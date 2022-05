Corona: So will der Kanton Luzern die nächste Welle meistern

Coronavirus Besuche für Senioren, Masken für Erstklässler? So will der Kanton Luzern die nächste Welle meistern Wie gut hat der Kanton Luzern in der Coronapandemie funktioniert? Diese Frage klärt ein Bericht, der jedoch erst im Herbst vorliegen wird. Wir liefern die Übersicht über Heime, Spitäler, Hausärzte und Schulen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Mangelhafte Vorbereitung auf eine Pandemie und Überreaktion bei gewissen Massnahmen: Das sind die zwei wichtigsten Kritikpunkte an Bund und Kantone nach zwei Jahren Coronakrise. Aufgeführt werden sie in zwei Berichten, welche das Bundesamt für Gesundheit einerseits und die Konferenz der Kantonsregierungen andererseits kürzlich präsentierten.

Welche Lehren zieht der Kanton Luzern? Unter Federführung des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) erstellt der Kanton einen Rechenschaftsbericht, der im Oktober vorliegen und im März des nächsten Jahres vom Kantonsrat beraten werden soll. Unterstützt wird der Kanton von Interface Luzern, das Kostendach beträgt 80’000 Franken.

Kommt der Bericht zu spät?

Aktuell finden Interviews und Workshops mit den verschiedenen Akteuren statt. Besteht die Gefahr, dass der Bericht zu spät vorliegt, um Lehren für eine allfällige weitere Welle im Herbst abzuleiten? JSD-Sprecher Erwin Rast verneint: Der Bericht fokussiere auf die Krisenorganisation sowie die zentralen Sektoren Gesundheit und Soziales, Wirtschaft sowie Bildung und Kultur. Er gebe eine Übersicht über den gesamten Pandemieverlauf, dessen Bewältigung und die Lehren daraus. Erkenntnisse seien «laufend in die Praxis eingeflossen» und könnten auch bei einer künftigen Pandemie umgesetzt werden, so Rast. Drei Beispiele:

Das Stimmrechtsgesetz wird überarbeitet, damit die politischen Rechte auch in aussergewöhnlichen Lagen gewährt werden können. Beispielsweise mit Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen. Reagiert hat der Kanton auch auf Kritik an seiner Kommunikation in Zusammenhang mit der Härtefallhilfe für Firmen. Mit externer Unterstützung hat das Finanzdepartement die Kommunikation gegenüber den Unternehmen verstärkt. Bei Massnahmen für die Bewältigung einer Pandemie sind Alleingänge wie bei der Schliessung von Skigebieten wenig sinnvoll. Im vergangenen Winter versuchte Gesundheitsdirektor Guido Graf, die Coronamassnahmen mit den anderen Zentralschweizer Kantonen abzustimmen – wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg.

Noch offen lässt der Kanton, welche Massnahmen sich für eine allfällige weitere Welle im Herbst ableiten lassen. Dennoch sind Aussagen möglich. Wichtige Akteure im Gesundheits- und Pflegebereich geben einen Einblick. Eine Übersicht.

Das Altersheim Kirchfeld in Horw hat für Besuche eine spezielle Box eingerichtet. Bild: Philipp Schmidli (17. April 2020)

Das Besuchsverbot in Heimen war wohl die härteste Massnahme für die Bewohnerinnen und Bewohner. In seiner Antwort schliesst der Kanton ein künftiges Besuchsverbot nicht aus. Ein generelles Verbot, wie in der ersten Welle 2020 vom Bund verfügt, dürfte aber wohl vom Tisch sein.

Deutlicher äussert sich der Verband der Luzerner Pflegeheime, Curaviva. Dessen Präsident Christian Arnold sagt:

«Was wir nie mehr wollen, ist ein generelles Besuchsverbot.»

Darunter hätten die Bewohnerinnen und Bewohner stark gelitten. Auch die zehntägige Isolation für Infizierte war laut Arnold eine zu starre Regelung. «Zehn Tage fühlen sich extrem lang an, wenn man in seinem Zimmer isoliert ist und keine Angehörigen sehen darf.» Positiv Getestete ohne Symptome sollten Besuch empfangen können. Dass die Isolationsregeln gelockert wurden und die Heime an Flexibilität gewonnen haben, begrüsst er. Zum Schutz der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner bleibe die Isolation aber wichtig.

Ärzte verweigerten Untersuche im Heim

Schwierig war die Zusammenarbeit laut Arnold mit gewissen Hausärzten der Bewohnenden. «Sie haben sich phasenweise geweigert, positiv getestete Patienten im Heim zu betreuen.» Für den Curaviva-Präsidenten ein unhaltbarer Zustand.

«Die Heime mussten teilweise Bewohnende ins Spital einweisen, damit sie eine ärztliche Behandlung erhalten, obwohl das aus medizinischer Sicht nicht nötig gewesen wäre.»

Arnold spricht von einem Problem, das während der ganzen Pandemie vereinzelt bestanden habe. Das Luzerner Kantonsspital (Luks) bestätigt Arnolds Aussage. Die Frage, ob dadurch der Spitalbetrieb zusätzlich belastet worden sei, lässt es unbeantwortet. Innerhalb der kantonalen Taskforce habe man die Fälle angesprochen und Lösungen suchen zu können.

Im Herbst 2021 dominierte Corona das Bild, wie hier bei einer Impfkampagne in der Ikea Rothenburg Bild: Dominik Wunderli (9. November 2021)

Vergleich mit dem Norovirus

Dass Corona ganz verschwinden wird, daran glaubt Christian Arnold nicht. Weiterhin gebe es einzelne Fälle oder kleinere Ausbrüche in Heimen. Der Umgang damit müsse nun in den Alltag einfliessen, sagt der Präsident von Curaviva Luzern – und zieht einen Vergleich mit dem Norovirus.

«Auch dieses hat uns zwei, drei Jahre lang auf Trab gehalten. Heute wissen wir mehrheitlich, wie man damit umgehen muss.»

Wichtig seien funktionierende Schutzkonzepte.

Das Luzerner Kantonsspital bereitet sich mit zwei Szenarien auf den Herbst vor.

Flacht die Pandemie ab , gehe es darum, sich wieder vermehrt auf die Kernarbeit zu konzentrieren. Dabei sollen aber die Erfahrungen aus der Pandemie ins Tagesgeschäft übertragen werden. Zum Beispiel will das Luks die Kooperation zwischen verschiedenen Abteilungen stärken, so wie dies beim Aufbau des Test-Zentrums oder beim Ausbau der Intensivstationen der Fall war.

, gehe es darum, sich wieder vermehrt auf die Kernarbeit zu konzentrieren. Dabei sollen aber die Erfahrungen aus der Pandemie ins Tagesgeschäft übertragen werden. Zum Beispiel will das Luks die Kooperation zwischen verschiedenen Abteilungen stärken, so wie dies beim Aufbau des Test-Zentrums oder beim Ausbau der Intensivstationen der Fall war. Bei einer weiteren Welle gelte es, den Pandemiebetrieb zu gewährleisten. Dazu zählt das Luks das Behandeln, Testen und Impfen. Wird eine weitere Covid-Impfung nötig, sei das Luks vorbereitet «und kann die eigenen Mitarbeitenden sowie die übrige Bevölkerung impfen».

Grösstes Problem an den Spitälern war der Personalmangel, welcher die Kapazitäten beschränkte. Davon war auch das Luks betroffen. Es hat inzwischen diverse Massnahmen ergriffen, um als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Dazu gehören Zeitgutschriften oder Lohnerhöhungen, wie das Spital kürzlich mitteilte.

Die Isolierstation für Corona-Patienten am Luzerner Kantonsspital. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 5. März 2020)

Nachholbedarf bei Operationen: Personal ist stark gefordert

Die starke Auslastung der Intensivstation hatte zur Folge, dass das Luks in mehreren Coronawellen nicht dringliche Operationen verschieben musste. Zu Beginn der Pandemie hat gar der Bundesrat verordnet, dass elektive Operationen ausgesetzt werden. Luks-Sprecher Markus von Rotz schreibt:

«Dadurch kam es zu einem deutlichen Ungleichgewicht in der Versorgung von Menschen ohne Covid-Erkrankung.»

