90 Angestellte zählt, gab es «einen riesigen Ansturm.» Zum Hotel gehört zudem die öffentliche Seebadi, wo es ebenfalls ein Restaurant mit etwa 20 Tischen gibt.

Zur Erinnerung: Ab dem 16. März 2020 stand die Schweiz aufgrund des Lockdowns praktisch still. Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Schwimmbäder, Kinos und Fitnesscenter mussten schliessen. Sport war zwar erlaubt, aber ohne Körperkontakt und in Gruppen von maximal fünf Personen. Geöffnet bleiben durften zudem Hotels und Restaurants, sofern sie ein Schutzkonzept aufwiesen: vier Personen pro Tisch, genügend Abstand, Schutzmasken. Ab dem 6. Juni 2020 lockerte der Bundesrat die meisten Massnahmen wieder.

Hotelgäste und Schwimmer durften die Badi nutzen

Weil am besagten Auffahrtsdonnerstag immer mehr Leute kamen, zog Fuchs am Mittag in Erwägung, die Liegewiese zu öffnen. Zuvor fuhr er mit dem Auto um den Sempachersee und sah: «Jeder freie Meter rundherum war von Menschen belegt.» Wieder zurück, liess er die Gäste auf die Wiese, die etwa so gross wie ein Fussballplatz ist. «Das erschien uns vernünftiger, statt sie auf der Restaurantfläche zusammenzupferchen.» Etwa 250 Personen hätten sich letztlich auf der Badiwiese aufgehalten, «alle mit dem geforderten Mindestabstand».

Damals sei unklar gewesen, ob die Schliessung der Schwimmbäder auch für Seebäder gelte, sagt Fuchs. Er, beziehungsweise die schweizweit tätige Balance-Hotelgruppe, zu welcher die «Sonne» gehört, stützte sich dabei auf das Schutzkonzept der Branchenverbände Hotellerie Suisse und Gastrosuisse: Danach durften Hotelgäste, für welche die Badi als Wellness-Anlage galt, sowie Schwimmer zu Trainingszwecken diese weiterhin benutzen.

Ein Nachbar informierte allerdings die Polizei über die geöffnete Badi. Uniformierten Besuch erhielt Fuchs aber erst am 26. Mai – wo er verwarnt wurde – sowie am 1. Juni 2020. Jeweils rund 50 Gäste hielten sich in der Badi auf, laut Fuchs Hotelgäste, Schwimmer und Restaurantbesucherinnen. «Es war alles korrekt, die geltenden Regeln hatten wir allen klar kommuniziert.» Offenbar hätten einige Gäste aber nicht gewusst oder ignoriert, dass sie nach dem Restaurantbesuch nicht schwimmen gehen durften. Fuchs:

«Ich habe interveniert und die Personen unter den Augen der Polizei aus der Badi gewiesen.»

Es nützte nichts: Fuchs flatterte ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft mit einer Geldstrafe und Busse in der Höhe von rund 20’000 Franken ins Haus, verbunden mit einer Bewährung auf zwei Jahre, was einen Strafregistereintrag zur Folge gehabt hätte. Nebst der happigen Strafe war für Fuchs unverständlich, dass die Behörden scheinbar mit zwei Ellen massen.

Der Geschäftsführer des Seehotels Sonne beim Eingang des Seebads. Bild: Dominik Wunderli (Eich, 12. Januar 2023)

Einem seiner Angestellten habe sich am 3. Juni 2020 bei einem privaten Besuch der Seebadi Baldegg im Seetal ein erstaunliches Bild geboten: «Es herrschte normaler Betrieb mit etwa 300 Badegästen, die sich sonnten und im Restaurant konsumierten», sagt Fuchs. Vom Baldegger Badi-Verantwortlichen erfuhr er später, dass das Seebad in Absprache mit der Gemeinde Hochdorf als Eigentümerin sowie der örtlichen Polizei geöffnet war. Fuchs:

«Ich konnte diese Ungleichbehandlung mir gegenüber nicht fassen.»

Die Luzerner Polizei sagt auf Anfrage, die Gemeinde Hochdorf habe das Gelände frei zugänglich gehalten, der Badibetrieb sei aber eingestellt gewesen. Die Gemeinde bestätigt dies, so sei etwa kein Bademeister vor Ort gewesen. Fakt ist aber auch, dass das Badi-Restaurant ab dem 11. Mai geöffnet war.

Der Unterschied liege darin, so die Polizei weiter, «dass in Baldegg eine öffentlich zugängliche Zone bestand und in Eich ein abgesperrtes Gelände, auf welchem Eintritt erhoben wurde.» Stefan Fuchs bestreitet nicht, Eintritt verlangt zu haben, «denn die Gäste benützten WCs und Parkplätze, zudem müssen wir Löhne zahlen». Die Aussagen der Polizei bezeichnet er als «schlicht unwahr». Fuchs: «Unser Mitarbeiter zahlte am 3. Juni ganz normal Eintritt an der Badikasse. Das Gelände des Seebades ist zudem umzäunt und keineswegs frei zugänglich.» Zudem habe der Eintritt nichts mit der Corona-Verordnung zu tun. «Das war reine Willkür und Schikane!» ärgert sich Fuchs.

Bezirksgericht spricht Fuchs frei – und verurteilt ihn dennoch

Interessant ist, dass das Bezirksgericht Willisau Fuchs im Frühjahr 2021 zunächst frei sprach. Die Covid-Verordnung sei keine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine Verurteilung, es liege keine schwere Rechtsverletzung vor. Fuchs’ Freude währte nur kurz, denn die Staatsanwaltschaft legte Rekurs ein.

Das Kantonsgericht wies den Fall im Sommer 2022 zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück, sie habe sich nicht mit dem konkreten Fall der Badischliessung auseinandergesetzt. In Willisau kam man nun zu einem anderen Schluss: Das Bezirksgericht verurteilte Fuchs kürzlich zu einer Busse inklusive Gerichtskosten von rund 5000 Franken. Warum das Gericht seine Meinung geändert hat, bleibt unklar, da kein begründetes Urteil vorliegt. Fuchs verzichtet aufgrund der zusätzlichen Kosten von 2000 Franken darauf. Seinen Fall zieht er «aus Kosten- und Zeitgründen» nicht weiter.

Fuchs betont, es gehe ihm nicht darum, die Badi Baldegg anzuschwärzen, sondern er wolle die Öffentlichkeit auf die «Behördenwillkür» aufmerksam machen. «Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen verhalten und sind absolut keine Coronalügner. Im Gegenteil, wir haben stets versucht, alle Massnahmen durchzusetzen.» Er finde es «unerhört», wie die Behörden mit ihm umgegangen seien. «Statt sich bei mir für die unrechtmässige Behandlung zu entschuldigen, wurde ich bestraft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen