Andréas Härry kommentiert Wey-Umzug fürs westschweizer Fernsehen

Cortège «Westschweizer» als Kulturbotschafter für die Lozärner Fasnacht Andréas Härry moderiert den Wey-Umzug auf dem Kanal der Télévision Suisse Romande (RTS). Der 58-jährige ehemalige LFK-Medienchef lebte 16 Jahre in der Westschweiz. Roger Rüegger 13.02.2023, 17.00 Uhr

Andréas Härry im «Théâtre» in Emmen. Bild: Jakob Ineichen (8. Februar 2023)

Für das Westschweizer Fernsehen kommentieren Sie am Güdismontag den Wey-Umzug. Haben Sie neuerdings ein Mandat als Kulturbotschafter der Luzerner Fasnacht?

Andréas Härry: Nur inoffiziell. Man könnte meinen Einsatz für die Lozärner Fasnacht beim RTS als ersten Schritt auf dem Weg zum Unesco-Weltkulturerbe sehen. Doch bevor wir die Welt erobern, begeistern mein Westschweizer Moderationskollege Jean-Marc Richard und ich erst einmal die Romandie für die rüüdigen Tage. Den ersten Anlauf haben wir ja bereits letztes Jahr unternommen.

Wie tief ist der Röstigraben Ihrer Meinung nach aus fasnächtlicher Sicht? Im Kanton Fribourg, im Waadtland oder im Unterwallis gibt es auch farbenfrohe Umzüge?

Im Vergleich zur Lozärner Fasnacht wirken diese Veranstaltungen auf mich eher homöopathisch. Aus irgendeinem Grund hat ja das Westschweizer Fernsehen entschieden, die Übertragung des Wey-Umzugs von SRF zu übernehmen, mit eigenen Kommentatoren.

Empfinden das die Leute in der französischsprachigen Schweiz genauso?

Die Zuschauerzahlen des letzten Jahres lassen zumindest darauf schliessen. Ich kenne die Einschaltquote zwar nicht im Detail, aber offenbar waren die TV-Leute mit dem Ergebnis zufrieden, sodass wir erneut auf Sendung sein werden.

Jean-Marc Richard kennt man in der Deutschschweiz kaum. Was qualifiziert ihn für diesen Job?

Bis zu meinem 16. Lebensjahr lebte ich in der Romandie, weshalb ich öfters RTS einschalte und mir Jean-Marc Richard bekannt ist. Er ist der Beni Thurnheer der Westschweiz, der Mann für die grossen Kisten, eine Allzweckwaffe.

Hat er Sie als Co-Kommentator geholt?

Nein, ich kannte ihn nur vom TV, er mich gar nicht. LFK-Medienchef Peti Federer hat mich letztes Jahr wenige Tage vor dem Güdismontag kontaktiert. RTS suchte jemanden, der Französisch spricht, sich mit der Luzerner Fasnacht auskennt, eine grosse Klappe hat und sich traut, hinzustehen und etwas zu erzählen.

Musste er Überzeugungsarbeit leisten?

Ich überlegte eine halbe Minute. Als ehemaliger LFK-Medienchef bin ich mit der Materie vertraut und als Mitinhaber des «Théâtre» in Emmen habe ich als Umzugskommentator bloss die Bühne gewechselt. Ich telefonierte 10 Minuten mit Jean-Marc, dann fanden wir beide: «ça va jouer!» Als Jean-Marc Richards Partner ist man bestens aufgehoben, er ist ein Meister der Improvisation und des Sprachwitzes.

Mit welchen rüüdigen Informationen füttern Sie das Westschweizer TV-Publikum?

Zuerst musste ich mich an der Seite von Jean-Marc daran gewöhnen, nicht auf vorbereiteten Informationen herumzureiten. Ich schleppte einen Ordner mit Umzugsnummern und Geschichten aus deren Vergangenheit an. Viel zu viel. Als wir uns in der Kommentatorenkabine einrichteten, schmiss er Handy und Hausschlüssel auf den Tisch und meinte «alors, on y va?». Das war seine Vorbereitung.

Das heisst?

Ungeniert und locker die Sache angehen und improvisieren. So hat’s bereits angefangen. Bei Beginn der Übertragung haben wir uns mit dem Luzerner SRF-Team Sämi Deubelbeiss und Fabienne Gyr Bamert dem TV-Publikum vorgestellt. Der Auftritt war akribisch geplant, die Dialoge abgesprochen. Aus welchem Grund auch immer hielt sich Jean-Marc Richard nicht an seinen Text, ich musste also nachziehen, und schon waren wir mitten in der Fasnacht. So ging es weiter und ich liess mich von seiner Spontaneität inspirieren.

Vor Jahren kommentierten Sie mit Marco Thoma für Tele Tell einen Umzug. Das Rad mussten Sie nicht neu erfinden. Gibt es dennoch Unterschiede?

Aber ja. Fürs RTS-Publikum muss man praktisch bei Adam und Eva beginnen. Jean Marc war während unserer Sendung permanent am Smartphone und holte Fragen und Meinungen vom Publikum via Twitter und Facebook ein. Da galt es unter anderem zu erklären, dass die Fasnächtler in Luzern durchs Jahr hindurch ganz vernünftige Menschen mit Jobs und Sozialleben sind. Weil die Deutschschweizer bei den Westschweizern eher als trockene und humorlose Bürokraten gelten, wurde auch gefragt, welche Substanzen die in Luzern an der Fasnacht zu sich nehmen. Auch regionalpolitische Nummern musste ich erklären. Mit solchen Storys holten wir zahlreiche Reaktionen ein.

Um Antworten waren Sie nicht verlegen, wie man im RTS-Archiv sehen kann. Sie kreierten sogar neue Wörter.

Als die Horwer «Nachtheueler» vorbeizogen, waren das halt die «faiseur de foin pendant la nuit», die «Chottlebozzer» die «nettoyeur de tripes». Das gefiel der RTS-Regie in Genf offenbar, mit der wir immer in Kontakt standen. Wir wurden ermuntert, auf diese Weise weiter zu kommentieren. Der Huerenaff heisst wohl «Singe de Putain». Das wird dann schnell einmal nicht mehr jugendfrei, aber die Welschen sind ja da lockerer unterwegs als wir.

Das Wort Cortège hat Richard für den Wey-Umzug immer wieder gebraucht. Das ist zwar die französische Übersetzung von Festumzug, weil die Basler ihren Cortège aber so nennen, könnte es bei den Romands zu Verwechslungen kommen.

Die Gefahr besteht natürlich nicht. Der Basler Umzug wird zwar jedes Jahr auf RTS übertragen, mit unserem Umzug können wir der Romandie aber seit letztem Jahr beweisen, wie richtige Fasnacht geht.

Bleibt der Wey-Umzug fix im RTS-Programm und damit das Duo Richard und Härry?

Die Frage kann ich nicht beantworten. Doch ich finde es toll und lässig, dass uns RTS auch dieses Jahr die Gelegenheit gibt, Luzern ins beste Licht zu rücken.

Wie kurzfristig wurden Sie dieses Jahr aufgeboten?

Am 12. Januar per Whatsapp von Jean Marc. Auf meine Zusage schrieb er «On fait la Fasnacht ensemble, d’accord». Das ist mein Vertrag.

Das war’s?

Ja klar, wie ein Handschlag. RTS wird wohl noch etwas in Papierform nachliefern.

Die grosse Vorbereitung schenken Sie sich wohl?

Die LFK-Baustellenbesichtigung habe ich absolviert, die ergibt einen ersten Einblick, was zu erwarten ist. Zudem hatten wir Luzerner Kommentatoren der Umzüge einen Austausch. Die schrägsten Guggenmusig-Namen habe ich mal prophylaktisch übersetzt. Wobei ich annehme, dass Jean-Marc sein Handy wieder auf den Tisch schmeisst und sowieso alles anders kommt als geplant.