Das Aufschieben von Eingriffen sei heikel, denn: «Früher oder später wird jede nicht dringliche Operation dringlich.»

Die Folgen beschäftigen das Kantonsspital noch heute. Jene Operationen, die 2020 wegen des Bundesratsentscheids verschoben werden mussten, konnten laut von Rotz inzwischen aufgearbeitet werden. «Das hatte jedoch wiederum teilweise Verschiebungen anderer Operationen zur Folge.» Das Personal sei deshalb nach wie vor stark gefordert. Gleichzeitig aber brauche es regelmässige Erholungsphasen. Dafür habe man sich schon immer eingesetzt, die Pandemie habe bestätigt, dass diese wichtig seien.

Das Verschieben elektiver Eingriffe hat sich für das Luks als Massnahme also nicht bewährt. Andere Massnahmen hingegen würde das Luks wieder ergreifen. Dazu gehören die Maskentragpflicht, Besuchseinschränkungen, das Screening beim Spitaleintritt, das Aufstocken der Beatmungskapazitäten und der Aufbau einer eigenen Test- und Impfinfrastruktur. Ebenfalls sei richtig gewesen, dass man sich frühzeitig mit einer möglichen Triage auseinandergesetzt habe.

Ein Hausarzt impft eine ältere Patientin. Symbolbild: Peter Klaunzer/Keystone

Insbesondere in der ersten Coronawelle wurde der Gang zur Hausärztin schwieriger. Zum Teil nahmen die Ärzte wegen der Pandemie keine neuen Patienten mehr auf. Wie der Kanton darauf reagiert, lässt er mit Verweis auf den noch nicht fertiggestellten Rechenschaftsbericht offen.

Dass Praxen im Frühling 2020 nur eingeschränkt arbeiten durften oder sogar ganz geschlossen waren, sei ein Fehler gewesen, sagt Ueli Zihlmann, Geschäftsführer der Ärztegesellschaft Luzern. Unter den damaligen Umständen mit vielen Unbekannten sei das kaum anders lösbar gewesen. «Daraus hat man gelernt.» Grundsätzlich aber habe man gelernt, mit den Schutzmassnahmen umzugehen, obwohl beispielsweise die Abstandsregeln die Kapazität in kleineren Praxen einschränkten. Zihlmann sagt:

«Sollte es im Herbst eine weitere Coronawelle geben, sind die Praxen besser vorbereitet.»

Kritischer sieht er die Bürokratie – etwa beim Impfen und Testen, wo es Dutzende verschiedene Systeme gebe. Die Bürokratie müsse auf ein Minimum reduziert werden. Und die Rolle der Hausärzte und Spezialisten in der Pandemiebekämpfung müsse von den Behörden als Teil der Versorgung berücksichtigt werden. «Sie leisteten einen wichtigen Beitrag für die Entlastung der Spitäler», sagt Zihlmann.

Für viele Diskussionen sorgte die Maskenpflicht an den Schulen. Ab Anfang Dezember 2021 galt diese ab der 1. Klasse, davor ab der 5. Klasse. Die Ausweitung der freiwilligen Reihentests auf die 1. Klasse erfolgte im Vergleich mit anderen Kantonen dagegen eher spät – per 10. Januar 2022. Im Februar wurden sie eingestellt.

Die Maskenpflicht im Schulzimmer (hier ein Viertklässler) wurde im Kanton Luzern bis auf die 1. Klasse ausgedehnt. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Wie sich diese beiden Massnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus ausgewirkt haben, ist laut Kanton nicht messbar. Die Schulen hätten dank der Schutzmassnahmen aber «einen massgebenden Beitrag geleistet», damit sich das Virus nicht rascher ausgebreitet habe. In seiner schriftlichen Stellungnahme äussert sich der Kanton nur vage zu einer allfälligen Wiedereinführung der Maskenpflicht. Vom Tisch ist diese jedoch nicht:

«Im erneuten Pandemiefall werden wir wiederum in Absprache mit den Gesundheitsbehörden die notwendigen Massnahmen an den Schulen einführen.»

